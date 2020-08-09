Американка с трудом выбралась из личного «пузыря» и теперь возит с собой 50 масок.

«У меня проблемы с лёгкими». Серена опасается за жизнь, но готова сыграть 3 турнира в США

В США и Чехии пройдут два турнира категории WTA/International с очень сильным составом участниц. Поклонникам российских теннисисток тоже будет за кем следить. Но всё же главной героиней несомненно станет американка Серена Уильямс.

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Американка Серена Уильямс очень хочет выиграть US Open-2020 и добавить в свою копилку заветный 24-й титул на «Шлеме». С этой целью она заявилась на первый же турнир после карантина, проходящий в США – в Лексингтоне. Это соревнование относится к низшей категории WTA – International. Как призналась Серена, она с трудом выбралась из личного «пузыря», в котором уже привыкла находиться за пять месяцев карантина: «Я стала затворницей, не выхожу из дома, соблюдаю социальную дистанцию. С начала марта я стараюсь ни с кем не контактировать. У меня давно проблемы с лёгкими, поэтому я не знаю, что со мной может случиться и узнавать этого не хочется». Напомним, что в 2011 году Серена Уильямс была экстренно прооперирована по поводу лёгочной эмболии. А коронавирус, как известно, оказывает негативное воздействие прежде всего на лёгкие.

Серена Уильямс готовится возобновить теннисный сезон. А может, не надо? Американка Серена Уильямс построила дома корт, как на US Open. Но даже её тренер не уверен, что турнир состоится.

Несмотря на опасения за свою жизнь, Серена готовится сыграть на трёх турнирах в США – в Лексингтоне, в Цинциннати, который переехал в Нью-Йорк, и на US Open. Чтобы обезопасить себя и свою команду, американка приняла жёсткие меры: «Я вожу с собой штук 50 масок и постоянно их меняю. Важно, чтобы окружающие меня люди были защищены. Конечно, снова играть в теннис на турнирах – это здорово, но жизнь и здоровье важнее».

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Перед началом нового турнира в Лексингтоне (штат Кентукки) Серена провела необычную для себя пресс-конференцию. Она оказалась в пресс-зале совершенно одна перед микрофоном и камерой, а журналисты в режиме онлайн задавали ей вопросы. Прежде всего всех интересовало, как теннисистка готовилась к соревнованиям во время карантина. «У меня дома построили корт. Удивляюсь, почему я это не сделала ещё лет 20 назад. Ко мне даже приезжали другие игроки, ведь у меня покрытие с US Open. Но, конечно, я приглашаю только тех, кто следит за своей безопасностью. Скоро я оборудую свой спортзал. А пока мне пришлось отложить занятия на тренажёрах. Не думаю, что это повлияло на мой мышечный тонус. Это дано богом, спасибо также и моей маме», — сказала Серена и поцеловала свой бицепс.

На помощь Серене из Франции в Лексингтон примчался её тренер Патрик Муратоглу. Наставник американки на своей странице в «Инстаграме» выложил видео с эпизодом тренировки Уильямс и прокомментировал это так: «Первая тренировка в Лексингтоне. Занятие началось с хорошей интенсивностью, но я оказался не в том месте и не в то время, заставив её пропустить последний удар».

Видео можно посмотреть на странице Патрика Муратоглу в «Инстаграме».

Состав участниц на турнире в Лексингтоне подобрался очень сильный. Помимо Серены, которая посеяна под первым номером, там сыграют американки Аманда Анисимова (4), Слоан Стивенс (7), Кори Гауфф, Бернарда Пера, старшая сестра Серены – Винус Уильямс, белоруски Арина Соболенко (2) и Виктория Азаренко, британки Йоханна Конта (3) и Хитер Уотсон, Юлия Путинцева (5), представляющая Казахстан, россиянки Анна Блинкова и Вера Звонарёва (WC). Ещё две представительницы России – Маргарита Гаспарян и Анна Калинская – начали борьбу на турнире с квалификации. Любопытно, что в первом круге Винус Уильямс сыграет с Викторией Азаренко и в случае победы может во втором круге встретиться с сестрой Сереной.

Параллельно на этой же неделе в Праге пройдёт турнир такой же категории с таким же приличным составом участниц. Сетку возглавила вторая ракетка мира – Симона Халеп из Румынии. В Чехии заявилось ещё больше россиянок, чем в Лексингтоне, — Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Варвара Грачёва. Должна была сыграть в первом круге с Александровой Дарья Касаткина, но она травмировала ногу в Палермо и была вынуждена сняться с соревнований.

Первый официальный турнир WTA после пятимесячного карантина прошёл в Палермо, на острове Сицилия (Италия). В финале француженка Фиона Ферро выиграла у эстонки Анетт Контавейт.