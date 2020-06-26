Как выглядели Курникова и Шарапова в 13 лет. Мария уже тогда кричала на корте как взрослая

Звёздный путь каждого чемпиона «Большого шлема» и первой ракетки мира начинается с раннего детства, с первых шагов на корте, с первого удара по мячу ракеткой. Давайте посмотрим, как выглядели юные и мало кому ещё в тот момент известные Шарапова, Курникова, Джокович, Агасси, Ферреро, Возняцки и Азаренко. В каждом из них уже тогда можно было увидеть будущего чемпиона.
Посмотрите на лицо маленького Новака Джоковича. Как же он счастлив, что получил свою первую ракетку. Он пока даже не знает, как с ней правильно обращаться, и мячик потерялся в широких карманах штанишек. Ну ничего, пройдут годы, и серб завоюет и «Карьерный шлем», и станет первой ракеткой мира, и будет вспоминать свои первые шаги в теннисе с умилением.
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А вот 6-летний Андре Агасси уже уверенно держит в руках ракетку и ловко перемещается по корту за мячом. А сколько в его глазах страсти и желания победить!
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7-летняя Каролина Возняцки тоже знает, как бить по мячу. У неё уже поставленные бэкхенд и форхенд. Ещё каких-то 20 лет такой упорной работы, и ты – чемпионка Australian Open.
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Чемпионы учатся всю жизнь, но характер, настрой на победу, нежелание уступать формируются сразу и остаются с тобой на всю жизнь. Вот и Виктория Азаренко, какой была в 13 лет – эмоциональной, нацеленной на победу, жаждущей выиграть каждое очко – такой и осталась до сих пор. Посмотрите, как белоруска сражалась на корте со своей соотечественницей Ольгой Говорцовой на юниорском турнире. Вика так сильно расстроилась после поражения, что досталось и полотенцу, и сумке с ракетками.
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Мария Шарапова стремительно ворвалась в элиту мирового тенниса, побеждая практически на всех турнирах с юниорского возраста. Но был у россиянки и свой камень преткновения – грунтовое покрытие. Долго Мария подбирала к нему ключ, и только в 25 лет ей покорился наконец «Ролан Гаррос», благодаря чему она собрала наконец «Карьерный шлем». А вот в 13 лет Шарапова на грунте не была фавориткой, поэтому неудивительно, что она проиграла финал престижного турнира Torneo Avvenire в Милане китаянке Пэн Шуай, причём с разгромом.
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Но заметьте, что уже тогда Мария Шарапова кричала на корте как взрослая. Сама россиянка однажды призналась: «Я так кричу с четырёхлетнего возраста, и ничего поделать с собой не могу. Из-за этого у меня всегда болит горло после матчей».
У Анны Курниковой тоже в юности было немало побед. Так в 1994 году 13-летняя россиянка выиграла престижный юниорский турнир Les Petits As во Франции, а затем отпраздновала свой успех на дискотеке, станцевав вместе с чемпионом среди мальчиков – испанцем Хуан-Карлосом Ферреро.
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Любопытно, что спустя годы этот мальчик вырос, выиграл «Ролан Гаррос», стал первой ракеткой мира и покорил сердце другой россиянки – Марии Шараповой, но не ответил на её порыв взаимностью. Позднее Мария откровенно рассказала о чувствах к испанцу в своей автобиографии: «В течение нескольких недель я следила за тем, как он занимается, как приходит на корты и уходит с них. Я видела, как он разговаривает, как ведёт себя, как поправляет волосы. В общем, я влюбилась. Ферреро был не очень высоким, его волосы всегда были взъерошены. Я не могла устоять перед его тёплым взглядом, в его глазах всегда горела какая-то искорка».
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