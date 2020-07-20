«Ким, ты сумасшедшая?» Как возвращение 37-летней Клейстерс вызвало переполох в теннисе

Говорят, что два раза в одну реку войти нельзя. Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс в очередной раз пытается опровергнуть это известное изречение. 11 лет назад у неё это получилось. После рождения дочери Ким вернулась в тур и сходу выиграла US Open-2009, а потом взяла ещё два «шлема». Сейчас 37-летняя Ким Клейстерс – мама уже троих детей. На выставочном турнире в США – она обыграла пять соперниц из пяти, причём две из них – чемпионки турниров «Большого шлема». Многодетная мама оказалась сильнее чемпионки Australian Open-2020 Софьи Кенин и победительницы US Open-2017 Слоан Стивенс.

Новак Джокович и Серена Уильямс в этом году могут собрать очередной «Карьерный шлем» Но для этого им нужно забыть о US Open и сосредоточиться на «Ролан Гаррос».

В сентябре 2019-го бельгийка Ким Клейстерс шокировала всех своих заявлением о том, что опять собирается вернуться в тур. После предыдущего ухода в 2012-м Ким успела родить двух сыновей, поработать комментатором, войти в Зал международной теннисной славы, открыть и развить свою теннисную академию, всерьёз заняться благотворительными проектами. Как оказалось, всего этого Клейстерс было мало, она очень скучала по теннису, по матчам, по соперничеству. Изначально бельгийка планировала вернуться с начала сезона-2020, но из-за травмы пришлось отложить дебют. Он пришёлся на февральский Дубай.

Возвращение в 36 лет. Ким Клейстерс выходит на корт после длительного «декретного отпуска» Знаменитая бельгийская чемпионка, многодетная мама возвращается в теннис после US Open-2012. Её первым турниром станет Дубай.

Новость о возвращении Ким Клейстерс вызвала настоящий переполох в женском теннисе. Бывшие и новые соперницы бельгийки неоднозначно отнеслись к её порыву. Большинство высказалось скептически на этот счёт. «Я отношусь к Ким с огромным уважением. Однако мне трудно представить, что её очередное возвращение будет успешным. Дело не в том, что она в плохой форме. Просто организм после рождения трёх детей реагирует иначе. Кроме того, после стольких лет тяжело войти в соревновательный ритм», — высказалась чемпионка «Ролан Гаррос»-2008 и бывшая первая ракетка мира Ана Иванович. А американка Слоан Стивенс вообще, похоже, была недовольна тем, что Клейстерс собирается составить конкуренцию молодым дарованиям: «Может, она думает, что мы все сейчас настолько плохи? Может, именно поэтому она решила вернуться? В целом же это круто. У неё трое детей, она уже состоит в Зале славы. Крутой сюжет получается».

Микст мечты. Ким Клейстерс и Энди Роддик вошли в Зал теннисной славы Экс-первые ракетки мира, чемпионы турниров «Большого шлема» Ким Клейстерс и Энди Роддик вписаны золотыми буквами в историю мирового тенниса.

Ещё одна теннисная мама – Серена Уильямс – приветствовала возвращение Ким Клейстерс, однако американка должна опасаться её появления в туре. Счёт личных встреч двух теннисисток – 7-2 в пользу Уильямс, но в последнем поединке с Ким американка уступила. Это был тот самый полуфинал US Open-2009, когда Серена устроила жуткую истерику и угрожала линейной судье. На этом же Открытом чемпионате США Клейстерс в следующем, решающем матче завоевала титул, став первой со времён Ивонн Гулагонг (1980) теннисисткой, выигравшей турнир «Большого шлема» после рождения ребёнка. То есть Ким сделала то, чего никак до сих пор не может добиться Серена, несмотря на свои четыре финала ТБШ.

Клийстерс: не следила за тем, что делает Серена Ким Клийстерс совершила на US Open второй подвиг за карьеру, обыграв обеих сестёр Уильямс в одном турнире. В финале бельгийку ждёт 19-летняя датская принцесса, мечтающая стать королевой.

