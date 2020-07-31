«Нравится, как я строю гримасы?» Шарапова и Серена начали кривляться друг перед другом

Теннисный сезон возобновляется в Палермо. Часть теннисисток уже готовится к матчам, а кто-то ещё продолжает отдыхать и усиленно тренироваться. Посмотрим, что происходит у спортсменов в соцсетях.

Рафаэль Надаль представил новую яхту за 5 миллионов евро. Там нет только теннисного корта Фото- и видеоэкскурсия по новому плавучему дому Короля грунта.

Продолжают путешествие на яхте по Средиземному морю Гаэль Монфис и Элина Свитолина. Оба теннисиста не заявились ни на один из турниров вплоть до US Open. Вполне возможно, что они так и не полетят в Нью-Йорк, а останутся в Европе готовиться к осеннему «Ролан Гаррос». А пока молодые люди развлекаются. Посмотрите, как зажигательно танцует Монфис.

Видео доступно в совместном «Инстаграме» Гаэля Монфиса и Элины Свитолиной

Активный отдых предпочитает и бывшая первая ракетка мира Ана Иванович. На этот раз для прогулки сербская теннисистка выбрала велосипед.

Ещё одна бывшая первая ракетка мира, двукратная победительница турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса сделала паузу в тренировочном процессе. Испанка посетила в Мадриде необычный аттракцион – по метанию топоров. «Возьми меня с собой на войну», — написала Гарбинье в комментарии под фотографиями. Заметим, что Мугуруса заявилась на два американских турнира – в Лексингтоне и Цинциннати, которые пройдут перед US Open.

Канадка Эжени Бушар тоже предпочитает активный отдых. Бывшая пятая ракетка мира интенсивно тренировалась во время паузы в регулярных соревнованиях, приняла участие в выставочных турнирах в Чарльстоне и лиге WTT (World Team Tennis). А в выходной день позволила себе конную прогулку.

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка в выходной день забрался на гору в окрестностях Монако. Кстати швейцарец, как и Монфис, тоже не заявлен ни на одном американском турнире. Он интенсивно тренируется на грунте, причём мячами, которые используются на «Ролан Гаррос».

А вот двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Наоми Осака как раз решилась сыграть в Америке. Она получила уайлд-кард на турнире в Цинциннати, который в этом году пройдёт в Нью-Йорке, и, скорее всего, примет участие и в US Open. Сейчас японка тренируется и предлагает своим подписчикам полюбоваться на её новую майку с изображением героя компьютерной игры Марио.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс неожиданно для подписчиков выложила фотографию с перекошенным лицом и обратилась с вопросом: «Вам нравится, как я строю гримасы?» Поклонники американки оценили её юмор и посоветовали продолжать в том же духе. Кстати, Серена заявилась на оба американских турнира перед US Open – в Лексингтоне и Цинциннати – и строит большие планы именно на Открытый чемпионат США-2020. Поэтому она даже постелила у себя дома точно такой же корт, как в Нью-Йорке.

Не успела Серена опубликовать фото с искривлённой физиономией, как то же самое сделала у себя в «Инстаграме» и Мария Шарапова. «Я просила придать мне естественный вид. Наверное, они немного потеряли навыки», — написала россиянка в комментарии под фото, имея в виду, что гримёры слегка перестарались. Вообще складывается впечатление, что Серена и Шарапова перенесли своё непримиримое соперничество с кортов в соцсети и зачем-то начали кривляться друг перед другом. До этого знаменитые теннисистки «заочно соревновались», выкладывая видеоролики своих тренировок.

Развлёк своих подписчиков в твиттере и Стефанос Циципас – грек с русскими корнями. Он опубликовал видео, на котором его мама – советская теннисистка Юлия Сальникова – обучает сына простому русскому выражению «Бред сивой кобылы». Циципас планирует возобновить сезон с первого же турнира – «Мастерса» в Нью-Йорке.

Видео доступно в «твиттере» Стефаноса Циципаса

А вот Светлана Кузнецова уже успела и заявиться на турнир в Палермо и сняться с него из-за закрытых российских границ. Пока непонятно, когда Светлана и другие россиянки, находящиеся на родине – Вероника Кудерметова, Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова, смогут вернуться в тур. Пока же Кузнецова наслаждается общением со своим любимым псом Дольче: «Не могу нарадоваться тому, что провожу с Дольче каждый день. Мне кажется, за всю нашу с ним жизнь, мы так долго не были вместе без разлуки».

Россиянин Даниил Медведев вернулся с курорта Сан-Тропе и продолжил тренировки. Всегда приятно совершать пробежки в Монте-Карло. Впереди у Даниила защита титула в Цинциннати.

Экс-первая ракетка мира, 4-кратная победительница турниров «Большого шлема» Ким Клейстерс, которая в этом сезоне второй раз возвращается в тур, успешно выступила в лиге WTT, выиграв пять одиночных матчей из пяти. Вообще на этих соревнованиях в нынешнем году собрался отличный состав. Ким с удовольствием провела одну из тренировок со знаменитыми братьями Брайан. Бельгийка уже получила уайлд-кард на турнир категории Premier 5 в Цинциннати.

Продолжает наслаждаться отдыхом на Болеарских островах россиянин Марат Сафин. Неожиданно бывший лидер мирового рейтинга опубликовал фотографию с чилийцем Николасом Массу. В настоящее время он является тренером 3-й ракетки мира австрийца Доминика Тима. Интересно, какие темы обсуждали Марат и Николас, и не предлагал ли чилиец Сафину присоединиться к тренерской команде Доминика.

Сам же Доминик Тим после серии выставочных турниров в Австрии, Франции, Сербии, Германии сделал небольшую паузу, отдохнул, «перезарядил батарейки» и отправился на тренировки в австрийские виноградники. Тим заявлен на «Мастерсе» в Нью-Йорке.

Россиянка Дарья Касаткина опубликовала долгожданное фото с официального турнира WTA в Палермо. Дарья все пять месяцев карантина провела в Барселоне, не участвовала ни в каких выставочных турнирах и только тренировалась.

Напоминаем, что в августе возобновляется регулярный теннисный сезон. Должны пройти турниры WTA в Палермо (3-9 августа), Праге и Лексингтоне (10-16 августа), объединённые женские и мужские соревнования в Цинциннати, которые пройдут в Нью-Йорке (21-28 августа) и следом – US Open (31 августа – 13 сентября).