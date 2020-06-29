Как Курникова встречалась с Фёдоровым и Буре, а выбрала Иглесиаса. Новые подробности

Анна Курникова – едва ли не единственная спортивная суперзвезда, чья жизнь вне корта окружена сплошными слухами и сплетнями. Если вы хотите найти стопроцентно точную информацию о российской теннисистке – загляните на сайт WTA в раздел победы, поражения и заработанные призовые за карьеру. Всё остальное – это закрытая информация: нет точных фактов ни о её свадьбах, ни о разводах, ни о том, каким образом появились на свет старшие дети. Практически всё, что написано о Курниковой в прессе, – это сплошные домыслы. В том числе и о её многочисленных романах.

Тройное счастье Курниковой и Иглесиаса. Как растут дети звёздной пары Папа в роли лошадки, танец маленькой Маши и другие забавные видео детей российской теннисистки.

В 1990-х Анна Курникова стремительно ворвалась в элиту мирового тенниса. К ней рано пришёл успех. Достаточно сказать, что она до сих пор остаётся самой юной участницей Олимпийских игр в истории России (во всех видах спорта) — на момент её дебюта на Олимпиаде-1996 в Атланте Анне было 15 лет и 47 дней. Но пресса и болельщики обсуждали не только её спортивные достижения, но и модельную внешность. Естественно, у Курниковой сразу же появилось множество поклонников. Прежде всего, ей приписывали романы с коллегами по цеху — теннисистами Марком Филиппуссисом из Австралии, Николасом Лапентти из Эквадора и другими.

Видео доступно на «Чемпионате».

А в 1996 году на одной из спортивных вечеринок Анна познакомилась с хоккеистом «Детройт Ред Уингз» Сергеем Фёдоровым. Молодые люди сразу же стали появляться вместе на различных публичных мероприятиях. Тогда «Детройт» как раз выиграл Кубок Стэнли, и юная теннисистка праздновала вместе с командой это чемпионство. Важно отметить, что Курниковой было всего 16 лет, когда стали появляться сообщения о её романе с Фёдоровым, и часть консервативной американской публики высказывала недовольство по поводу связи несовершеннолетней с молодым человеком, который её на 11 лет старше.

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Эти разговоры и критика не смущали звёздную пару. Несмотря на то, что Фёдоров проживал в Детройте, а Курникова — в Майами, молодые люди продолжали периодически появляться вместе на публике, подогревая слухи о скорой помолвке. Однако в начале 2000 года спортивный мир облетела новость о том, что другая суперзвезда НХЛ Павел Буре, игравший за команду «Флорида Пантерз», сделал предложение теннисистке, и она ответила согласием. Любопытно, что Буре и Курникова жили в одном комплексе апартаментов в Майами, часто играли вместе в теннис и катались на серебристом «Феррари» Павла. Перед очередным матчем НХЛ журналисты забросали Буре вопросами о предстоящей свадьбе с Курниковой, но он ушёл от ответа: «Обо всём мы расскажем, когда она вернётся во Флориду после серии турниров в середины марта».

Новость о помолвке Буре и Анны огорошила не только болельщиков, но и Фёдорова. Сергею пришлось отпрашиваться у руководства «Ред Уингз» и на несколько дней покинуть расположение команды, чтобы разрешить свои любовные вопросы. В своей книге Venus Envy журналист Sports Illustrated Джон Вертхейм приводит слова Линдсей Дэвенпорт, которая на турнире в Скоттсдэйле неожиданно обнаружила в раздевалке Курникову и Фёдорова с огромным букетом роз: «Я читала, что она обручилась с Буре, а потом пришла в раздевалку и думаю: «Стоп, это же Фёдоров!». Я чуть не умерла, это все было так смешно». Опять же по слухам, Сергей Фёдоров тогда не просто отвоевал сердце красавицы у своего конкурента, но и через какое-то время сам женился на ней.

Однако Фёдоров недолго находился в безмятежном состоянии. В конце 2001 года компания «Октагон», которая курировала дела Анны и Сергея, договорилась об участии теннисистки в съёмках клипа тогда молодого, но уже известного певца Энрике Иглесиаса. Сюжет клипа на песню Escape носил явно провокационный характер — молодые люди по сценарию должны были поцеловаться, а затем сыграть любовную сцену. По словам тех, кто участвовал в съёмках, между Анной и Энрике сразу же пробежала искра, и об этих деталях тут же написали все мировые газеты. Через полгода после премьеры клипа Курникова и Иглесиас появились вместе на церемонии награждения премии MTV.

Бывший тафгай НХЛ Шон Эвери рассказал новые подробности расставания Сергея Фёдорова с теннисисткой Анной Курниковой. По его словам, именно день появления Курниковой и Иглесиаса на премии MTV стал роковым для Сергея: «Детройт» проводит очередной матч. Сижу в запасе и в раздевалке смотрю одним глазом хоккей, а другим — MTV. Где-то в конце второго периода камеры выхватили первые ряды, а там на шоу Анна Курникова рядом с Энрике Иглесиасом. По-моему, около меня тогда был Даррен Маккарти. И в то время Фёдоров и Курникова встречались. Они жили в одном доме в Детройте и даже посещали командные вечеринки на Рождество, на Супербол, на День благодарения. Они были парой, и это все знали.

Фото: adfave.ru

Тут бум — Анна поцеловала Иглесиаса во время эфира. Блин, что нам делать? Я точно не хотел быть тем, кто расскажет об этом Сергею. Мак дождался перерыва, подошёл к близкому другу Фёдорова — Крису Челиосу и объяснил ему, что случилось. Матч закончился. Уходя со льда, Челиос выдернул Фёдорова в одну из пустых комнат и сказал ему, что случилось. Когда они вернулись в раздевалку, Сергей выглядел расстроенным. Обычно его сложно было выбить из колеи, но на этот раз было видно, что он зол. Он быстро переоделся и исчез из раздевалки», — цитирует Эвери телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст No Gruffs Given.

Семейная жизнь Курниковой и Иглесиаса. Энрике сам меняет подгузники, а Анна ходит на рынок У звёздной пары уже трое детей – и новорождённая дочь получила русское имя. Почему родители многое делают сами, без помощи нянь?

После сезона-2002/2003 Фёдоров покинул Детройт, отказался от сотрудничества с фирмой «Октагон», и тогда же появились сообщения о том, что он развёлся с теннисисткой. Собственно, на этом «любовный четырёхугольник» между Курниковой, двумя знаменитыми хоккеистами и Энрике Иглесиасом распался. Анна выбрала молодого певца, образовалась просто крепкая пара Курникова — Иглесиас, и они уже скоро 20 лет как вместе. В декабре 2017 года Анна и Энрике стали родителями близнецов Николаса и Люси, а в январе 2020-го у пары родилась дочь, которую назвали русским именем Маша. Что правда в этих историях, а что ложь — мы не берёмся судить, но если когда-нибудь Анна Курникова решит написать автобиографию, она без сомнения станет бестселлером.