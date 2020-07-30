«Всегда любовалась маминой медалью». Как Олимпиада-80 связала хоккей на траве и теннис

Участие в Олимпийских играх – мечта любого спортсмена с самого детства. Но есть те, кому олимпийские традиции передались от родителей. В разные годы на Олимпиадах выступали теннисисты, в чьих семьях уже были участники Игр в других видах спорта. Некоторые звёзды тенниса даже сумели завоевать медали и стать продолжателями олимпийских династий.

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Леандер Паес (Индия)

Отец известного индийского теннисиста Леандера Паеса – Вече Паес – был полузащитником сборной Индии по хоккею на траве, завоевавшей на Олимпиаде-1972 в Мюнхене бронзовую медаль. Сам Леандер дебютировал на Играх-1996 в Атланте, где проиграл лишь в полуфинале Андре Агасси, но в матче за третье место смог победить бразильца Фернандо Мелигени и завоевать бронзу, как и его отец. В 2000 году на открытии Игр в Сиднее Леандеру Паесу доверили почётное право нести флаг Индии. На той Олимпиаде Леандер проиграл в одиночке в первом же круге и больше в этом разряде не выступал. Зато Паес является рекордсменом по участию в Играх в паре. С 1996 года он сыграл во всех шести прошедших Олимпиадах – в Сиднее-2000, Афинах-2004, Пекине-2008, Лондон-2012 и Рио-2016. Лучшее место – 4-е в Афинах. В 2012 году в Лондоне дебютировал ещё один разряд в теннисной программе – микст – и Леандер вместе с Саней Мирзой дошёл до четвертьфинала, где они уступили только будущим чемпионам – белорусам Азаренко и Мирному.

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Отец Андре Агасси – Эммануэль «Майк» Агасси выступал за сборную Ирана по боксу на двух Олимпиадах – в Лондоне-1948 и Хельсинки-1952, после чего эмигрировал в США. Майк с детства обожал теннис и когда был на Играх в Лондоне, специально съездил посмотреть на знаменитые корты Уимблдона. А когда у него родились дети, он стал их приучать к теннису. Успешнее всех оказался младший из четырёх детей – Андре. Он был первой ракеткой мира, завоевал «Карьерный шлем» и стал олимпийским чемпионом в Атланте-1996.

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В той же Атланте-1996 чемпионкой в женском одиночном разряде стала американка Линдсей Дэвенпорт. Любопытно, что её отец тоже был олимпийцем. Винк Дэвенпорт выступал за сборную США по волейболу на Играх-1968 в Мехико.

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У россиянки Светланы Кузнецовой вся семья спортивная. Папа Александр Кузнецов – заслуженный тренер по велоспорту, подготовил несколько олимпийских чемпионов и призёров. Мама Галина Царёва – шестикратная чемпионка мира по велогонкам на треке. Старший брат Светланы – Николай Кузнецов – серебряный призёр Олимпиады в Атланте-1996 в командной гонке преследования. Сама Светлана участвовала в трёх Олимпиадах – в Афинах-2004 (четвертьфинал в одиночке, второй круг в паре), в Пекине-2008 (первый круг в одиночке, четвертьфинал в паре) и в Рио-2016 (третий круг в одиночке, четвертьфинал в паре). Медаль Кузнецова пока не завоевала, но у неё ещё есть такая возможность.

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Родители Надежды Петровой – известные легкоатлеты. Отец Виктор Петров – метатель молота, а мама Надежда Ильина завоевала бронзу на Олимпиаде-1976 в Монреале в эстафете 4 х 400 метров. Надежда Петрова участвовала в Играх в Афинах-2004 (второй круг в одиночке) и в Лондоне-2012 (третий круг в одиночке и бронза в паре с Марией Кириленко). К сожалению, через год после олимпийского успеха дочери Надежда Ильина погибла в автокатастрофе. «Мама была очень талантливой спортсменкой, и я хотела пойти по её стопам, думала выступать в плавание или лёгкой атлетике, но родители полюбили теннис, когда смотрели турниры «Большого шлема» по телевизору. Я всегда хотела быть такой же успешной, как мама: сыграть на Олимпиаде, завоевать медаль», — призналась Петрова в недавнем интервью.

Мама Веры Звонарёвой – Наталья Быкова выступала за сборную СССР в хоккее на траве и на Олимпиаде-80 завоевала вместе с командой бронзовую медаль. Сама Вера сыграла на двух Олимпиадах – в Пекине и Лондоне. На Играх-2008 в Пекине в паре с Еленой Весниной они дошли до четвертьфинала и уступили лишь будущим чемпионкам сёстрам Уильямс, а в одиночном разряде Звонарёва добралась до полуфинала, где проиграла тоже будущей чемпионке Елене Дементьевой. Однако в матче за третье место с китаянкой Ли На Вера всё-таки победила и завоевала бронзовую медаль, как и её мама за 28 лет до этого. Вот так Олимпиада-80 связала хоккей на траве и теннис. «Для меня мамина олимпийская награда была гордостью всей детской и школьной жизни, — сказала Вера, когда была в гостях у «Чемпионата». – Она лежала в шкафчике, я знала, где она находится, и всегда любовалась маминой медалью. Если честно, на тот момент я даже не могла мечтать о том, что когда-либо сама сыграю на Олимпийских играх, да ещё и завоюю бронзовую медаль».

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