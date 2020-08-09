«У меня проблемы с лёгкими». Серена опасается за жизнь, но готова сыграть 3 турнира в США

В США и Чехии пройдут два турнира категории WTA/International с очень сильным составом участниц. Поклонникам российских теннисисток тоже будет за кем следить. Но всё же главной героиней несомненно станет американка Серена Уильямс.
Американка Серена Уильямс очень хочет выиграть US Open-2020 и добавить в свою копилку заветный 24-й титул на «Шлеме». С этой целью она заявилась на первый же турнир после карантина, проходящий в США – в Лексингтоне. Это соревнование относится к низшей категории WTA – International. Как призналась Серена, она с трудом выбралась из личного «пузыря», в котором уже привыкла находиться за пять месяцев карантина: «Я стала затворницей, не выхожу из дома, соблюдаю социальную дистанцию. С начала марта я стараюсь ни с кем не контактировать. У меня давно проблемы с лёгкими, поэтому я не знаю, что со мной может случиться и узнавать этого не хочется». Напомним, что в 2011 году Серена Уильямс была экстренно прооперирована по поводу лёгочной эмболии. А коронавирус, как известно, оказывает негативное воздействие прежде всего на лёгкие.
Несмотря на опасения за свою жизнь, Серена готовится сыграть на трёх турнирах в США – в Лексингтоне, в Цинциннати, который переехал в Нью-Йорк, и на US Open. Чтобы обезопасить себя и свою команду, американка приняла жёсткие меры: «Я вожу с собой штук 50 масок и постоянно их меняю. Важно, чтобы окружающие меня люди были защищены. Конечно, снова играть в теннис на турнирах – это здорово, но жизнь и здоровье важнее».
Перед началом нового турнира в Лексингтоне (штат Кентукки) Серена провела необычную для себя пресс-конференцию. Она оказалась в пресс-зале совершенно одна перед микрофоном и камерой, а журналисты в режиме онлайн задавали ей вопросы. Прежде всего всех интересовало, как теннисистка готовилась к соревнованиям во время карантина. «У меня дома построили корт. Удивляюсь, почему я это не сделала ещё лет 20 назад. Ко мне даже приезжали другие игроки, ведь у меня покрытие с US Open. Но, конечно, я приглашаю только тех, кто следит за своей безопасностью. Скоро я оборудую свой спортзал. А пока мне пришлось отложить занятия на тренажёрах. Не думаю, что это повлияло на мой мышечный тонус. Это дано богом, спасибо также и моей маме», — сказала Серена и поцеловала свой бицепс.
На помощь Серене из Франции в Лексингтон примчался её тренер Патрик Муратоглу. Наставник американки на своей странице в «Инстаграме» выложил видео с эпизодом тренировки Уильямс и прокомментировал это так: «Первая тренировка в Лексингтоне. Занятие началось с хорошей интенсивностью, но я оказался не в том месте и не в то время, заставив её пропустить последний удар».
Видео можно посмотреть на странице Патрика Муратоглу в «Инстаграме».
Состав участниц на турнире в Лексингтоне подобрался очень сильный. Помимо Серены, которая посеяна под первым номером, там сыграют американки Аманда Анисимова (4), Слоан Стивенс (7), Кори Гауфф, Бернарда Пера, старшая сестра Серены – Винус Уильямс, белоруски Арина Соболенко (2) и Виктория Азаренко, британки Йоханна Конта (3) и Хитер Уотсон, Юлия Путинцева (5), представляющая Казахстан, россиянки Анна Блинкова и Вера Звонарёва (WC). Ещё две представительницы России – Маргарита Гаспарян и Анна Калинская – начали борьбу на турнире с квалификации. Любопытно, что в первом круге Винус Уильямс сыграет с Викторией Азаренко и в случае победы может во втором круге встретиться с сестрой Сереной.
Параллельно на этой же неделе в Праге пройдёт турнир такой же категории с таким же приличным составом участниц. Сетку возглавила вторая ракетка мира – Симона Халеп из Румынии. В Чехии заявилось ещё больше россиянок, чем в Лексингтоне, — Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Варвара Грачёва. Должна была сыграть в первом круге с Александровой Дарья Касаткина, но она травмировала ногу в Палермо и была вынуждена сняться с соревнований.
Первый официальный турнир WTA после пятимесячного карантина прошёл в Палермо, на острове Сицилия (Италия). В финале француженка Фиона Ферро выиграла у эстонки Анетт Контавейт.
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