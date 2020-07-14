Кириленко – с хоккеистом, Шарапова – с баскетболистом. С кем заводят романы теннисистки

Каждый день для звёзд тенниса – это сплошные тренировки, переезды, жёсткое турнирное расписание. Не все могут принять такой образ жизни. Именно поэтому теннисистки часто заводят романы со спортсменами, которые живут в таком же насыщенном графике и понимают, чем приходится жертвовать ради достижения цели. Давайте посмотрим, с представителями каких видов спорта теннисистки заводят отношения.

Финалистка «Ролан Гаррос»-2015, бывшая пятая ракетка мира, пятикратная победительница Кубка Федерации в составе сборной Чехии, бронзовая медалистка Олимпиады-2016 в Рио в парном разряде и пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в паре Люси Шафаржова до 2011 года была в отношениях с чешским теннисистом Томашем Бердыхом. А потом у неё начался роман с игроком НХЛ Томашем Плеканецом, и 19 декабря 2019 года Шафаржова и Плеканец стали родителями – у них родилась дочка Леа. Любопытно, что до этого хоккеист был женат на чешской певице и актрисе Люси Вондрачковой. В браке у этой пары родилось двое сыновей – Матяш и Адам. В 2019 году Плеканец и Вондрачкова оформили развод. В настоящее время Люси Шафаржова и Томаш Плеканец вместе с дочкой живут в Брно, где хоккеист выступает за клуб «Комета Брно» в высшей хоккейной лиге Чехии.

Олимпийская чемпионка Пекина-2008, финалистка «Ролан Гаррос» и US Open-2004, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева долгие годы встречалась с хоккеистом Максимом Афиногеновым, и 16 июля 2011 года молодые люди сыграли свадьбу. Как жену хоккеиста Елену часто можно было увидеть на трибунах ледовых дворцов, а иногда она ещё и выполняла ответственную миссию по символическому вбрасыванию шайбы в начале матча. У Елены и Максима – двое детей. Дочь Вероника родилась 20 апреля 2014-го, а сын Сергей – спустя два года.

Максим Афиногенов и Елена Дементьева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Анна Курникова, Сергей Фёдоров и Павел Буре

Российская теннисистка Анна Курникова с 15 лет выступала в профессионалах, и о ней сразу стали говорить, как о будущей звезде тенниса. Спортивный характер, сенсационные успехи на корте и яркая внешность привели к появлению целой армии поклонников Анны. В 1996 году на одной из спортивных вечеринок Анна познакомилась с хоккеистом «Детройт Ред Уингз» Сергеем Фёдоровым. Тогда его команда выиграла Кубок Стэнли, и юная теннисистка праздновала вместе с командой это чемпионство. Молодые люди продолжали появляться вместе на публике, подогревая слухи о скорой помолвке. Но в прессу просачивались сообщения и о другом поклоннике Курниковой из этого вида спорта – Павле Буре, который выступал за команду «Флорида Пантерз». Возможно, эти сообщения были связаны с тем, что Анна и Павел были соседями и жили в одном комплексе апартаментов в Майами. Но в итоге Курникова связала свою жизнь не со спортсменом, а представителем шоу-бизнеса. Почти 20 лет Анна вместе с знаменитым певцом Энрике Иглесиасом. Сейчас у них трое детей – близнецы Николас и Люси, а также младшая дочка Маша.

Анна Курникова и Сергей Фёдоров Фото: adfave.ru

Бывшая 10-я ракетка мира в одиночке и пятая в паре, двукратная финалистка турниров «Большого шлема» и бронзовая медалистка Олимпиады-2012 в Лондоне в парном разряде Мария Кириленко была одной из самых обаятельных и привлекательных теннисисток 2000-х, поэтому неудивительно, что на неё обратил внимание звезда хоккея Александр Овечкин. Весь мир наблюдал за их бурным романом. Великая Восьмёрка, один из лучших атлетов мира, взял шефство над теннисисткой и после победы на чемпионате мира по хоккею — 2012 в Швеции и Финляндии во время летних каникул в НХЛ проехал с Кириленко по целой серии турниров, попутно выступая в качестве мотиватора, тренера по физподготовке и главного болельщика группы поддержки Марии Кириленко. Александр был в команде российской теннисистки на турнире в Страсбурге, затем на «Ролан Гаррос», следом проехал весь травяной сезон – Хертогенбосх и Уимблдон — и наконец оказался на Олимпиаде в Лондоне, где Мария при его поддержке добилась одного из главных успехов в карьере – бронзовой медали в парном разряде. О помолвке Овечкин и Кириленко объявили 31 декабря того же года. Все ждали свадьбы, но она так и не состоялась. Летом 2014 года Мария выступила с официальным объявлением о расторжении помолвки с хоккеистом. Ну а в январе 2015-го Кириленко вышла замуж за чиновника Алексея Степанова. Летом того же года теннисистка родила сына Мишу, а в сентябре 2017-го – дочь Настю.

