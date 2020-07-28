«Солнце, море и яхта – это идеально». Свитолина и Монфис отдыхают на Средиземном море

Считанные дни остались до возобновления теннисного сезона. Спортсмены используют последнюю возможность позагорать на солнце, покупаться на море или поплавать в бассейне. Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов.

Пока Калинская пыталась приручить крокодила, Кирьос нашёл новую подружку Головин показала детскую фотографию с Курниковой, а Касаткина сыграла в теннис с футболистом «Барселоны».

Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова отдыхает в Монте-Карло у бассейна. Во время многомесячной паузы в календаре чешская теннисистка сыграла на нескольких выставочных турнирах у себя родине, вместе с сестрой-близняшкой Кристиной провела летний теннисный лагерь для детей, выступила на киберспортивном соревновании, организованном «Мастерсом» в Мадриде. Пока Каролина не заявилась ни на один турнир, но сказала, что если хардовая серия в Америке будет отменена, то она попросит уайлд-кард на грунтовый турнир в Палермо, который стартует 3 августа.

Окунулась в бассейн и ещё одна бывшая первая ракетка мира – Виктория Азаренко. Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» с нетерпением ждёт возобновления сезона. Она сыграла на командном соревновании в Чарльстоне, заявилась на новый турнир категории WTA/International в Лексингтоне и после этого планирует сыграть на US Open, на котором она дважды доходила до финала.

Россиянин Карен Хачанов после долгого карантина смог выбраться с семьёй в Европу, сыграл на показательных турнирах в Кицбюэле (грунт) и в Берлине (хард), после чего отправился на сборы в Барселону, где тренировался с ещё одним россиянином – Андреем Рублёвым. После тяжёлой рабочей недели Карен посвятил выходной день своей семье – смог поплавать с сыном Давидом в бассейне.

Нашла открытый бассейн в Москве и Анастасия Потапова. Россиянка неплохо начала сезон: на трёх турнирах подряд дошла до четвертьфинала – в Санкт-Петербурге, Акапулько и Монтеррее, и теперь с нетерпением ждёт возобновления соревнований и открытия границ.

Даниил Медведев во время паузы в сезоне тоже нигде не выступал, но у него была возможность тренироваться во Франции. Как написал россиянин в своём «Инстаграме», он отдохнул на роскошном курорте в Сан-Тропе и теперь возвращается к тренировкам. Ранее Медведев заявился на турнир в Вашингтоне, но организаторы данное соревнование отменили, так что следующий ориентир для россиянина – связка из «Мастерса» в Цинциннати, который перенесли в Нью-Йорк, и US Open.

В тех же краях начали свой отдых Элина Свитолина и Гаэль Монфис. Молодые люди из Канн отправились на яхте в сторону итальянской Ривьеры и остановились в Портофино. По дороге теннисисты регулярно рассказывали своим подписчикам в «Инстаграм» о том, как проводят отдых. Под одной из фотографий в своём совместном аккаунте Свитолина и Монфис написали: «Солнце, море и яхта – это идеально». Действительно, что может быть лучше отдыха на Средиземном море.

С этим утверждением может поспорить Мария Шарапова, которая отдыхала со своим бойфрендом Александром Гилксом в дебрях Колорадо. Молодые люди побывали в древнем индейском городе, посмотрели на горизонт с вершины каньона, а ещё россиянка окунулась в местные горячие источники.

Совершила прогулку по горным рекам и озёрам Белинда Бенчич. Во время паузы в регулярных соревнованиях швейцарская теннисистка активно тренировалась и участвовала в показательных турнирах в Чехии, Словакии и Швейцарии. Сейчас Белинда заявилась на турнир WTA в Праге, который пройдёт с 10 августа на грунте. Судя по всему, швейцарка не собирается ехать на US Open, поскольку ранее говорила, что в нынешних условиях лететь в США очень опасно.

На берегу Минского моря в загородном клубе отдыхала Арина Соболенко. Бывшая 9-я ракетка мира перед самым карантином завоевала титул на престижном турнире категории Premier Mandatory в Дохе, где обыграла в финале Петру Квитову. Белорусская теннисистка активно готовилась к рестарту сезона и в ближайшие дни отправится в США, где начнёт выступления с турнира в Лексингтоне.

Пользуется возможностью побыть подольше со своей семьёй Фабио Фоньини. Изначально итальянец планировал участвовать во время паузы в различных выставочных турнирах, но в итоге решил сделать операцию на обоих голеностопах, которые его давно беспокоили. Сейчас восстановление проходит успешно, Фабио начал тренировки на грунте. Скорее всего, ближайшую серию турниров на харде он пропустит.

Восстанавливается после заболевания коронавирусной инфекцией Анна Калинская. Россиянка всю многомесячную турнирную паузу провела во Флориде и недавно призналась, что один из её тестов дал положительный результат на этот вирус: «К счастью, мои симптомы были приемлемыми: головная боль, слабость, отсутствие обоняния. Я провела на самоизоляции 14 дней. Неделю назад я прошла ещё два теста, и они дали отрицательный результат. С тех пор я чувствую себя хорошо и вернулась к тренировкам».

Стефанос Циципас провёл пять недель на экспериментальном турнире Патрика Муратоглу на юге Франции, после чего отправился отдыхать на родину – в Грецию. Так же, как и Медведев, грек был заявлен на турнире в Вашингтоне, который недавно был отменён. Следующим должен стать «Мастерс» в Цинциннати.

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака не очень удачно начала сезон-2020 – дошла до полуфинала Брисбена и третьего круга Australian Open. Во время карантина японка начала работать с бывшим тренером Марии Шараповой по физподготовке – Ютакой Накамурой. Не так давно Осака возглавила список «Форбс» среди самых высокооплачиваемых спортсменок мира, обойдя лидеров прошлых лет – Серену Уильямс и Марию Шарапову. Пока Наоми не заявляется на турниры, в том числе и на «Мастерсе» в Цинциннати, который в этом году проходит в Нью-Йорке. И неизвестно, будет ли Осака играть на US Open, который выиграла в 2018 году.

Побеждала на US Open и американка Слоан Стивенс (2017), но она как раз очень продуктивно использовала паузу в календаре – сыграла на выставочном турнире в Чарльстоне и уже несколько последних недель выступает в американской лиге WTT (World Team Tennis). Слоан заявлена на турнире WTA в Лексингтоне.

Отдыхает на Болеарских островах россиянин Марат Сафин. В январе экс-лидер мирового рейтинга попробовал себя в роли капитана сборной России на новом турнире в Австралии – ATP Cup, а в прошлом году с блеском прокомментировал финал US Open с участием россиянина Даниила Медведева и испанца Рафаэля Надаля. Ждём, что после возобновления сезона Марат снова порадует поклонников тенниса чем-нибудь интересным.

Напоминаем, что в августе возобновляется регулярный теннисный сезон. Должны пройти турниры WTA в Палермо (3-9 августа), Праге и Лексингтоне (10-16 августа), объединённые женские и мужские соревнования в Цинциннати, которые пройдут в Нью-Йорке (21-28 августа) и следом – US Open (31 августа – 13 сентября).