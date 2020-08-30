Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Статьи /

Виктория Азаренко снова побеждает на турнирах после рождения сына. Фото, видео

Виктория Азаренко снова побеждает
Даниил Сальников
Возвращение королевы Виктории. Первый титул Азаренко за четыре года
Белоруска Виктория Азаренко накануне US Open неожиданно выиграла престижный турнир в Нью-Йорке. А ведь думала о завершении карьеры.
Теннис / WTA 0

Виктория Азаренко родилась в Минске в простой советской семье в самом конце существования СССР. Папа был инструктором по вождению, а мама – методистом в центре олимпийской подготовки по теннису. По настоянию мамы Виктория стала заниматься теннисом в 7 лет. Помимо спорта Азаренко училась играть на фортепиано, но в какой-то момент пришлось сделать выбор в пользу тенниса, отменив уроки музыки.

Детские занятия теннисом пришлись на самые тяжёлые времена за последние десятилетия – на 90-е. Родители выкраивали последние средства, чтобы дочь продолжала тренировать. К счастью, нашлись спонсоры, которые помогли Виктории уехать тренироваться сначала в теннисную школу в Испанию, а затем – в США. Причём в Америке Азаренко взяла под опеку семья российского вратаря НХЛ Николая Хабибулина. В 15 лет Виктория выиграла юниорский Australian Open, и в том же 2005 году, победив ещё и на юниорском US Open, перешла в профессионалы. Уже тогда проявлялся взрывной темперамент белорусской теннисистки.

На взрослых «Больших шлемах» первые серьёзные результаты к Виктории пришли в 2009 году, когда она стала четвертьфиналисткой на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Впервые до полуфинала Азаренко добралась на Уимблдоне-2011, а первая крупная победа получилась на Australian Open-2012. Белоруска впервые оказалась в решающем матче и, к удивлению многих, разгромила чемпионку-2008 Марию Шарапову – 6:3, 6:0. WTA поставила этот матч в десятку главных сенсаций последнего десятилетия на 7-е место. Одновременно с этой победой Азаренко стала первой ракеткой мира. В 2013 году Виктория смогла защитить титул в Мельбурне, одолев в финале китаянку Ли На. Ещё два раза белоруска была финалисткой US Open (2012, 2013).

Первый титул на турнире WTA Виктория Азаренко завоевала в Брисбене-2009. Трижды она первенствовала в Майами (2009, 2011, 2016), дважды – в Индиан-Уэллсе (2012, 2016) и ещё на нескольких турнирах, была у неё победа и на Кубке Кремля (2010). Всего же за карьеру белоруска выиграла 21 титул, включая Цинциннати/Нью-Йорк-2020. По этому показателю Азаренко делит с румынкой Симоной Халеп пятое место среди действующих теннисисток. Впереди только американки Серена (73) и Винус Уильямс (49), бельгийка Ким Клейстерс (41) и чешка Петра Квитова (27). В активе Виктории 67 побед над игроками топ-10, в том числе 3 успешных матча с Сереной Уильямс, когда она была первой ракеткой мира.

В парном разряде Виктория выиграла 8 турниров, была 7-й ракеткой мира, четыре раза доходила до финалов турниров «Большого шлема». В миксте белоруска дважды становилась чемпионкой – на US Open-2007 (с Максимом Мирным) и «Ролан Гаррос»-2008 (с Бобом Брайаном); и дважды финалисткой – на Australian Open-2007 (с Максимом Мирным) и Уимблдоне-2018 (с Джейми Марреем).

На Олимпийских играх Виктория Азаренко дебютировала в Пекине-2008, где дошла до третьего круга и уступила Винус Уильямс. В парном разряде с Татьяной Пучек Виктория также остановилась в шаге от четвертьфинала, уступив американской паре Дэвенпорт/Хубер. Через четыре года в Лондоне-2012 Азаренко дошла до полуфинала, где её победила будущая чемпионка – американка Серена Уильямс, но в матче за третье место Виктория смогла обыграть россиянку Марию Кириленко и завоевать бронзовую медаль. А вот в миксте у Виктории и Максима Мирного всё сложилось удачно – они добрались до финала и добавили в копилку сборной Беларуси золотую олимпийскую медаль. Любопытно, что на той Олимпиаде у Беларуси было всего два золота (теннис и стрельба).

В Кубке Федерации Виктория дебютировала в 15-летнем возрасте и сразу же принесла сборной Беларуси по два победных очка (в одиночке и паре) в матчах с Израилем и Украиной. Всего же Азаренко провела за команду 8 сезонов, выиграла 23 матча при 7 поражениях (в одиночке – 17-5, в паре – 6-2) и внесла существенный вклад в первый в истории выход сборной Беларуси в Мировую группу Кубка Федерации. Стыковой матч разыгрывался со сборной России в апреле 2016-го в Москве. Азаренко выиграла обе свои одиночки – у Маргариты Гаспарян и Дарьи Касаткиной.