Александр Овечкин и Мария Кириленко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бывшую первую ракетку мира и чемпионку «Ролан Гаррос»-2008 Ану Иванович на протяжении всей карьеры постоянно окружали толпы поклонники. Ей приписывают романы с теннисистами Фернандо Вердаско и Томми Робредо, австралийским гольфистом Адамом Скоттом, сербским ватерполистом Ваней Удовичичем. Всё изменилось, когда Ана встретила немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера. Впервые они были замечены вместе в сентябре 2014 года в Нью-Йорке, а 12 июля 2016 года Ана и чемпион мира-2014 Бастиан Швайнштайгер сыграли свадьбу в Венеции. Среди 300 гостей оказались знаменитые спортсмены: тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв и форвард команды Томас Мюллер, теннисисты Энди Маррей и Анжелика Кербер, горнолыжник Феликс Нойройтер. А Аны и Бастиана двое сыновей – Лука (родился в марте 2018 года) и Леон (август 2019-го).

Слоан Стивенс – Жози Алтидор

У ещё одной теннисистки – чемпионки US Open-2017 и бывшей третьей ракетки мира Слоан Стивенс завязался роман с футболистом. Уже несколько лет американка встречается с Жози Алтидором – звездой сборной США по футболу. Он младший из четырёх детей гаитянских иммигрантов, родился в Ливингстоне, штат Нью-Джерси, и вырос в Бока-Ратон, штат Флорида. Жози после клуба «Нью-Йорк Ред Буллз» семь сезонов отыграл в Европе – в Испании, Англии, Турции, Нидерландах, а с 2015 года выступает в клубе MLS «Торонто». В апреле 2019 года Слоан и Жози объявили о помолвке.

Саня Мирза – Шоаиб Малик

Самая известная и популярная теннисистка из Индии, бывшая первая ракетка мира в парном разряде, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в паре и трёхкратная — в миксте Саня Мирза 12 апреля 2010 года вышла замуж за капитана сборной Пакистана по крикету Шоаиба Малика. В октябре 2018 года теннисистка родила сына, которого назвали Ицхаан Мирза Малик, а в 2020 году Саня Мирза вернулась в теннисный тур.

Каролина Возняцки – Дэвид Ли

Бывшая первая ракетка мира и чемпионка Australian Open-2018 Каролина Возняцки, датчанка с польскими корнями, с 2011 по 2014 год встречалась с североирландским гольфистом Рори Макилроем. Дело дошло до помолвки, но её разорвал Рори. 14 февраля 2017 года Каролина объявила о своих отношениях с бывшим чемпионом НБА Дэвидом Ли. В ноябре 2017 года баскетболист сделал ей предложение, а в июне 2019-го в Тоскане состоялась пышная и красивая свадьба. Одной из подружек невесты была американка Серена Уильямс. На церемонии также присутствовали Анжелика Кербер, Агнешка и Урсула Радваньски, баскетболисты Пау Газоль и Харрисон Барнс. После Australian Open-2020 Каролина завершила свою теннисную карьеру.

Ким Клейстерс – Брайан Линч

Бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс в юности встречалась с австралийским теннисистом Ллейтоном Хьюиттом. Они даже выступали в миксте и добрались до финала Уимблдона-2000, однако до свадьбы дело не дошло. В 2005-м Ким выиграла свой первый турнир «Большого шлема» (US Open) и в этом же году начала встречаться с американским баскетболистом Брайаном Линчем, игравшим в команде её родного города Бри. В 2007 году молодые люди поженились, а через год на свет появилась старшая дочь Джада. Летом 2009 года Клейстерс вернулась в тур и сходу выиграла US Open, став первой мамой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде с 1980 года, когда это же удалось сделать австралийке Ивонн Гулагонг на Уимблдоне. В 2010 году Ким защитила в Нью-Йорке титул, а в 2011-м победила ещё и на Australian Open. После сезоне-2012 бельгийка снова завершила карьеру, в 2013 году родила сына Джека, а в 2016-м – ещё одного сына, Блэйка. В 2020-м Клейстерс в очередной раз вернулась на корт.

Самая именитая российская теннисистка, экс-первая ракетка мира Мария Шарапова начала встречаться со словенским баскетболистом клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Сашей Вуячичем в 2009 году. В 2011-м он сделал россиянке предложение, но через год пара рассталась. Как писала Мария в своей автобиографии, Саша никак не мог смириться с тем, что она богаче и популярнее его: «Определённые проблемы возникали уже в самом начале. Например, когда мы находились в Лос-Анджелесе, он всегда настаивал, чтобы мы оставались у него, хотя мой дом намного больше и уютнее. Это было чисто мужское эго. Он хотел быть главным, быть в центре всего, контролировать всё. Он не любил вспоминать о том, что я зарабатываю больше, чем он. Что мой дом больше, что я добилась в теннисе больше, чем он в баскетболе. Мы никогда не обсуждали это».

Саша Вуячич и Мария Шарапова Фото: Burak Kara/Getty Images

После расставания с Вуячичем россиянка Мария Шарапова встречалась с теннисистом из Болгарии Григором Димитровым, а в 2018 году у неё завязались отношения с Александром Гилксом, который далёк от мира спорта. Он является сооснователем и президентом аукционного дома.