«Получился отличный удар, и я решил развлечь зрителей». Легенды и байки от Марата Сафина

Марата Сафина любила публика по всему миру, прежде всего, за то, что он умел всех удивлять. Сам российский теннисист был очень недоволен строгими чопорными правилами в теннисе, которые ему не позволяли проявить эмоции, креативность, творчество – тем самым развлечь и себя, и публику. За всю карьеру Марата собралось немало удивительных баек и легенд об этом талантливом теннисисте. Причём многие истории рассказывал сам Сафин с присущим ему юмором. Какие-то из них абсолютно правдивы, а какие-то можно поставить под сомнения. Расскажем, что же вытворял на турнирах знаменитый теннисист Марат Сафин.

Сафин родился в спортивной семье, поэтому его судьба была предопределена ещё в тот момент, когда его мама Рауза Исланова, тренер по теннису, возила коляску с Маратом на корты «Спартака» на Ширяевом поле. Когда мальчик подрос, стал показывать неплохие результаты среди юниоров, ему удалось съездить на просмотр во Флориду (США) в академию Ника Боллетьери. «Ник посмотрел и сказал, что из меня ничего не получится, и что я никогда нормально играть не буду. Боллетьери сказал, что не будет тратить на меня своё время. Даже мама Анны Курниковой, которая меня знала с детства, не смогла уговорить Ника взять меня в академию. Все думали, что это конец. Но у меня появился второй шанс – когда мне было 14 лет, в академии в Валенсии во мне что-то разглядели», — рассказывал Марат Сафин.

Марату было 18 лет, когда он дебютировал на турнире «Большого шлема», причём весьма успешно. На «Ролан Гаррос»-1998 юный россиянин, начавший соревнования с квалификации, в основной сетке одолел американца Андре Агасси и действующего на тот момент чемпионат Открытого чемпионата Франции – бразильца Густаво Куэртена. «Когда я впервые приехал в Париж в 1998 году, я остановился в Булони и две недели ел только шаурму. Было не так много денег, и я не мог позволить себе что-то роскошное… Мы, молодые россияне, приезжали тогда на международные турниры и булавочкой закалывали шортики, играли в кроссовках, над которыми смеялись все вокруг. Как бы здорово мы ни играли, соперники смотрели на нас свысока. А ещё нам постоянно тыкали на других и говорили: «Посмотрите, как играют французы и итальянцы, а вы косые и кривые», — вспоминал Сафин те годы.

Звезда по имени Марат Сафин 27 января Марату Сафину исполняется 32 года. Один из самых ярких и успешных теннисистов в истории России и СССР за свою карьеру завоевал 15 личных титулов и помог сборной выиграть два Кубка Дэвиса.

А вот настоящий успех к Марату пришёл на US Open-2000, когда он сумел пробиться в финал и за полтора часа справился с самим Питом Сампрасом. Однажды россиянин рассказал, как его тогдашний тренер Александр Волков сумел найти правильные слова для 20-летнего теннисиста: «Как человек старого поколения, Волков всего боялся. Перед игрой он сказал мне: «Ты только не проиграй в трёх сетах». Меня это очень задело. Я не собирался уступать и послал его. В итоге я вышел на корт и сделал то, во что верил».

Марат Сафин Фото: Getty Images

Известный спортивный журналист Юрий Дарахвелидзе, работавший на Открытом первенства США-2000, рассказывал потом, что был поражён, как после окончания пресс-конференции новоявленного чемпиона Марата Сафина россиянин попросил всех работников прессы ненадолго остаться. После этого в зал вошли официанты с бокалами шампанского для всех. По словам американских журналистов, такого раньше в пресс-центре US Open никогда не было.

US Open, как известно, одно из крупнейших спортивных соревнований на территории США, поэтому неудивительно, что на трибунах частенько можно увидеть всевозможных знаменитостей – актёров, музыкантов, политиков. «В 2000 году в США никого не было круче их тогдашнего президента Билла Клинтона. Когда я сыграл свой полуфинал, ко мне подошли какие-то люди и сказали о том, что со мной хочет познакомиться глава государства. Я, естественно, сразу же согласился. Это очень приятный человек, крайне внимательный, тактичный, грамотный. Что удивительно, я не заметил какого-либо намёка на пафос или высокомерие с его стороны. Совершенно обычный человек, только работа у него особенная», — рассказал однажды Марат в колонке на «Чемпионате».