В 2013 году в Беларуси была выпущена почтовая марка с изображением Виктории Азаренко. «Меня спросили, не против ли я, чтобы была выпущена марка с моим изображением. Я сказала, что, конечно, не против. Я доверила сотрудникам почты самим выбрать фотографию, только попросила, чтобы я на ней была не с перекошенным лицом, ведь в игре ты всё время в движении. Они выбрали фотографию, на которой я собираюсь подавать, так что всё получилось хорошо», — сказала теннисистка.

Марка с изображением Азаренко

Марка с изображением Азаренко

Фото: wikipedia.org

Виктория Азаренко – одна из самых эмоциональных теннисисток тура. Часто её критикуют бурную реакцию на ошибки – не раз от неё доставалось ракеткам, иногда можно услышать из её уст нецензурные выражения. Также, наряду с Марией Шараповой, белорусская теннисистка входит в число лидеров по громкости крика. В частности, аппаратура на Уимблдоне зафиксировала производимый ею шум в размере 95 децибел и продолжительностью более 1,5 секунд.

Виктория не раз входила различные списки и рейтинги самых привлекательных и сексуальных спортсменок мира, попадала на обложки глянцевых журналов. Поэтому неудивительно, что в 2009 году приняла участие в съёмках для французского мужского журнала FHM, где она предстала перед читателями в купальнике. «Я себя чувствовала не в своей тарелке – была не игроком, а манекеном», — призналась Азаренко.

В декабре 2016 года Виктория родила сына Лео. Отцом ребёнка стал Билли Маккиг. Уже в июле-2017 пара распалась и начался многолетний затяжной процесс по опеке над ребёнком. Были периоды, когда из-за решений суда Азаренко не могла покидать Калифорнию и поэтому пропускала соревнования. Однако через какое-то время удалось найти компромисс в судебных вопросах, и Виктория вернулась в тур.

После возвращения в тур особых результатов Азаренко долгое время добиться не могла. Лишь в Майами-2018 был всплеск (полуфинал), а затем Виктория добралась до финала в Монтеррее-2019, где смогла завершить решающий поединок с Гарбинье Мугурусой из-за травмы. «Вижу, что игрокам, которые по каким-то причинам не показывают свои лучшие результаты, советуют завершить карьеру. В такие моменты думаю: «Кому какое дело, почему я продолжаю играть? Почему это чья-то проблема? Дайте мне пожить своей жизнью». Люблю теннис и турниры. Почему я должна кому-то что-то доказывать? Я добилась большего, чем некоторые за всю жизнь», — поделилась своими переживаниями Азаренко.

Как только начали играть после карантина выставочные соревнования, Виктория выступила на командном турнире в Чарльстоне. Её команда победила, хотя сама Азаренко уступила во всех своих поединках – двух одиночных и двух парных. С возобновлением WTA-тура белоруска поехала в Лексингтон, но и там проиграла на старте американке Винус Уильямс. Дальше она отправилась на Premier в Цинциннати, который в этом году переехал в Нью-Йорк и проходил на тех же кортах, что и стартующий следом US Open. На этом престижном турнире Цинциннати/Нью-Йорк Виктория успешно провела пять поединков с такими непростыми соперницами как Донна Векич, Каролин Гарсия, Ализе Корне, Онс Жабер и Йоханна Конта. В финале Азаренко должна была играть с японкой Наоми Осакой, но та из-за травмы на корт не вышла. В итоге первый титул за четыре года, главный приз, 900 рейтинговых очков и чек на 285 тыс. долларов достался Виктории. «У меня был непростой этап. Я упорно тренировалась, а результатов не было. В подобной ситуации, конечно же, в голову лезут разные мысли. Я думала завершить карьеру ещё после провала на Australian Open. Но теперь я снова почувствовала вкус больших побед. Поэтому еще задержусь в теннисе», — сказала белоруска.

Победа в Цинциннати/Нью-Йорке позволит Виктории переместиться в рейтинге на 30 с лишним мест и попасть в топ-30, что практически гарантирует ей попадание в число 32 сеяных на осеннем «Ролан Гаррос». Белоруска вошла в элитный клуб теннисных мам, которые сумели после рождения детей выиграть хотя бы один турнир в одиночном разряде. Среди этих спортсменок Линдсей Дэвенпорт, Ким Клейстерс, Серена Уильямс и вот теперь Виктория Азаренко. Эксперты явно не ожидали такого рывка белоруски, однако после нескольких победных матчей стали нахваливать теннисистку, а Даниэла Гантухова, которая сейчас является телекомментатором, сказала, что у Виктории с такой игрой отличные шансы снова стать первой ракеткой мира. Так что возвращение королевы Виктории, как называют Азаренко фанаты, уже можно сказать состоялось. Поклонники ждут, когда она снова займёт теннисный трон.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020