Эжени Бушар придумала свою подпись в 9 лет. Теперь её автограф послужил доброму делу

Выставочных турниров становится всё больше, через месяц должен возобновиться теннисный сезон, но одними тренировками спортсмены не ограничиваются. Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов.

«Белоснежки» Уимблдона. Стильные и элегантные наряды Серены, Шараповой, Бушар, Возняцки Лучшие теннисистки мира и их белоснежные наряды на кортах Уимблдона.

Карен Хачанов наконец-то дождался своего первого турнира после многомесячной паузы на карантин. С 7 июля россиянин сыграет в Кицбюэле вместе с Домиником Тимом, Маттео Берреттини, Андреем Рублёвым и другими теннисистами. А перед отъездом в Австрию Карен провёл время с семьёй, попускав с удовольствием мыльные пузыри, как в детстве.

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Анастасия Павлюченкова на днях отметила день рождения. За последние годы россиянка впервые отметила этот праздник не на Уимблдоне, а дома в кругу семьи.

Анастасия Потапова занимается физподготовкой на открытом воздухе.

Ещё одна россиянка – Дарья Касаткина – между тренировочными циклами в Барселоне сделала паузу и отправилась на море.

Водные прогулки совершает и белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Бывшая первая ракетка мира и пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова рассказала об идеальном отдыхе в Калифорнии, в отеле близ Санта-Барбары. «Юг Франции? Италия? Нет, Калифорния. Пока не уверена, как определить идеальный отдых в сегодняшних новых обстоятельствах, но если это что-то наподобие тех нескольких дней, которые мы провели здесь, то это было приятно, если не сказать больше», — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».

Ещё одна бывшая первая ракетка мира, которая в этом году завершила карьеру, датчанка Каролина Возняцки вместе с семьёй отправилась на рыбалку и поймала рыбу. Улов оказался таким большим, что доставать его из водоёма на берег помогал папа Пётр.

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Бывшие чешские теннисисты Николь Вайдишова и Радек Штепанек отметили два годика своей дочки Стеллы.

Элина Свитолина сыграла первый турнир после карантина – в швейцарском городе Монтрё. Выступила украинка неудачно – проиграла два матча из трёх на групповом этапе и не вышла в плей-офф. Но Элина не унывает, поскольку с ней рядом её бойфренд – французский теннисист Гаэль Монфис. Молодые люди сходили вместе в ресторан.

В той же Швейцарии, в Женеве, готовится к сезону испанка Гарбинье Мугуруса. На одной из тренировок она провела спарринг с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Стэном Вавринкой.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Гарбинье Мугурусы

Чешская теннисистка с русскими корнями Катержина Синякова посетила зоопарк в Карлштейне и покормила местных обитателей.

Болельщица Эжени Бушар выставила в своём «твиттере» на продажу сувениры с автографами теннисистки, чтобы заработать деньги на новый слуховой аппарат. Канадка, увидев это, попросила фанатку не продавать набор, пообещав подарить ей необходимый слуховой аппарат. Чуть позже к этой беседе в сети подключились представители канадской компании по производству подобных аппаратов и предложили болельщице получить слуховой аппарат бесплатно. Так сувенир с автографом Эжени Бушар послужил доброму делу. Любопытно, что один из болельщиков заметил на фото, что у канадской теннисистки оригинальный автограф. Бушар объяснила его происхождение: «Я придумала свою подпись в 9 лет на случай, если стану знаменитой. Я отрабатывала её на бумажных салфетках в ресторанах. С тех пор я ничего не меняла – это теннисный мяч внутри буквы G».

В заключение отметим, что в ближайшее время состоится несколько интересных выставочных турниров с участием ведущих теннисистов мира – в Кицбюэле (Австрия), в Ницце (Франция) и в Берлине (Германия).