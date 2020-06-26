Как выглядели Курникова и Шарапова в 13 лет. Мария уже тогда кричала на корте как взрослая

Звёздный путь каждого чемпиона «Большого шлема» и первой ракетки мира начинается с раннего детства, с первых шагов на корте, с первого удара по мячу ракеткой. Давайте посмотрим, как выглядели юные и мало кому ещё в тот момент известные Шарапова, Курникова, Джокович, Агасси, Ферреро, Возняцки и Азаренко. В каждом из них уже тогда можно было увидеть будущего чемпиона.

Как выглядели Курникова и Шарапова в 13 лет. Зрители и тогда не могли оторвать от них глаз Болбой Федерер, истерика Джоковича, косички сестёр Уильямс, первое интервью с Сафиным – какими были звёзды тенниса в детстве.

Посмотрите на лицо маленького Новака Джоковича. Как же он счастлив, что получил свою первую ракетку. Он пока даже не знает, как с ней правильно обращаться, и мячик потерялся в широких карманах штанишек. Ну ничего, пройдут годы, и серб завоюет и «Карьерный шлем», и станет первой ракеткой мира, и будет вспоминать свои первые шаги в теннисе с умилением.

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А вот 6-летний Андре Агасси уже уверенно держит в руках ракетку и ловко перемещается по корту за мячом. А сколько в его глазах страсти и желания победить!

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7-летняя Каролина Возняцки тоже знает, как бить по мячу. У неё уже поставленные бэкхенд и форхенд. Ещё каких-то 20 лет такой упорной работы, и ты – чемпионка Australian Open.

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Чемпионы учатся всю жизнь, но характер, настрой на победу, нежелание уступать формируются сразу и остаются с тобой на всю жизнь. Вот и Виктория Азаренко, какой была в 13 лет – эмоциональной, нацеленной на победу, жаждущей выиграть каждое очко – такой и осталась до сих пор. Посмотрите, как белоруска сражалась на корте со своей соотечественницей Ольгой Говорцовой на юниорском турнире. Вика так сильно расстроилась после поражения, что досталось и полотенцу, и сумке с ракетками.

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Мария Шарапова стремительно ворвалась в элиту мирового тенниса, побеждая практически на всех турнирах с юниорского возраста. Но был у россиянки и свой камень преткновения – грунтовое покрытие. Долго Мария подбирала к нему ключ, и только в 25 лет ей покорился наконец «Ролан Гаррос», благодаря чему она собрала наконец «Карьерный шлем». А вот в 13 лет Шарапова на грунте не была фавориткой, поэтому неудивительно, что она проиграла финал престижного турнира Torneo Avvenire в Милане китаянке Пэн Шуай, причём с разгромом.

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Но заметьте, что уже тогда Мария Шарапова кричала на корте как взрослая. Сама россиянка однажды призналась: «Я так кричу с четырёхлетнего возраста, и ничего поделать с собой не могу. Из-за этого у меня всегда болит горло после матчей».

Королева крика. За что Шарапова удостоилась этого «почётного титула»? Крики россиянки Марии Шараповой сравнивали с заведённой бензопилой или с шумом взлетающего самолёта.

У Анны Курниковой тоже в юности было немало побед. Так в 1994 году 13-летняя россиянка выиграла престижный юниорский турнир Les Petits As во Франции, а затем отпраздновала свой успех на дискотеке, станцевав вместе с чемпионом среди мальчиков – испанцем Хуан-Карлосом Ферреро.

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Любопытно, что спустя годы этот мальчик вырос, выиграл «Ролан Гаррос», стал первой ракеткой мира и покорил сердце другой россиянки – Марии Шараповой, но не ответил на её порыв взаимностью. Позднее Мария откровенно рассказала о чувствах к испанцу в своей автобиографии: «В течение нескольких недель я следила за тем, как он занимается, как приходит на корты и уходит с них. Я видела, как он разговаривает, как ведёт себя, как поправляет волосы. В общем, я влюбилась. Ферреро был не очень высоким, его волосы всегда были взъерошены. Я не могла устоять перед его тёплым взглядом, в его глазах всегда горела какая-то искорка».