"Именно на US Open я познакомился с Клинтоном" В своей колонке Марат Сафин рассуждает об особенностях US Open, красоте Нью-Йорка, своём противостоянии с Питом Сампрасом, знакомстве с Биллом Клинтоном и фаворитах на победу в этом году.

Как-то скандальный теннисист Даниэль Кёллерер из Австрии, который получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах, рассказал историю о том, как Марат Сафин перебрал с алкоголем перед финалом с Томасом Юханссоном на Australian Open-2002: «Я впервые попробовал алкоголь в 24 года, потому что увидел, как Марат Сафин напился перед финалом Australian Open. Я сказал себе: «Хорошо, я всё время в рейтинге между 150-й и 180-й строчками и выше не поднимаюсь. А этот парень будет играть в финале. Наверное, это не так уж плохо». Перед финалом он праздновал свой день рождения. Мне казалось, что он празднует так, будто уже выиграл Australian Open», — сказал Даниэль. Стоит ли верить словам Кёллерера – большой вопрос. Во-первых, 24 года ему исполнилось только в августе 2007-го, то есть больше чем через пять лет после того финала с участием Марата. Во-вторых, день рождения Сафина – 27 января – пришёлся на день финала, а в России не принято отмечать день рождения заранее. В-третьих, не стоит забывать о испорченной репутации самого Даниэля. Австриец ещё во время карьеры был нелюбим многими коллегами, он матерился на корте, ругался с судьями и устраивал потасовки с другими игроками.

Марат Сафин Фото: Getty Images

Если в 2002 году Сафин проиграл в финале Australian Open Томасу Юханссону, а 2004-м – Роджеру Федереру, то в 2005-м россиянин наконец-то завоевал титул в Мельбурне. Марат и дальше продолжал привлекать к себе внимание. Во время матча третьего круга с Энди Роддиком на Australian Open-2007 у россиянина с арбитром Паскалем Марией возник конфликт. В четвертом сете пошёл дождь, но после того, как закрыли крышу и вытерли покрытие, Сафин отказался продолжить игру, заявив, что корт ещё мокрый. Вмешался даже главный рефери турнира, который тоже пытался объяснить Марату, что на таком покрытии играть уже можно. «Пришёл этот парень и давай объяснять мне, что корт сухой. А я что, слепой! Он ракетки в руках-то никогда не держал. Я лучше него знаю, когда корт мокрый, а когда сухой. Нужно было только подождать две-три минуты. Но у них, видите ли, прямая трансляция», — возмущался Сафин после матча. В итоге Марат получил предупреждение за затяжку времени. Кроме того, россиянин весь матч спорил с судьёй по поводу его неверных решений. В какой-то момент Сафин произнёс в адрес Паскаля Марии фразу, ставшую крылатой: «Ты сидишь тут с таким видом, будто у тебя во рту сигара, а рядом две девушки. Тебе и дела нет до тенниса».

Марат Сафин. Уникальный и неповторимый 27 января исполняется 34 года одному из самых титулованных теннисистов в истории России – Марату Сафину.

Одним из самых любимых турниров у Марата Сафина был Кубок Кремля. Это неудивительно, потому что в детстве, как и все московские теннисисты-юниоры, он работал на турнире болбоем. «На Кубке Кремля проходил полуфинальный матч. Мы бежали на корт, а в этот момент в одном из ларьков начали раздавать бесплатную одежду. Мы, естественно, туда завернули и не добежали до полуфинала. За это нас, конечно, отругали. Но нам было важнее получить подарки. Что тут поделаешь — дети», — рассказал Сафин в одном из интервью. Несмотря на то, что этот турнир Марат любил, выиграть его ему так и не удалось.

Марат Сафин в игре Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А вот в Санкт-Петербурге Сафину удалось победить два раза подряд (2000 и 2001). Марату сразу же полюбила питерская публика, и после его второй победы в кулуарах турнира даже бродила шутка, что не пора ли улицу Марата, названную в честь французского революционера, переименовать в улицу Марата Сафина.

