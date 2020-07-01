Сабатини – парфюмер, Шарапова – производитель конфет. Чем занимаются бывшие теннисистки?

Большинство теннисисток после завершения своей профессиональной карьеры находят себе новое занятие, так или иначе связанное со спортом – они становятся тренерами, комментаторами, спортивными чиновниками. Но бывают и исключения. Некоторые бывшие звёзды тенниса занимаются совершенно необычными для спорта видами деятельности. Представляем вам 10 бывших теннисисток с оригинальным выбором профессий.

Мартина Навратилова — писательница

Чешская теннисистка Мартина Навратилова, перебравшаяся по ходу карьеры в США, проявила талант не только на корте, но и в весьма необычной профессии. Так, бывшая первая ракетка мира, победительница 59 турниров «Большого шлема» в одиночке, паре и миксте после окончания карьеры начала писать книги. В середине 1990-х Навратилова написала три детектива: The Total Zone, Killing Instinct и Breaking Point. В каждом из произведений главным героем является Джордан Майлс. Это — бывший теннисист, ставший терапевтом. Для работы над книгами Навратилова скооперировалась с писательницей Лиз Никльс. На Amazon труды Мартины получили неплохую оценку. Так, её книги удостоились не менее 3,5 звёзд из 5 возможных. Особенно читатели оценили The Total Zone.

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Элис Марбл — шпионка

Американская теннисистка Элис Марбл выиграла четыре US Open, а также становилась победительницей Уимблдона. Окончание карьеры Марбл пришлось на непростые времена — 40-е годы XX века, когда планета погрузилась во Вторую мировую войну. На Марбл вышли американские власти, предложив ей пошпионить за её бывшим бойфрендом, швейцарским банкиром. Его подозревали в помощи фашистскому режиму в Германии. Ради слежки Марбл вновь закрутила с ним роман. Теннисистка собрала все необходимые материалы. Только вот Элис в итоге раскрыли, спортсменка была ранена, но она выжила. Документы, собранные Марбл, в итоге использовались на Нюрнбергском процессе, на котором судили фашистских лидеров. Сама Марбл в итоге дожила до 77-летнего возраста и скончалась в 1990 году.

Магдалена Малеева — эко-активистка

Болгарская теннисистка Магдалена Малеева вошла в историю, став самой молодой чемпионкой своей страны. Она выиграла чемпионат Болгарии в 13 лет. Далее были успехи на международной арене – 29 января 1999 года Малеева поднялась на четвёртую строчку в рейтинге WTA, что стало лучшим результатом в карьере болгарской теннисистки. Спортсменка всего выиграла 10 титулов WTA, в том числе трижды она побеждала в Москве (1994, 1995, 2002), что до сих пор является рекордом для турнира в российской столице. Параллельно с теннисом Магдалена занималась и общественной работой. Малеева стала эко-активистом – она присоединилась к «зелёной» кампании вместе с группой Backstreet Boys, борясь с изменением климата. А после окончания карьеры Магдалена продолжила заниматься этой деятельностью. Она основала компанию Harmonica, которая производит органическое питание. Сегодня в Болгарии насчитывается немало магазинов этого бренда.

Доминика Цибулкова — владелец ночного клуба

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, совсем недавно ставшая матерью, после окончания карьеры решила заняться бизнесом. Бывшая четвёртая ракетка мира, победительница Итогового чемпионата WTA-2016 и финалистка Открытого чемпионата Австралии-2014 инвестирует в родной Братиславе. В столице Словакии она вложилась в ночной клуб The Velvet, расположенный в центре города. В описании заведения говорится, что создателей вдохновили бары Нью-Йорка и Лондона. Изюминкой The Velvet является наличие особого зала, предназначенного только для женщин.

