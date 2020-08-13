Субботним рейсом в Нью-Йорк. Джокович, Хачанов и Маррей летят на US Open

А благодарить за то, что Открытый чемпионат США всё же состоится, нужно и власти Италии.

Первая ракетка мира Новак Джокович наконец объявил о своём твёрдом решении сыграть на двух турнирах в США – «Мастерс» в Цинциннати/Нью-Йорке и на US Open. Вместе с сербом в США субботним рейсом из Европы в Нью-Йорк отправится целая группа теннисистов ATP-тура. А ведь ещё совсем недавно ходили разговоры о том, что Открытый чемпионат США может не состояться.

«Полноценным этот US Open не будет». Впервые с 1999 года не сыграют Федерер и Надаль Шамиль Тарпищев – о возможной отмене US Open, об отборе на Олимпиаду и о попытках теннисистов прорваться на турниры через закрытые границы.

Из-за пандемии коронавируса весь теннисный календарь значительно перекроили – какие-то соревнования были окончательно отменены, какие-то, как «Ролан Гаррос» и «Мастерс» в Риме, были перенесены с весны на осень. И только US Open твёрдо стоял на своём месте, и организаторы с самого начала карантина решительно намеревались его проводить. Вопрос стоял лишь в том, в каких условиях пройдёт этот чемпионат. Организаторы приготовили беспрецедентные меры безопасности, полностью отказались от присутствия зрителей, отменили турниры в миксте, среди юниоров и легенд, а также квалификацию. Кроме того, игрокам ограничили число членов их команды, которые будут вместе с ними находиться в таком своеобразном «защитном пузыре». Этап согласования всех новых условий с теннисистами был очень долгим, кропотливым. В каких-то вопросах удалось найти компромисс, но всех представителей ATP и WTA-туров уговорить поехать в Нью-Йорк так и не удалось.

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Самая большая потеря для US Open это отсутствие в списке участников – действующего чемпиона Рафаэля Надаля, первой ракетки мира среди женщин Эшли Барти и 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера. Если у швейцарца есть веская причина пропуска соревнования – травма правого колена и операция, то Надаль и Барти решили не ехать в Америку по соображениям безопасности. К ним присоединились действующая чемпионка Бьянка Андрееску из Канады (6), украинка Элина Свитолина (5), голландка Кики Бертенс (7-я ракетка мира), россиянки Анастасия Павлюченкова (30), Светлана Кузнецова (32) и Анастасия Потапова (84), француз Гаэль Монфис (9), швейцарец Стэн Вавринка (17), австралиец Ник Кирьос (40). Всего же мужская сетка потеряла 9 игроков из топ-100, а женская – 16.

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Ещё одна внушительная группа игроков, особенно европейцев, тоже до последнего момента сомневалась – стоит ли лететь в США, ведь после US Open им предстояло возвращаться для участия в турнирах на грунте, в том числе на «Ролан Гаррос». Проблема в том, что во многих странах Евросоюза существует жёсткое требование о прохождении двухнедельного карантина для всех прибывающих из многих государств, в том числе и из США. Но к счастью, ATP, WTA и организаторы US Open смогли договориться с правительством Италии о том, что игрокам, прилетевшим после Открытого чемпионата США на «Мастерс» в Рим, не придётся сидеть на карантине. В соответствии с новыми правилами спортсменам и членам их команд надо будет лишь предоставить отрицательный тест на коронавирус. Он должен быть получен за 48 часов до пересечения границы. Так что власти Италии тоже нужно благодарить за то, что Открытый чемпионат США всё же состоится.

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Благодаря этому решению властей Италии, поток отказов от выступления на US Open резко сократился. Раньше всех полетел из Европы в Нью-Йорк трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей вместе со своим братом Джейми. Весёлые британцы тут же рассказали своим фанатам в «Инстаграме», что Энди забыл взять с собой любимые наушники и зарядку от ноутбока. «Думаю, единственное, что он не забыл, — это маска», — написал Джейми. Энди, в свою очередь, пошутил по поводу антибактериальных перчаток брата, сказав, что в этих варежках тот намерен играть в снежки.

Видео доступно в «Инстаграме» Джейми Маррея

Обрадовал своих поклонников и первая ракетка мира Новак Джокович, подтвердив своё участие в «Мастерсе» и на US Open: «Это было непростое решение, учитывая все препятствия и трудности со многих сторон, но перспектива выступать вновь воодушевляет меня. Я понимаю, что сейчас там будет непросто, учитывая медицинский протокол и правила безопасности, направленные на защиту игроков и сотрудников. Тем не менее я упорно тренировался с моей командой, привёл себя в порядок, набрал форму. Я готов адаптироваться к новым условиям». Сразу после Джоковича о своём намерении сыграть на двух турнирах в США объявил и Карен Хачанов: «Понимаю, что вирус никуда не делся, а в некоторых странах сохраняется тяжёлая ситуация, но я спустя пять месяцев возвращаюсь к соревнованиям. Все мы ужасно соскучились по теннису, так что увидимся в Нью-Йорке».

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Предполагается, что 15 августа субботним рейсом целая группа игроков ATP отправится в США. Уже известен список участников парного разряда «Мастерса» в Цинциннати/Нью-Йорке. Джокович объединился в дуэт с соотечественником Филипом Краиновичем, а Хачанов – с Андреем Рублёвым. В листе ожидания парного разряда также есть такие «одиночники» как Стефанос Циципас, Александр Зверев, Доминик Тим. Прошлогодний чемпион Цинциннати и финалист US Open россиянин Даниил Медведев также готовится к поездке в Америку. По мнению президента ФТР Шамиля Тарпищева, у Медведева неплохие шансы на успешные результаты и в этом году: «Учитывая, что Медведев с самого начала изоляции был на юге Франции и имел возможность всё это время тренироваться на корте и заниматься с тренером, он должен быть лучше многих других в физике и игровом плане. Он может хорошо выступить».

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Конечно же, нынешний US Open пройдёт в необычных условиях. Как говорят сами игроки, вирус никуда не делся, опасность заразиться сохраняется. Но все так соскучились по турнирам, что уже не могут ждать «лучших времён». Как говорит заслуженный тренер России Владимир Камельзон, теннисисты, участвующие в турнире, заслуживают особой похвалы: «Ехать опасно и болезненно, нужно проехать через все ограничения. И те спортсмены, которые приедут и будут играть, – им нужно давать медаль героев своих стран за то, что они выступают».