Высочайшее мастерство. Федерер, который играет в теннис на крыше

Знаменитый Роджер Федерер любит играть в теннис в самых экзотических местах. Он участвовал в показательных матчах и на горном леднике в швейцарских Альпах, и в амфитеатре этнографической деревни Катара, и на перекрёстке в Манхеттене, и перед фасадом Сиднейской оперы, и на понтоне, который плыл по реке Эльба, и на верхней палубе арабского корабля в Персидском заливе. А бывает, что швейцарец показывает своё высочайшее мастерство и на крыше небоскрёбов.

Агасси, Федерер и другие теннисные папы, выигравшие турниры «Большого шлема» Ну а рекордсменом по количеству завоёванных титулов на «шлемах» после рождения детей является первая ракетка мира Новак Джокович.

В феврале 2005 года перед стартом представительного турнира в Дубае знаменитые теннисисты Роджер Федерер и Андре Агасси снялись в рекламном ролике для отеля-небоскрёба «Бурдж аль-Араб». На вертолётной площадке этого отеля, расположенной на высоте более 320 метров и переоборудованной под корт, спортсмены играли в теннис в течение 20 минут. Любопытно, что мячи, улетающие в аут, безвозвратно пропадали, потому что падали прямо в воду Персидского залива. Оба теннисиста пребывали в восторге после такого щекочущего нервы приключения. «Я много раз был в Дубае, часто останавливался в этом отеле. Но ничего подобного даже представить не мог. С этой вершины открывается фантастический вид на весь город», — заявил Федерер, который, по слухам, именно после этого «матча на вертолётной площадке» приобрёл себе недвижимость в Дубае.

В июне 2016 года перед стартом турнира на траве в Штутгарте швейцарец Роджер Федерер и немец Томми Хаас провели товарищескую встречу на крыше строящегося 60-метрового жилого комплекса. Федерер так освоился на этом необычном корте, расположенном на самом высоком здании города, что даже исполнил свой коронный твинер – удар между ног спиной к сетке. «Вообще-то мне очень понравилось здесь играть. Я люблю красивые виды. Приятно находиться в центре города и участвовать в таком необычном мероприятии перед открытием турнира», — признался швейцарец.

Видео доступно в «инстаграме» турнира Mercedes Cup.

Вообще теннисные корты, сооружённые на крыше, – давно не экзотика. В своё время площадки для игры в теннис оборудовали на крыше универмага «Галери Лафайет» в Париже, в сингапурской 47-этажной гостинице Holiday Inn Atrium на уровне 32-го этажа, на террасе 21-го этажа отеля W Barcelona и в других местах мира. Поэтому неудивительно, что в апреле, во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, две итальянские девочки из городка Финале-Лигуре – 13-летняя Виттория и 11-летней Карола, не имея возможности полноценно тренироваться, провели необычный теннисный матч, находясь на крышах разных городских зданий. Видео этого поединка очень быстро стало вирусным в сети.

Через несколько месяцев к этим итальянским девочкам неожиданно присоединился сам Роджер Федерер, который сыграл с ними в теннис на этих же самых крышах. На самом деле швейцарец и девочки приняли участие в съёмках трогательного рекламного ролика. По сюжету итальянки давали интервью на ставшей уже знаменитой крыше, говорили о том, как родилась идея сыграть в теннис между двумя зданиями, обсуждали Федерера, Надаля, когда неожиданно рядом с ними появился Роджер. Через некоторое время девочки пришли в себя после этого сюрприза и побежали на соседнюю крышу, чтобы сыграть в теннис со знаменитым гостем.

После съёмок Федерер и его спонсор приготовили для девочек ещё один невероятный сюрприз – они пригласили Витторию и Каролу в летний теннисный лагерь в Академии Рафаэля Надаля.