Марат Сафин Фото: РИА Новости

Поколение теннисистов, рождённых в начале 1980-х, было чрезвычайно талантливым. Сафин, Хьюитт, Федерер, Ферреро, Роддик, Налбандян – что ни имя, то звезда. Но раньше всех «выстрелил» именно Марат Сафин, когда в 20 лет выиграл US Open. Швейцарец Роджер Федерер, что позже вспоминал, что в 2000-м очень переживал, что в отличие от Сафина не может выиграть трофей: «Тогда я плакал, думая, что так и останусь перспективным парнем, не выигравшим ни одного турнира. Я поверил в себя после «Мастерсе» в Гамбурге-2002. В финале я одолел Марата Сафина и впервые попал в топ-10. Это было именно то, что нужно, чтобы я поверил, что могу играть с лучшими, и, возможно, я один из них».

Марат Сафин. Теннисный Леонардо Ди Каприо 27 января Марат Сафин отмечает 36-летие. За эти годы он выиграл по два «Больших шлема» и Кубка Дэвиса, стал депутатом и попал в Зал славы.

На «Ролан Гаррос»-2004 произошёл эпизод, который запомнили все любители тенниса, видевшие его. В матче второго круга с Феликсом Мантильей в третьем сете Марат исполнил потрясающий розыгрыш и неожиданно для всех на радостях взял и спустил шорты. Зрители ахнули от удивления, соперник просто опешил, а судья Карлос Бернардес вынес россиянину предупреждение. Так как одно предупреждение уже у Сафина было (за сломанную ракетку), Марат потерял одно очко. Когда россиянина спросили на пресс-конференции: «Что это было?», тот ответил: «Получился отличный удар, и я решил развлечь зрителей, поэтому я решил снять шорты. А что такого?» Ну а потом Сафин раскритиковал руководство мирового тенниса, которое лишает игру эмоций, творчества и ярких красок: «То нельзя, это нельзя – только и знают, что наказывать».

Марат Сафин Фото: Getty Images

На Кубке Хопмана — 2009 Сафин единственный раз в карьере сыграл со своей сестрой Динарой, тоже, как и Марат, ставшей первой ракеткой мира. Турнир проходил в новогодние дни, и российский теннисист появился на корте с синяком под глазом. Россиянин признался, что перед турниром он подрался, но не стал вдаваться в подробности: «У меня были небольшие проблемы в Москве. Я просто оказался не в том месте не в то время. Но сейчас всё в порядке». Российские СМИ выяснили подробности, что Сафин что-то не поделил с сыном известного режиссёра Фёдора Бондарчука. Кстати на том же Кубке Хопмана произошёл забавный эпизод. Марат отбил подачу соперника в сторону линейного судьи, но вместо обычного извинения Сафин побежал к женщине-судье и поцеловал её в щёку. Естественно, зрители пришли в восторг, а пострадавшая засмущалась.

Одним из самых неудобных соперников россиянина и по статистике (соотношение побед и поражений – 2-7), и по признанию самого Марата был француз Фабрис Санторо: «Санторо находил дыры в моей игре каждый матч. Я сделал ему столько подарков, что, думаю, благодаря матчам со мной он заработал не менее $ 50 тыс. Но он оказался жадиной, ведь даже не купил мне чашку кофе», – пошутил как-то Сафин.

Первооткрыватель. Марат Сафин – в теннисном Зале славы Марат Сафин первым из россиян вошёл в элитный клуб с давними традициями и интересной историей.

Неудачи на корте Марат нередко вымещал на ракетках, безжалостно их разбивая. Не так давно сотрудники фирмы Head посчитали количество ракеток, которые сломал Сафин за всю карьеру. За 12 лет получилось 1055 штук. Один из пользователей твиттера подытожил, что в сумме Марат разорил фирму примерно на 300 тысяч долларов. «Я всю жизнь играл с Head, и они никогда не говорили, как много ракеток я сломал. С юношеских лет я разбивал много ракеток, с ними я сотрудничал с 98-го. Эти ребята были очень толерантны. Я ломал примерно 80 ракеток в год или больше. У меня сложились такие хорошие отношения с этой компанией, что они подарили мне сноуборд с выгравированным числом 1055 на нём. Это стало сюрпризом. Я и не знал, как много ракеток разбил. Теперь вот знаю».