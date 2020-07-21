День рождения в вигваме. Как Мария Шарапова удивила бойфренда необычным подарком

Россиянка Мария Шарапова перестала скрывать свои отношения с бизнесменом из Англии Александром Гилксом с 2018 году. Периодически пара выкладывает в своих «Инстаграмах» фото и видео о совместных выходах в свет, посещениях музеев, выставок, а также путешествиях. А путешествовать Шарапова и Гилкс очень любят. В июле 2018 года молодые люди отдыхали вместе в Италии, год спустя – в Испании, а осенью 2019-го вообще совершили экстремальный вояж в Африку. И вот сейчас, в преддверии дня рождения бойфренда Шарапова организовала новую совместную поездку, очень удивив своего друга необычным подарком.

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Свой 41-й день рождения Гилкс отметил не в живописных местах Европы, а гораздо ближе к Калифорнии, где и пара провела последние месяцы. Мария разместила в «Инстаграме» фото, где она стоит в ярко-оранжевом спортивном костюме на фоне ржавого прогнившего трактора, и снабдила его таким комментарием: «Я предупредила Алекса, что в его день рождения мы куда-то поедем».

В этот же день фото из поездки разместил и бойфренд Шараповой, пометив геотэгом штат Колорадо. Стало понятно, что пара отправилась в дебри Америки – по следам коренных жителей здешних мест – индейцев. «Всем спасибо за поздравления. Мария существенно повысила ставку, задав новую планку для понятия «неожиданная поездка в день рождения», — написал именинник в комментарии под фото, где он стоит с бокалом вина на фоне вигвама. Причём дверь в это индейское жилище открыта, и можно заметить внутри накрытый праздничный стол со свечами. Да, не каждому удаётся отметить свой день рождения в вигваме.

На другой фотографии, которую разместил Гилкс, изображена колорадская горная речка с чистейшей прозрачной водой. Именинник не смог отказать себе в удовольствии поплавать в ней.

Скорее всего, основной целью поездки было посещение знаменитого национального парка Меса-Верде. Пара осмотрела главную достопримечательность этих мест – древние индейские поселения, размещённые в скалах. «На вертолёте — к местам археологических раскопок в Меса-Верде. Некоторые здания тут датируются 500 годом нашей эры», — написала Шарапова в своём «Инстаграме». Действительно, индейцы анасази жили там с шестого века наше эры, и некоторые их дома, сделанные из камня и глины, всё ещё сохранились.

Живописный вид на простирающийся до самого горизонта каньон очаровал Шарапову. Теннисистка набралась храбрости и сфотографировалась у обрыва. «Сегодня понедельник выглядит несколько иначе, чем обычно», — написала Мария под своим снимком.

В переводе с испанского Меса-Верде означает «зелёный стол», так как это плато покрыто хвойным лесом. Любители вестернов должны узнать эти края по знаменитому голливудскому фильму «Золото Маккены». Именно возле таких наскальных жилищ, где побывали Шарапова и её друг, и происходила дуэль между героями Омара Шарифа и Грегори Пека. Неважно, нашли Мария и Александр золото индейцев или нет, но такой необычный подарок на день рождения не может не запомниться.