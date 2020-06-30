Лендл, Селеш и другие теннисисты, которым не хватило Уимблдона до «Карьерного шлема»

Можно прекрасно играть на траве, побеждать на турнирах с этим покрытием, но Уимблдон каким-то загадочным образом так просто не покоряется теннисистам. Представляем вам 8 именитых игроков, которые победили на нескольких турнирах «Большого шлема», причём иногда именно на травяном покрытии. Но такой заветный «Карьерный шлем» так и не собрали. И всё из-за Уимблдона.

Сампрас, Хингис и другие теннисисты, кому не хватило «Ролан Гаррос» до «Карьерного шлема» Победа на всех четырёх турнирах «Большого шлема» – мечта любого теннисиста. Кому это не удалось сделать из-за Открытого чемпионата Франции?

Теннисисты, которым до «Карьерного шлема» не хватило титула на Уимблдоне



Мужчины:

Иван Лендл – 8 (2+3+0+3)

Кен Розуолл – 8 (4+2+0+2)

Матс Виландер – 7 (3+3+0+1)

Гильермо Вилас – 4 (2+1+0+1)

– 3 (1+1+0+1)



Женщины:

– 9 (4+3+0+2)

– 7 (1+4+0+2)

Гана Мандликова – 4 (2+1+0+1) Иван Лендл – 8 (2+3+0+3)Кен Розуолл – 8 (4+2+0+2)Матс Виландер – 7 (3+3+0+1)Гильермо Вилас – 4 (2+1+0+1) Стэн Вавринка – 3 (1+1+0+1) Моника Селеш – 9 (4+3+0+2) Жюстин Энен – 7 (1+4+0+2)Гана Мандликова – 4 (2+1+0+1)

Иван Лендл (Чехословакия/США)

Иван Лендл был одним из самых стабильных теннисистов 1980-х. Он 270 недель был первой ракеткой мира, 12 лет подряд выступал на Итоговом чемпионате ATP и 9 лет подряд доходил там до финала. На турнирах «Большого шлема» уроженец Остравы (Чехословакия) уступил 5 финалов подряд, пока не завоевал свой первый титул. Всего он одержал 8 побед на мэйджорах, причём на US Open он выступал в восьми финалах подряд и трижды там побеждал. Три победы на его счету и на «Ролан Гаррос», а также дважды он выиграл на Australian Open. Не покорился Ивану только Уимблдон. Он пять раз проиграл там на стадии полуфинала (1983, 1984, 1988-1990) и дважды играл в финале (1986, 1987), но оба раза уступил тем, кто лучше него играл на траве – Борису Беккеру и Патрику Кэшу.

Кен Розуолл (Австралия)

Легендарному австралийскому теннисисту Кену Розуоллу немного не повезло с эпохой. Он успел выиграть 4 титула на турнирах «Большого шлема» — чемпионат Австралии (1953, 1955), Франции (1953) и США (1956), дважды он проиграл в финале Уимблдона (1954, 1956), пока в возрасте 22 лет не перешёл в профессионалы. Тогда на «Больших шлемах» могли играть только любители, и 12 самых продуктивных лет в карьере Кена мэйджоры были для него недоступны. В 1968 году наступила Открытая эра в теннисе. 34-летний Розуолл сходу выиграл «Ролан Гаррос», затем US Open-1970 и ещё дважды стал победителем Australian Open (1971, 1972). Ещё два раза австралиец добирался до финала Уимблдона (1970, 1974), но оба раза уступил. Самое интересное, что турнир в Австралии разыгрывался на траве до 1987 года, а в США – до 1974 года. Но Кен Розуолл, выигравший 6 из 8 своих «шлемов» именно на травяном покрытии, так и не сумел в итоге покорить главный травяной турнир – Уимблдон – и не собрал «Карьерный шлем».