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Кэрри Каннингем — хирург

Необычный карьерный путь себе выбрала американка Кэрри Каннингем. Чемпионка US Open среди юниорок (1988) и бывшая 38-я ракетка мира после окончания карьеры подалась в медицину. В 2014 году австралийская теннисистка Ренне Стаббс выложила в «Инстаграме» фото с Каннингем, сообщив, что её подруга стала доктором в Бостоне. «Когда-то 32-я ракетка мира теперь хирург мирового уровня», — написала Стаббс. Действительно после завершения теннисной карьеры Каннингем окончила Мичиганский университет и Гарвардскую школу общественного здравоохранения. Сейчас она работает на факультете Гарвардской медицинской школы и в Массачусетской больнице общего профиля в Бостоне, и известна как доктор медицинских наук Кэрри Си Любиц.

Мария Шарапова — производитель конфет

Мария Шарапова ещё во время карьеры начала развивать собственный конфетный бренд Sugarpova. А после того, как россиянка в начале 2020 года объявила об уходе из тенниса, у неё появилось ещё больше времени, чтобы заняться бизнесом. Бренд Sugarpova был запущен ещё в 2013 году. Тогда обладательница «Карьерного шлема» потратила на открытие компании $ 0,5 млн. Но проект себя окупил. Доходы растут, а сладости от Шараповой представлены во многих странах мира. В 2017 году продукция Марии появились в России в «Азбуке вкуса», а сейчас эти конфетки можно купить уже во многих интернет-магазинах. Естественно, что с таким владельцем проблем с маркетингом у бизнеса Шараповой нет. К тому же, Мария активно ведёт свои социальные сети и время от времени сообщает обо всех новых акциях, связанных с брендом.

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Габриэла Сабатини — парфюмер

Как и Шарапова, свой бизнес аргентинка Габриэла Сабатини начала, когда ещё была действующим игроком. Уже более 30 лет существует парфюмный бренд «Сабатини». Аргентинская теннисистка, выигравшая за карьеру 27 турниров WTA, в том числе US Open-1990, назвала духи собственным именем. При этом многие покупатели, не интересующиеся теннисом, даже и не знают, что парфюм Gabriella Sabatini имеет непосредственное отношение к спорту. Насладиться ароматом духов можно и в России. Так, на Яндекс.Маркете флакон духов стоит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей в зависимости от объёма.

Красота дня. Габриэла Сабатини всё ещё принимает награды и комплименты Знойная аргентинская красотка 90-х Сабатини получила приз имени Шатрье. Ещё она выпускает духи, а в прошлом году была на ЧМ в России.

Кимико Датэ — кондитер

Японская теннисистка Кимико Датэ успешно развивает кондитерский бизнес. Бывшая четвёртая ракетка мира вспоминала, что полюбила хлеб и кондитерские изделия, когда путешествовала по Европе будучи тинейджером. В Японии хлеб практически не употребляется. «Когда я открыла для себя удивительные кондитерские и кафе в Европе, мои вкусы изменились. Каждый раз, когда я оказывалась в новом городе, я искала новые кондитерские», — вспоминала Датэ. Сегодня ей принадлежит кондитерская Frau Krumm, расположенная в Токио. Названием она обязана бывшему мужу теннисистки, гонщику Михаэлю Крумму. Датэ решила использовать такое название, чтобы сделать отсылку к немецким традициям выпечки.

Хелена Сукова — психолог

Чешская теннисистка Хелена Сукова после окончания карьеры стала психологом. В работе она может использовать огромный накопленный опыт, ведь Сукова девять раз выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде, завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх (1988, 1996), была первой ракеткой мира. В Чехии Сукова получила докторскую степень в области психологии. Сейчас она является практикующим психологом. Среди её клиентов есть как обычные люди, так и спортсмены. «Опыт в теннисе помогает, ведь ты понимаешь, что чувствуют люди в тот или иной период жизни. И ты знаешь, на что нужно обратить внимание», — говорит Сукова.

Тамарин Танасугарн — полицейская

Таиландская теннисистка Тамарин Танасугарн поднималась на 19-ю строчку рейтинга WTA, выиграла четыре турнира. После окончания карьеры спортсменка решилась на неожиданный поворот в жизни. Она отучилась в Университете Бангкока, став офицером полиции. «Я сделала это для своих родителей. Теперь они будут счастливы, что у меня хорошая и надёжная работа», — говорила Тамарин в 2016 году.