А вот экс первая ракетка мира Динара Сафина полностью поддержала бельгийку. По мнению Сафиной, главное, чтобы Клейстерс была счастлива и довольна своим решением: «Если это сделает Ким счастливой, то почему бы и не попробовать. Кто-то может посчитать её сумасшедшей, потому что у неё трое детей и она не так молода. Но она не должна никого слушать. Мы все можем обсуждать это и говорить: «Ким, ты сумасшедшая? Возвращаться после того, как родила троих детей, о чём ты думала?». Но она ответит: «Послушайте, ребята, это делает меня счастливой. Я счастлива выходить на корт. Дети подросли, ходят в школу и занимаются своими делами, а я хочу жить своей жизнью». Чем меньше слушаешь других, тем лучше. Слушай своё сердце».

Клейстерс возвращается и покажет Серене, как выигрывать «Шлемы», будучи мамой Ким сумела трижды победить на мэйджорах после рождения дочки. Спустя семь лет она снова выйдет на корт, родив уже трёх детей.

И Ким слушала своё сердце. Бельгийка прошла все необходимые процедуры и формальности для своего возвращения в тур, и даже сдала шесть допинг-тестов для участия в турнире в Дубае. Первой соперницей Клейстерс после возвращения стала двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса. Бельгийка ей уступила в двух сетах, но Мугуруса высоко оценила её потенциал: «Она отлично сыграла, особенно в конце второго сета. Это был весёлый матч. Я не знала, как будет действовать Клейстерс. Она невероятный игрок. И в определённый момент Ким сыграла великолепно. Думаю, она будет прибавлять от матча к матчу. Я уверена – Ким доставит нам ещё кучу проблем». Неизвестно, как бы прошла весенняя серия турниров для Клейстерс, если бы не коронавирус, остановивший тур на много месяцев.

Итоги года. Уход Клейстерс затмил остальных В отличие от мужского тура в WTA не было много громких уходов. Из экс-игроков топ-20 в одиночке завершила карьеру только Клейстерс.

Как только в Европе закончился жёсткий карантин, Ким вместе с семьёй переехала в США. Бельгийка решила получше подготовиться к американской серии турниров, а кроме того, по некоторым сведениям, её мужу Брайну Линчу должны предоставить работу баскетбольным тренером в одном из клубов США. Как нельзя кстати для Клейстерс пришёлся традиционный для американского лета выставочный командный турнир World Team Tennis (WTT). В этом году из-за остановки ATP и WTA-туров WTT собрал всю теннисную элиту, оказавшуюся в Северной Америке на этот момент. Ким заявилась за команду «Нью-Йорк Эмпайр» и провела пять одиночных поединков, одержав при этом пять побед – над Бернардой Перой, Софьей Кенин, Даниэль Коллинз, Слоан Стивенс и Ольгой Говорцовой.

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Поединок с Софьей Кенин – это отдельная история, достойная Голливуда. 15 лет назад на турнире в Майами Ким взяла шефство над тогда совсем маленькой талантливой теннисисткой Соней Кенин и провела для маленькой девочки экскурсию по внутренним помещениям турнира и познакомила с Энди Роддиком. И вот прошли годы, и Клейстерс и Кенин встретились на корте, причём 37-летняя бельгийка одержала победу над 21-летней американкой. «К сожалению, мне не удалось одержать победу, хотя я играла довольно хорошо. Я очень счастлива видеть возвращение Ким и то, как она хорошо играет. Она показала, что не важно, сколько тебе лет, ты всегда можешь вернуться и заниматься своим любимым делом. Ким в отличной форме», — сказала после матча Софья.

Сама же Ким Клейстерс пока не обольщается и говорит о том, что результаты для неё не главное: «У меня есть определённые ожидания, но я сомневаюсь, что они совпадают с тем, что вы хотите увидеть. Они не связаны ни с рейтингом, ни с результатами, они очень личные. Сейчас я понимаю, как хочу играть. Посмотрим, что в итоге получится. Но в любом случае, на это потребуется время».