Матс Виландер (Швеция)

Чем-то похожая история получилась у Матса Виландера в 1980-х. Два из трёх своих титулов на Australian Open он завоевал в то время, когда турнир там разыгрывался на траве. Трижды швед первенствовал на «Ролан Гаррос» и ещё раз победил на US Open. А вот трава Уимблдона стала для Матса своеобразным камнем преткновения. Три года подряд он доходил там до четвертьфинала (1987-1989), но дальше пробиться так и не смог. Любопытно, что в 1988 году Матс мог в теории вообще выиграть полноценный «Большой шлем» — он победил за сезон на Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, но, как говорится, не судьба.

Гильермо Вилас (Аргентина)

И у ещё одного теннисиста – Гильермо Виласа – были в карьере победы на траве, но до «Карьерного шлема» не хватило титула именно на Уимблдоне, который разыгрывается как раз на травяном покрытии. Аргентинец дважды выиграл Australian Open (1978, 1979) – причём именно на траве. В 1977 году Вилас также победил на двух «шлемах», которые проводились тогда на грунте – «Ролан Гаррос» и US Open. На самом Уимблдоне Гильермо дважды был четвертьфиналистом (1975, 1976), но этим и ограничился.

Швейцарцу Стэну Вавринке, как и Розуоллу, тоже немного не повезло с эпохой – его лучшие годы пришлись на время доминирования «Большой тройки» — Федерера, Надаля и Джоковича, с которыми какое-то время на равных спорил за «шлемы» и Энди Маррей. Но даже эту стену Стэну удалось несколько раз пробить. Он по разу выиграл Australian Open (2014), «Ролан Гаррос» (2015) и US Open (2016), победив в этих финалах как раз Надаля и дважды Джоковича. Вот только Уимблдон пока Вавринке не покорился. Швейцарец дважды играл в четвертьфинале (2014, 2015), и дальше пока не продвинулся. Однако в отличие от своих предшественников, Стэн является действующим теннисистом и теоретически ещё может собрать «Карьерный шлем».

Человек больших матчей. Вавринка – чемпион US Open Вавринка обыграл Джоковича в финале US Open вопреки статистике, зрителям и неудачно складывавшемуся сезону.

Моника Селеш ворвалась в мировой теннис в юном возрасте. Уже в 16 лет она выиграла «Ролан Гаррос», на котором победила в итоге 3 раза подряд (1990-1992), трижды она первенствовала на Australian Open (1991-1993), дважды на US Open (1991, 1992). Один раз Моника дошла до финала Уимблдона, где уступила немке Штеффи Граф. Селеш громила всех соперниц своими двуручными форхендом и бэкхендом. Всё шло к тому, что ей рано или поздно покорится и Уимблдон, но в апреле 1993 года во время турнира в Гамбурге на переходе к теннисистке подбежал болельщик и напал на неё с ножом. Монику сразу же госпитализировали, травма оказалась неопасной, но моральное потрясение Селеш было настолько глубоким, что она перестала выступать на турнирах, стала сторониться людей и закрылась у себя в доме, оснащённом высоким забором и камерами слежения. Моника вернулась в тур только через 2,5 года – он смогла выиграть Australian Open-1996, была в финалах US Open (1995, 1996) и «Ролан Гаррос» (1998), а на Уимблдоне дальше четвертьфинала больше не продвинулась (1998, 2000, 2002).

Жюстин Энен была очень близка к «Карьерному шлему». Она четыре раза победила на «Ролан Гаррос», дважды выиграла US Open и один раз Australian Open. Два раза бельгийка была и в финале Уимблдона, но в 2001 году она уступила в трёх сетах Винус Уильямс, а в 2006-м вела 1-0 по сетам у Амели Моресмо, но в итоге тоже проиграла в трёх партиях.

Гана Мандликова (Чехословакия/Австралия)

Гана Мандликова, как и Энен, тоже побеждала на трёх разных «шлемах» — Australian Open (1980, 1987), «Ролан Гаррос» (1981) и US Open (1985). Дважды она была в финале Уимблдона, но в 1981 году проиграла Крис Эверт, а в 1986-м – Мартине Навратиловой.