Как выглядели Дементьева, Шарапова и другие российские призёры Олимпиады в момент триумфа

Кто остановил Серену Уильямс в шаге от медали в Пекине и кому из теннисисток доверили нести флаг России на параде открытия в Лондоне.

Первый успех отечественных теннисисток на Олимпийских играх пришёлся на 1992 год, когда в Барселоне представительницы объединённой команды – Наталья Зверева и Лейла Месхи завоевали бронзовую медаль. С тех пор российские теннисистки принесли в копилку сборной ещё 7 медалей разного достоинства.

«Всегда любовалась маминой медалью». Как Олимпиада-80 связала хоккей на траве и теннис Звонарёва, Агасси, Петрова, Кузнецова и другие звёзды тенниса – продолжатели олимпийских династий.

Успешным стал дебют 18-летней Елены Дементьевой на Олимпиаде в Сиднее-2000. Россиянка смогла добраться до финала, обыграв по ходу турнира таких известных теннисисток как швейцарка Мирка Вавринец (позднее стала женой Роджера Федерера), голландка Кристи Богерт, словачка Карина Габшудова, австрийка Барбара Шетт и австралийка Елена Докич. В решающем матче Дементьева противостояла американке Винус Уильямс, которая к тому времени уже успела стать звездой тенниса. В тот раз успех сопутствовал Винус, которая и завоевала золото. А Елена Дементьева в 18 лет выиграла олимпийское серебро. Бронза досталась ещё одной супезвезде мирового тенниса – Монике Селеш, представлявшей США.

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Спустя 8 лет Елена Дементьева добавила к своему сиднейскому серебру ещё и золото Пекина-2008. Россиянке досталась очень непростая сетка. Сначала она обыграла украинку



Катерину Бондаренко, затем шведку Софью Арвидссон, следом оказалась сильнее датчанки Каролины Возняцки. А в четвертьфинале Дементьевой, как и в Сиднее, предстояла встреча с Уильямс, но на этот раз с младшей из сестёр – Сереной. Россиянка смогла отыграться со счёта 0-1 по сетам и победить грозную американку (3:6, 6:4, 6:3). Таким образом, Елена остановила Серену Уильямс в шаге от медали на Олимпиаде в Пекине.

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В полуфинале Дементьеву ждала битва с ещё одной россиянкой – Верой Звонарёвой. Девушки сражали за право выступить в решающем матче больше двух часов. В итоге сильнее оказалась Елена – 6:3, 7:6. Финал тоже оказался российским – Дементьева встретилась с Динарой Сафиной. И снова, как и в четвертьфинале с Сереной, Елена проиграла первый сет и была вынуждена догонять соперницу. Это ей удалось – Дементьева победила в трёх сетах (3:6, 7:5, 6:3) и стала первой олимпийской чемпионкой из России по теннису.

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Путь Динары Сафиной к финалу был тоже нелёгким. Россиянка в четвертьфинале убрала с дороги грозную сербку Елену Янкович, посеянную второй (6:2, 5:7, 6:3). А в полуфинале Динаре предстоял поединок с хозяйкой кортов – китаянкой Ли На. Организаторы не щадили россиянку, которая выступала ещё и в парном разряде с Кузнецовой, и ставили матчи Динары плотно друг к другу, не оставляя ей времени на отдых. Но та выстояла, справилась с китаянкой и не пустила её в финал (7:6, 7:5).

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Вера Звонарёва в одиночную сетку Олимпиады в Пекине вообще могла не попасть. Она была заявлена только в парном разряде, но когда Мария Шарапова из-за травмы плеча была вынуждена отказаться от участия в Играх, то её как раз и заменила Звонарёва. Вера смогла добраться до полуфинала, уступив лишь будущей олимпийской чемпионке Елене Дементьевой, а в матче за третье место с китаянкой Ли На Звонарёва сделала всё возможное, чтобы олимпийский пьедестал оказался полностью российским (6:0, 7:5). Отметим, что за 28 лет до этого успеха Веры Звонарёвой её мама – Наталья Быкова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-80 в составе сборной СССР по хоккею на траве.

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Полностью российский пьедестал почёта на Олимпиаде-2008 в Пекине – это уникальное достижение отечественного тенниса. С тех пор, как теннис вернулся в олимпийскую программу в 1988 году, ни одной стране, кроме России, не удавалось завоевать все три медали в одном разряде на одной Олимпиаде. Что и говорить, Дементьева, Сафина и Звонарёва выглядели на пекинском пьедестале настоящими триумфаторами.

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На Олимпиаде в Лондоне-2012 наконец-то с третьей попытки смогла дебютировать россиянка Мария Шарапова. В 2004-м она выиграла Уимблдон уже после закрытия олимпийской заявки, в 2008-м была вынуждена сделать операцию на плече. А в 2012-м году для Марии всё сложилось удачно – она попала в сетку под третьим номером. Но перед тем как начать выступление на турнире, Шараповой предстояла важная миссия. Она стала первой женщиной-россиянкой, которой доверила нести флаг своей страны на параде открытия Олимпиады.

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Надежды российских болельщиков на Марию Шараповой оправдались. Она успешно добралась до финала, гарантировав для сборной олимпийскую медаль. По ходу турнира Шарапова выбила из сетки таких именитых соперниц как израильтянка Шахар Пеэр, британка Лора Робсон, немка Сабина Лисицки, бельгийка Ким Клейстерс и россиянка Мария Кириленко. В финале на траве Уимблдона Шарапова встретилась с Сереной Уильямс и уступила ей в двух сетах (0:6, 1:6). Таким образом, Мария Шарапова завоевала серебряную олимпийскую медаль.

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Мария Кириленко на Олимпиаде в Лондоне после поражения в полуфинале от Шараповой проиграла и в матче за бронзу белоруске Виктории Азаренко. Но Кириленко не осталась без медали. В парном разряде вместе с Надеждой Петровой они дошли до полуфинала, где проиграли сёстрам Уильямс, а затем в матче за третье место смогли справиться с первой парой посева – Лизель Хубер / Лиса Рэймонд из США – и завоевать бронзу Олимпиады. Добавим, что для Надежды Петровой эта медаль особенно ценна, поскольку она сумела повторить успех своей мамы Надежды Ильиной, которая на Олимпиаде-1976 в Монреале завоевала бронзу в эстафетном беге 4 х 400 метров.

Фото: Getty Images

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро российские теннисистки добились ещё одного триумфа. На том турнире не было равных дуэту Елена Веснина / Екатерина Макарова. Россиянки были 7-ми сеяными, но смогли при этом справиться со всеми соперницами, не отдав никому ни сета. В решающем матче Елена и Екатерина обыграли швейцарскую пару – Мартина Хингис / Тимя Бачински – и стали олимпийскими чемпионками.

Фото: Getty Images

Таким образом, после 1992 года российские теннисистки завоевали 7 олимпийских медалей: золото – в Пекине (одиночный разряд) и в Рио (парный), серебро – в Сиднее, Пекине и Лондоне (все – одиночный), бронза – в Пекине (одиночный) и в Лондоне (парный).