Под знаком колец. Как юный Федерер завоевал сердце Мирки, но упустил медаль Олимпиады

В издательстве «Попурри» вышел русскоязычный перевод новой полной биографии теннисного гения Роджера Федерера под авторством швейцарского спортивного журналиста Рене Штауффера. Эта книга так и называется: «Роджер Федерер: биография». Предлагаем вам ознакомиться с отрывками одной из глав – «Под знаком конец», которая посвящена знаковой для Федерера Олимпиаде в Сиднее. Ведь именно тогда он завоевал сердце Мирки и понял, что хочет выиграть это заветное олимпийское золото.

Элита швейцарского тенниса не так многочисленна. Все знают друг друга. Пути лучших игроков постоянно пересекаются на турнире Interclub, первенстве Швейцарии, тренировках, на мелких и крупных соревнованиях. Не являются исключением и Роджер Федерер и Мирка Вавринец. Эта симпатичная кареглазая спортсменка из Восточной Швейцарии считается одной из самых сильных юниорок страны, хотя начала играть в теннис довольно поздно. Она даже на протяжении двух лет выступает в кубке Interclub за команду из родного города Федерера — базельский Lawn Tennis Club, который все называют просто BLTC.

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Однако до поры до времени оба живут в разных мирах. Мирка старше на три года и четыре месяца. Когда Федерер в свои неполные пятнадцать лет только дебютирует в высшей лиге Interclub, восемнадцатилетняя Мирка уже считается одним из основных игроков BLTC. Во многом благодаря её усилиям клуб завоевывает чемпионский титул, но затем по финансовым причинам выбывает из первенства, после чего она переходит в цюрихский клуб Grasshopper. […]

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Мирка начинает заниматься теннисом благодаря судьбоносной встрече. Её отец Мирослав, большой поклонник спорта и в прошлом метатель копья, в 1987 году едет с семьей в окрестности Штутгарта. Там происходит встреча с многократной победительницей Уимблдона Мартиной Навратиловой, участвующей в турнире в Фильдерштадте. Далее, как пишет журнал Smash, происходит следующий диалог. Навратилова спрашивает Мирку:

— Ты играешь в теннис?

— Нет, я занимаюсь балетом.

— Попробуй теннис. У тебя как раз подходящее телосложение, да и способности наверняка есть.

Мартина попросила у живущего в Цюрихе теннисиста Иржи Граната организовать для Мирки пробную тренировку и не ошиблась: у девочки действительно большие способности, и теннис сразу приходится ей по душе. Её отец-ювелир в знак благодарности дарит победительнице Уимблдона изготовленное им золотое украшение.

Первым тренером Мирки становится Мурат Гюрлер, бывший участник Кубка Дэвиса и уроженец турецкой столицы Анкары, которого судьба также привела в Швейцарию. Я встречаюсь с ним в 2018 году в теннисном зале Вайнфельдена, где он познакомился с девятилетней Миркой в 1988 году, когда она только делала первые шаги в теннисе. Именно он учил ее секретам этого вида спорта сначала в Вайнфельдене, а затем в Констанце. «На первый взгляд создалось впечатление, что это обычная способная девочка, но немного тяжеловатая, — говорит он. — Однако я быстро заметил, что у неё колоссальное честолюбие. Я не знаю больше никого, кто прилагал бы столько усилий на тренировках. Если бы ей сказали, что перед тренировкой надо пробежать марафон, она бы так и сделала безо всяких «но» или «если».» […]

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С четырнадцати лет Мирка начинает участвовать в турнирах, где можно заработать рейтинговые очки. Примером ее целеустремленности служит одна история, произошедшая в 1993 году. После турнира в словенском городе Мурска она вдруг решает дополнительно принять участие в соревнованиях в хорватском Супетаре на полуострове Брач, хотя в этой местности отмечаются вооруженные столкновения. Вместе с тренером она проезжает как раз через ту часть Хорватии, где еще две недели назад шли бои, которые впоследствии будут продолжены. Она рассказывала в интервью журналу Smash, как они проезжали мимо разрушенных домов, танков сил ООН и сгоревших автомобилей. Через каждые несколько километров их останавливали для проверки на блок-постах. «Мне было очень страшно, но честолюбие было сильнее». В том же журнале приводятся и другие слова пятнадцатилетней девушки: «Со мной, конечно, тяжело работать. Я могу быть очень упрямой». […]

В шестнадцатилетнем возрасте Мирка завоевывает в Люцерне один из важнейших титулов для своей возрастной категории в Швейцарии и настраивается на профессиональную карьеру. «Теннис — это моя жизнь. Я хочу как можно скорее войти в число 300 лучших», — говорит она. Эта цель покоряется ей, но только спустя три года. Пока же ей надо проявлять терпение. Уже в 1996 году ее отбрасывает назад травма пятки — возможно, следствие чрезмерных нагрузок, которые испытывает организм от ежедневных тренировок продолжительностью по семь-восемь часов.

