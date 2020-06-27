Русские корни мирового тенниса. 10 игроков топ-100, которые могли бы выступать за Россию

Любители тенниса в России всегда ждут побед от Медведева, Рублёва, Хачанова, Кузнецовой, Павлюченковой, Касаткиной, Александровой и других отечественных спортсменов. Но в топ-100 мирового рейтинга наберётся ещё с десяток теннисистов, которые при определённых обстоятельствах также могли бы выступать за Россию.

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Софья Кенин (США, 4-я ракетка мира)

Чемпионка Australian Open-2020 Софья Кенин родилась в Москве, однако вскоре она вместе с родителями – Александром и Светланой – переехала в США. Соня начала играть в теннис в 5 лет, а вскоре о ней сняли сюжет на телевидении, когда она посетила турнир в Майами. Над юной Кенин взяла шефство сама Ким Клейстерс, которая провела для девочки экскурсию по внутренним помещениям турнира и познакомила с Энди Роддиком.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Стефанос Циципас (Греция, 6-й номер мирового рейтинга)

Мама победителя Итогового чемпионата ATP-2019 Стефаноса Циципаса – известная советская теннисистка Юлия Сальникова, которая в конце профессиональной карьеры вышла замуж и переехала в Грецию. Любопытно, сам Стефанос считает, что некоторые черты характера ему достались от России: «Чтобы стать профессиональным теннисистом, нужна внутренняя прочность. Она у меня есть, и я думаю, что это моя русская часть. Русские очень жёсткие – это их культура». Циципас чтит память своего деда – знаменитого советского футболиста Сергея Сальникова: «Мне бы очень хотелось с ним встретиться, но, к сожалению, он умер в 50 лет. Он выступал за московский «Спартак», его до сих пор уважают за то, что он сделал для команды, за число выигранных трофеев. Дед был очень преданным игроком».

Грек Циципас – о русском дедушке: он играл вместе с Яшиным. Жаль, что мы не встретились Греческий теннисист Стефанос Циципас считает, что внутренняя прочность – это его русская часть.

Победитель Итогового чемпионата ATP-2018 Александр Зверев родился в семье советских теннисистов Ирины Зверевой (Фатеевой) и Александра Зверева-старшего. У Саши есть старший брат – Миша, который появился на свет в Москве на 10 лет раньше. Ирина и Александр Зверевы переехали работать тренерами в Германию в 1990-х, где их сыновья и начали весьма успешно заниматься теннисом. «Нас с супругой можно назвать россиянами, которые живут за границей. Пройдёт ещё много лет, но мы так и останемся русскими. А вот Саша и Миша, думаю, стали европейцами», – сказал как-то Александр Зверев-старший.

Чемпион турнира в Стокгольме-2019 и финалист «Мастерса» в Париже-2019 Денис родился в Тель-Авиве в семье выходцев из Советского Союза — Тессы и Виктора Шаповаловых. Свой первый день рождения мальчик отмечал уже в Канаде, а в пять лет начал играть в теннис. Его главным наставником была мама, которая в 1990 году дошла до финала зимнего чемпионата СССР. В сентябре 2018 года Денис Шаповалов участвовал в турнире St. Petersburg Open, где с удовольствием рассказывал журналистам о своих русских корнях: «Я чувствую себя русским. Мои бабушка и дедушка из Питера, так что я чувствовал себя почти как дома. Моя бабушка много рассказывала мне про Питер. Она родилась здесь, поэтому я всегда хотел приехать сюда. Пока мне здесь очень нравится. Город очень красивый. Люди очень добрые. Что касается русского языка, то его я учил в детстве с родителями. Они у меня оба русские, так что дома мы говорим только на русском языке».

Елена Рыбакина (Казахстан, 17-й)

Победительница двух турниров WTA Елена Рыбакина родилась в Москве и в юниорском возрасте выступала за Россию, однако в июне 2018 года в 19 лет перешла под флаг Казахстана. Сейчас Елена находится на наивысшем пока для себя 17-м месте в рейтинг-листе WTA. Любопытно, что первая ракетка России Екатерина Александрова – 27-я в мире.

Родители чемпионки Боготы-2019 Аманды Анисимовой – Константин и Ольга – эмигрировали из Москвы в США в конце 1990-х. Папа долгое время тренировал Аманду, но в августе 2019 года скончался, из-за чего Анисимова пропустила почти всю американскую серию турниров, включая US Open. Со своей семьёй Аманда общается на русском языке и мечтает когда-нибудь побывать в России: «Я планирую съездить в Россию. Хочу посмотреть, какая она, Россия, и больше узнать о культуре».

Победительница турнира в Нюрнберге-2019 Юлия Путинцева родилась в Москве и до 2012 года выступала за Россию. В 17-летнем возрасте, по словам её отца Антона, им сделали сказочное предложение от Федерации тенниса Казахстана, «от которого невозможно было отказаться».

Александр Бублик родился в Гатчине (Ленинградская область) и начал играть в теннис в два года, поскольку его папа Станислав – тренер. До конца 2016 года Саша выступал за Россию, а затем неожиданно перешёл под флаг Казахстана. Бублик славится своим неординарным поведением и высказываниями. «Есть ли у меня цинизм? Это русская черта. Мы все немного циничны. Помню, как Даниил Медведев на US Open сказал настроенным против него трибунам, что он будет побеждать им назло. Мы, русские – жёсткие», — признался однажды Александр Бублик.

Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде, двух турниров «Большого шлема» в паре и бывшая первая ракетка мира в парном разряде Катержина Синякова родилась в Чехии. Её мать Гана — чешка, а отец Дмитрий — русский. Конечно, русские корни повлияли на вкусы и предпочтения Синяковой: «Я родилась в Чехии, поэтому лучше говорю по-чешски, хотя родители учили меня и русскому. В детстве мне нравилась Мария Шарапова. Возможно, именно из-за того, что я сама наполовину русская. Мне кажется, что бойцовский дух и стремление к цели — это от русской крови. Во мне определённо есть много русского».

Победитель турнира в Санкт-Петербурге-2010 Михаил Кукушкин родился в Волгограде. Его отец Александр был первым тренером. В 20-летнем возрасте Михаил попал в первую волну перехода российских игроков под знамёна Казахстана. В 2011 году сборная Казахстана, составленная из выходцев из России, пробилась в Мировую группу Кубка Дэвиса и после этого 5 раз доходила до четвертьфинала.

На границе первой сотни рейтинга ATP есть ещё два теннисиста с российскими корнями – австралиец Алексей Попырин (103-й) и испанец Алехандро Давидович Фокина (97-й). Необычная фамилия представителя Испании объясняется тем, что его отца зовут Эдуард Давидович, а маму – Татьяна Фокина, и по испанским традициям у их сына должна быть такая двойная фамилия.