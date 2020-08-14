Как выглядели Шарапова, Федерер и другие теннисисты-знаменосцы во время открытия Олимпиад

Олимпиада – самое главное событие в мире спорта, которое проводится раз в четыре года. А всё начинается с красочной церемонии открытия Игр. Венцом её является торжественный марш делегаций стран-участниц по стадиону. Все фото и видеообъективы направлены на спортсмена, который несёт флаг своей страны. В новейшей истории теннисисты 27 раз удостаивались права быть знаменосцами на парадах открытия Олимпийских игр. Расскажем о них.

Как выглядели Дементьева, Шарапова и другие российские призёры Олимпиады в момент триумфа Кто остановил Серену Уильямс в шаге от медали в Пекине и кому из теннисисток доверили нести флаг России на параде открытия в Лондоне.

Горан Иванишевич (Хорватия) – 1992

Теннис официально вернулся в олимпийскую семью в 1988 году, но за четыре года до этого – в Лос-Анджелесе этот вид спорта был включён в программу игр как показательный. И тогда знаменосцем сборной Гаити стал теннисист Рональд Аженор. А в Сеуле-1988 флаг своих стран несли уже два теннисиста – Клеман Н’Горан из Кот-д’Ивуара и аргентинка Габриэла Сабатини, завоевавшая в итоге олимпийское серебро. На Олимпиаде-1992 в Барселоне знаменосцами стали два знаменитых теннисиста – швед Стефан Эдберг и хорват Горан Иванишевич. Отметим, что Эдберг как раз стал победителем показательных олимпийских соревнований в 1984 году, а уже на официальном турнире в 1988-м завоевал две бронзы – в одиночке и паре. Что касается Иванишевича, то Мистер Эйс после парада открытия Игр в Барселоне успешно выступил и в самом этом турнире, по примеру Эдберга выиграв две бронзы – в одиночке и паре.

Горан Иванишевич на Олимпиаде-1992 Фото: Getty Images

Роджер Федерер (Швейцария) – 2004, 2008

В 1996 году на Олимпиаде в Атланте был побит рекорд по представительству теннисистов среди знаменосцев. В тот раз их стало уже трое – Марсело Филиппини из Уругвая, Анн Кремер из Люксембурга и Дэлли Рандриантефи из Мадагаскара. В 2000-м году честь нести флаг Индии доверили бронзовому призёру Игр-96 Леандеру Паесу, а знаменосцем команды Чили стал Николас Массу, который через четыре года в Афинах сделал золотой дубль – стал олимпийским чемпионом и в одиночке, и в паре. На открытии Игр-2004 в Афинах снова среди тех, кто нёс флаги своих стран, было трое представителей тенниса – Клодин Шауль из Люксембурга, Парадорн Сричапхан из Таиланда и Роджер Федерер из Швейцарии. Через четыре года в Пекине швейцарец установил уникальное достижение – уже на второй Олимпиаде став теннисистом-знаменосцем. В Пекине-2008 Федерер выиграл олимпийское золото в парном разряде, а в 2012-м завоевал серебро в одиночке.

Роджер Федерер на Олимпиаде-2008 Фото: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

Фернандо Гонсалес (Чили) – 2008

На открытии Игр-2008 в Пекине флаг Чили нёс Фернандо Гонсалес – олимпийский чемпион Афин в парном разряде (вместе с Массу) и бронзовый призёр в одиночке. Любопытно, что в самом Пекине Фернандо удалось стать своеобразным полным кавалером олимпийских медалей – к коллекции, собранной в Афинах, он ещё добавил пекинское серебро в одиночке. Для полноты картины добавим, что команда Чили на двух Олимпиадах (2004 и 2008) не выиграла больше ни одной олимпийской медали ни в одном виде спорта, кроме той россыпи наград, завоёванной двумя теннисистами – Массу и Гонсалесом.