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В 1997 году дела снова идут в гору. В конце года она со второй попытки получает долгожданный швейцарский паспорт. […] Вскоре после этого она покидает родительский дом, переезжает в соседний Боттигхофен и тренируется в Констанце у Александра Хицли, бывшего теннисиста-профессионала, который, правда, никогда не входил в рейтинг 500 лучших. У неё появляется спонсор — Вальтер Руф, владелец предприятия по производству специальных автомобилей mowag.

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В это же время происходит история, схожая со сказкой из «Тысячи и одной ночи». Она знакомится с принцем из Дубая, который активно ухаживает за ней. Иногда девушка приезжает на тренировку на красном «феррари» или улетает на вертолёте в Дубай, вспоминает бывшая теннисистка и подруга Мирки Сесилия Шарбонье. «Это производило сильное впечатление». Принц готов сразу же сделать её принцессой Объединенных Арабских Эмиратов при условии, что она бросит теннис. Однако такая цена для неё слишком высока, потому что спорт значит для неё всё. «Я всё подчиняю теннису — тренировки, стирку, упаковывание чемоданов, отели, матчи… Ничего другого я не знаю», — говорит Мирка в интервью местной газете Thurgauer Zeitung.

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То, что они сближаются с Федерером, несмотря на разницу в возрасте, можно объяснить только особой атмосферой Олимпийских игр. Швейцарская теннисная делегация в Сиднее включает всего трёх спортсменов. Единственным мужчиной в отсутствие Марка Россе является Федерер, женская часть состоит из Мирки и Эммануэль Гальярди. Патти Шнидер и Мартина Хингис не участвуют. К началу 2000 года Мирка входит в первую сотню игроков мира и находится в апогее своей карьеры. По счастливому стечению обстоятельств Международная федерация тенниса вручает ей уайлд-кард на участие в сиднейском турнире, так как одного только рейтинга для этого не хватает.

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Совершенно особая обстановка Олимпийских игр создаёт идеальные условия для начала отношений. Участие в играх является кульминацией карьеры любого атлета. Здесь они живут вместе с другими известными спортсменами, кругом царит праздничная атмосфера, весь мир наблюдает за ними, затаив дыхание. Никто не выпячивает своё «я» на фоне грандиозности мероприятия. Олимпийские церемонии способствуют расцвету патриотизма и единения национальных делегаций. Швейцарская теннисная команда живет в Олимпийской деревне на берегу залива Хоумбуш в одном здании с борцами. Они встречаются, знакомятся, вместе выходят в город по вечерам.

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«Это лучшее спортивное мероприятие в моей жизни, — говорит Федерер в Сиднее, одном из своих любимых городов, после успешного начала турнира. — Но жизнь в Олимпийской деревне иногда вызывает стресс». Вавринец со счетом 1:6, 1:6 проигрывает стартовый матч Елене Дементьевой, которая в итоге выиграет серебро. Мирка остается в Сиднее и тоже с восторгом говорит: «Олимпийские игры — это фантастика, ни с чем не сравнимая красота». В её высказываниях есть и пара фраз о молодом Федерере, который открывается ей с новой стороны: «Никогда не знала, что он такой смешной. После игр у меня будут самые сильные мышцы живота в мире, потому что он нас все время смешит».

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сидней для Федерера — это радость с примесью горечи. Он неожиданно прорывается до полуфинала и там вчистую проигрывает Томми Хаасу. В случае победы он гарантировал бы себе серебряную медаль и имел шансы на золотую, а теперь вынужден разыгрывать только бронзу во встрече с неудачником второго полуфинала. Это представляется нетрудной задачей, так как ему противостоит француз Арно ди Паскуале, которого он явно превосходит и в рейтинге, и в игровом плане. Однако Федерер играет небрежно и проигрывает первый сет на тай-брейке, несмотря на то что лидировал со счетом 3:0. Во втором сете он отыгрывает матчбол, а в третьем, воспользовавшись мышечными судорогами француза, делает брейк и выходит вперед — 2:1, однако в итоге терпит поражение после 2 часов и 27 минут игры со счетом 6:7, 7:6, 3:6. И снова текут слезы. «Я так хотел оказаться на подиуме, — говорит он, — а теперь мне нечего везти домой, кроме своей гордости».

Роджер и Мирка Фото: Alex Livesey/Getty Images

Однако в этом он ошибается. Вместо медали он завоевывает в Сиднее сердце женщины, занявшей вскоре самое важное место в его жизни. В последний день игр они в первый раз целуются, о чём Мирка расскажет лишь намного позже. До этого дня она даже и не замечала, что он обращает на неё повышенное внимание.