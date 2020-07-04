Серена Уильямс готовится возобновить теннисный сезон. А может, не надо?

Американка Серена Уильямс всерьёз намерена осуществить свою давнюю мечту – выиграть 24-й титул на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде и по этому показателю догнать лидера всех времён – австралийку Маргарет Корт. После рождения дочери Алексис-Олимпии и возвращения в тур Серена четыре раза доходила до финала «шлемов» (по два раза на Уимблдоне и US Open), но так пока и не смогла завоевать заветный титул. И именно американка стала первой и пока единственной топ-теннисисткой, которая объявила организаторам US Open, что она намерена принять участие в турнире, который пройдёт в Нью-Йорке с 31 августа по 12 сентября.

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Руководство USTA (ассоциация тенниса США) и US Open полным ходом ведут подготовку к турниру в новых условиях. Уже официально объявлено, что соревнования пройдут без зрителей, не будет квалификации, микста, состязаний среди юниоров и турнира легенд. Теннисистам-колясочникам удалось отстоять своё право на участие в соревновании, хотя первоначально ими тоже планировалось «пожертвовать». Подготовлены беспрецедентные меры безопасности, которые должны помочь предотвратить заражение участников. Предполагается, что теннисистов и членов их команд поселят в нескольких изолированных отелях, создав там своеобразный теннисный «пузырь», внутри которого должно быть всё стерильно и из которого игроки не должны никуда выходить. Но здесь возникает много вопросов, и первый из них – все ли игроки неукоснительно будут следовать этим жёстким правилам? Недавний пример Александра Зверева, обещавшего 14 дней находиться на самоизоляции, а вместо этого отправившегося на вечеринку, заставляет усомниться в этом.

Видео можно посмотреть на странице Бена Ротенберга в «Твиттере».

Что касается Серены, то она всецело доверяет организаторам US Open, находится с ними в постоянном контакте. Американка даже запросила у них информацию о составе хардового покрытия, которое будет постелено на турнире в этом году, и построила у себя дома точно такой же корт. «С нетерпением жду возможности вернуться в Нью-Йорк. Мне кажется, что USTA проделает отличную работу и сможет гарантировать высокий уровень безопасности. Конечно, я буду скучать по болельщикам, их поддержке. Но я очень рада, что турнир всё-таки состоится», — сказала Уильямс.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Серена не просто постелила корт, но и активно тренируется на нём уже несколько недель. Её тренер Патрик Муратоглу считает, что пауза в теннисном сезоне пошла американке на пользу: «Её колену нужен был отдых. Хорошенько отдохнув, она начала тренировки. Последние 3-4 недели она ведёт полноценный подготовительный процесс. Мы всегда на связи — Серена отправляет мне записи своих тренировок, после чего мы обсуждаем те или иные моменты. Как только она услышала, что US Open состоится, мотивация подскочила до небес. Это очень важно для такой возрастной теннисистки».

Любопытно, что с июня Муратоглу проводит в своей теннисной академии в Ницце выставочный турнир Ultimate Tennis Showdown с участием таких известных игроков ATP-тура как Стефанос Циципас, Доминик Тим, Маттео Берреттини, Давид Гоффен, Ришар Гаске и других. Опыт мужского турнира Патрик планирует использовать и при организации аналогичного соревнования среди теннисисток WTA-тура: «Когда придёт время женского разряда на UTS, первым же делом я приглашу Серену Уильямс и Кори Гауфф. Конечно же, такой турнир у меня в планах есть, однако о сроках говорить пока сложно. Если бы мы пригласили девушек уже в этом году, сложностей было бы в два раза больше. С ними бы увеличился и шанс допущения большой ошибки».

Но пока Серена Уильямс готовится не UTS, а к возобновлению сезона WTA-тура. Американка даже сняла забавный ролик со своей дочкой Алексис-Олимпией как раз на своём домашнем корте. Комментаторы в «Инстаграме» уже подметили, что Серена уже нашла себе идеальную партнёршу по парному разряду, правда иногда заботливой маме придётся подбирать за дочкой ракетку. Всё было бы прекрасно, но до сих пор нет 100-процентной гарантии, что Открытый чемпионат США пройдёт в запланированных организаторами рамках. Всё тот же Патрик Муратоглу высказал свои сомнения по этому поводу: «Учитывая, что сейчас происходит в США, в том числе рост количества заражённых, я не представляю, как турнир может состояться. Организаторы пытаются сделать так, чтобы он состоялся, и со стороны они выглядят слегка сумасшедшими. Не знаю, хорошая ли это идея. Я бы не говорил так, если бы ситуация была более стабильной. Например, как в Европе. Но Европа — это другая история, а в США, особенно в Нью-Йорке, число заражённых невероятно растёт. Не знаю, насколько это целесообразно и не решат ли власти Нью-Йорка отметить турнир в последний момент». Так может Серене Уильямс не надо делать ставку именно на US Open, а лучше прислушаться к своему тренеру?