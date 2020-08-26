Гонка за лидером. Новак Джокович обойдёт Сампраса, и впереди останется только Федерер

Борьба Джоковича с Федерером за мировые теннисные рекорды возобновилась сразу же после рестарта сезона. В то время, как знаменитый швейцарец, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» из-за травмы и операции вынужден отказаться от выступлений до 2021 года, действующая первая ракетка мира, серб Новак Джокович уже начал набирать игровую практику и рейтинговые очки на официальных турнирах. На «Мастерсе» в Цинциннати, который в этом году переехал в Нью-Йорк, Новак успешно провёл уже два матча, но главное, что гарантировал себе второе место по количеству недель в статусе первой ракетки мира.

Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем Состоялась жеребьёвка «Мастерса» в Цинциннати, переехавшего в Нью-Йорк. Этот турнир будет генеральной репетицией перед US Open.

Один из главных рекордов, которые Джокович сейчас пытается отобрать у Федерера – это количество недель на вершине рейтинга ATP. У Роджера их 310, на втором месте – Пит Сампрас (286), а у серба в марте 2020-го их было 282. Нетрудно подсчитать, что Новаку не хватало четырёх недель, чтобы нагнать Сампраса. Однако затем тур объявил о заморозке и турниров, и рейтинга, и недель лидерства. В итоге Новак потерял 22 недели, во время которых мог уже давно обогнать знаменитого американца и существенно приблизился к швейцарцу. И вот, наконец, тур возобновился, и на первом же турнире – «Мастерсе» в Цинциннати, который переехал в Нью-Йорк, Джокович выполнил задачу минимум – занять второе место в списке теннисистов, дольше всех возглавляющих мировой рейтинг. 21 сентября Новак обойдёт Пита Сампраса по количеству недель, если, конечно, тур снова не остановят.

Лидеры по количеству недель на вершине рейтинга:



1. Федерер – 310

2. Сампрас – 286

3. Джокович – пока 283

4. Лендл – 270

5. Коннорс – 268

6. Надаль – 209.

А помог сербу досрочно выполнить эту задачу австриец Доминик Тим, занимающий сейчас третье место в рейтинг-листе ATP. При отсутствии на американских турнирах второй ракетки мира Рафаэля Надаля именно Тим мог помешать Джоковичу сохранить первую строчку. Однако уже в стартовом для себя матче Доминик неожиданно уступил соотечественнику Джоковича – Филипу Краиновичу. Таким образом, ближайшие четыре недели никто не сможет обогнать Новака. Отрыв Федерера от второго места в этом списке по-прежнему будет оставаться существенным. Но если сербу удастся сохранить лидерство до конца сезона и удачно стартовать в начале 2021 года, то 1 марта он настигнет Роджера, а 8 марта его обойдёт.

Новак Джокович и Серена Уильямс в этом году могут собрать очередной «Карьерный шлем» Но для этого им нужно забыть о US Open и сосредоточиться на «Ролан Гаррос».

Кстати, Доминик Тим (2) – не единственный сеяный игрок, завершивший выступление на старте турнира. Уже после первых двух кругов выбыла половина сеяных как у женщин, так и у мужчин – по 8 из 16, включая россиянина Андрея Рублёва (10). В третьем круге проиграл и Карен Хачанов (11). А вот действующий чемпион турнира Даниил Медведев успешно пробился в четвертьфинал, где встретится с обидчиком Хачанова – испанцем Роберто Баутиста-Агутом (8). Если Даниил пройдёт и его, то в полуфинале он может сразиться с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Любопытно, что Медведев уже в США впервые рассказал журналистам о дорожном инциденте, произошедшим с ним несколько недель назад во Франции: «Да, действительно я заплатил штраф и лишился прав на 6 месяцев за превышение скорости. Я ехал со скоростью 163 километра в час и, если бы у меня было, например, 159, они не отобрали бы у меня права. Я знал про ограничение скорости, но машин на дороге не было, а я направлялся домой после тяжёлого тренировочного дня».