Фернандо Гонсалес на Олимпиаде-2008 Фото: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

Максим Мирный (Беларусь) – 2012

На Играх-2012 в Лондоне рекорд по числу теннисистов-знаменосцев на церемонии открытия был побит в очередной раз – теперь их стало восемь. Это Хоря Тэцэу из Румынии, Стефани Фогт из Лихтенштейна, Маркос Багдатис из Кипра, Стэн Вавринка из Швейцарии, Агнешка Радваньска из Польши, Новак Джокович из Сербии, Мария Шарапова из России и Максим Мирный из Беларуси. Теннисный турнир проводился тогда на знаменитых кортах Уимблдона, и успешнее всех из этой восьмёрки выступил Максим Мирный, который вместе с Викторией Азаренко стал олимпийским чемпионом в новой дисциплине – миксте.

Максим Мирный на Олимпиаде-2012 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Мария Шарапова (Россия) – 2012

Главным украшением парад открытия Олимпиады в Лондоне, конечно же, стала россиянка Мария Шарапова, для которой это были первые и единственные Игры. До этого флаг нашей страны неизменно несли спортсмены-мужчины. Как правило это были борцы, пловцы, баскетболисты. Но в 2012-м впервые эта честь была оказана прекрасной даме. Мария оправдала это доверие и завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.

Мария Шарапова на Олимпиаде-2012 Фото: Lars Baron/Getty Images

Новак Джокович (Сербия) – 2012

На тех же Играх в Лондоне флаг Сербии нёс Новак Джокович, который за четыре года до этого в Пекине завоевал бронзу. В 2012 году он проиграл в полуфинале, а затем в матче за бронзу уступил аргентинцу Хуану-Мартину дель Потро. Любопытно, что на Олимпиаде-2016 в Рио Новак был посеян под первым номером, но проиграл уже в стартовом матче всё тому же Хуану-Мартину дель Потро. А сам аргентинец к бронзе Лондона добавил серебро Рио.

Новак Джокович на Олимпиаде-2012 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Стэн Вавринка (Швейцария) – 2012

На открытии Игр-2012 флаг Швейцарии третий раз подряд доверили нести Роджеру Федереру, но тот в итоге оказался в пользу своего товарища по сборной Стэна Вавринки. Именно Федерер и Вавринка четырьмя годами ранее стали олимпийскими чемпионами Пекина в парном разряде.

Стэн Вавринка на Олимпиаде-2012 Фото: Lars Baron/Getty Images

Каролина Возняцки (Дания) – 2016

На церемонии открытия Игр-2016 в Рио-де-Жанейро теннисистов-знаменосцев было четверо – Жиль Мюллер из Люксембурга, Рафаэль Надаль из Испании, Энди Маррей из Великобритании и Каролина Возняцки из Дании.

Каролина Возняцки на Олимпиаде-2016 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Рафаэль Надаль (Испания) – 2016

Рафаэль Надаль был олимпийским чемпионом Пекина в одиночном разряде, а в 2012-м должен был нести флаг Испании на параде открытия, но в итоге это право передоверили баскетболисту Пау Газолю. И всё же Надаль стал теннисистом-знаменосцем спустя четыре года в Рио. В 2016-м в одиночке он добрался только до четвёртого места, зато в парном разряде вместе с Марком Лопесом выиграл золото.

Рафаэль Надаль на Олимпиаде-2016 Фото: Okan Ozer/Getty Images

Энди Маррей (Великобритания) – 2016

Самую богатую коллекцию медалей среди теннисистов-знаменосцев собрал Энди Маррей. На Олимпиаде-2012 в Лондоне он выиграл золото в одиночке и серебро в миксте. А после того, как пронёс в Рио флаг Великобритании, стал двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде.

Энди Маррей на Олимпиаде-2016 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Теннисный турнир в рамках Игр в Токио должен был пройти с 25 июля по 2 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса все олимпийские соревнования перенесены на 2021 год.