Возвращение королевы Виктории. Первый титул Азаренко за четыре года

Виктория Азаренко родилась в Минске в простой советской семье в самом конце существования СССР. Папа был инструктором по вождению, а мама – методистом в центре олимпийской подготовки по теннису. По настоянию мамы Виктория стала заниматься теннисом в 7 лет. Помимо спорта Азаренко училась играть на фортепиано, но в какой-то момент пришлось сделать выбор в пользу тенниса, отменив уроки музыки.

Детские занятия теннисом пришлись на самые тяжёлые времена за последние десятилетия – на 90-е. Родители выкраивали последние средства, чтобы дочь продолжала тренировать. К счастью, нашлись спонсоры, которые помогли Виктории уехать тренироваться сначала в теннисную школу в Испанию, а затем – в США. Причём в Америке Азаренко взяла под опеку семья российского вратаря НХЛ Николая Хабибулина. В 15 лет Виктория выиграла юниорский Australian Open, и в том же 2005 году, победив ещё и на юниорском US Open, перешла в профессионалы. Уже тогда проявлялся взрывной темперамент белорусской теннисистки.

На взрослых «Больших шлемах» первые серьёзные результаты к Виктории пришли в 2009 году, когда она стала четвертьфиналисткой на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Впервые до полуфинала Азаренко добралась на Уимблдоне-2011, а первая крупная победа получилась на Australian Open-2012. Белоруска впервые оказалась в решающем матче и, к удивлению многих, разгромила чемпионку-2008 Марию Шарапову – 6:3, 6:0. WTA поставила этот матч в десятку главных сенсаций последнего десятилетия на 7-е место. Одновременно с этой победой Азаренко стала первой ракеткой мира. В 2013 году Виктория смогла защитить титул в Мельбурне, одолев в финале китаянку Ли На. Ещё два раза белоруска была финалисткой US Open (2012, 2013).

Первый титул на турнире WTA Виктория Азаренко завоевала в Брисбене-2009. Трижды она первенствовала в Майами (2009, 2011, 2016), дважды – в Индиан-Уэллсе (2012, 2016) и ещё на нескольких турнирах, была у неё победа и на Кубке Кремля (2010). Всего же за карьеру белоруска выиграла 21 титул, включая Цинциннати/Нью-Йорк-2020. По этому показателю Азаренко делит с румынкой Симоной Халеп пятое место среди действующих теннисисток. Впереди только американки Серена (73) и Винус Уильямс (49), бельгийка Ким Клейстерс (41) и чешка Петра Квитова (27). В активе Виктории 67 побед над игроками топ-10, в том числе 3 успешных матча с Сереной Уильямс, когда она была первой ракеткой мира.

В парном разряде Виктория выиграла 8 турниров, была 7-й ракеткой мира, четыре раза доходила до финалов турниров «Большого шлема». В миксте белоруска дважды становилась чемпионкой – на US Open-2007 (с Максимом Мирным) и «Ролан Гаррос»-2008 (с Бобом Брайаном); и дважды финалисткой – на Australian Open-2007 (с Максимом Мирным) и Уимблдоне-2018 (с Джейми Марреем).

На Олимпийских играх Виктория Азаренко дебютировала в Пекине-2008, где дошла до третьего круга и уступила Винус Уильямс. В парном разряде с Татьяной Пучек Виктория также остановилась в шаге от четвертьфинала, уступив американской паре Дэвенпорт/Хубер. Через четыре года в Лондоне-2012 Азаренко дошла до полуфинала, где её победила будущая чемпионка – американка Серена Уильямс, но в матче за третье место Виктория смогла обыграть россиянку Марию Кириленко и завоевать бронзовую медаль. А вот в миксте у Виктории и Максима Мирного всё сложилось удачно – они добрались до финала и добавили в копилку сборной Беларуси золотую олимпийскую медаль. Любопытно, что на той Олимпиаде у Беларуси было всего два золота (теннис и стрельба).

В Кубке Федерации Виктория дебютировала в 15-летнем возрасте и сразу же принесла сборной Беларуси по два победных очка (в одиночке и паре) в матчах с Израилем и Украиной. Всего же Азаренко провела за команду 8 сезонов, выиграла 23 матча при 7 поражениях (в одиночке – 17-5, в паре – 6-2) и внесла существенный вклад в первый в истории выход сборной Беларуси в Мировую группу Кубка Федерации. Стыковой матч разыгрывался со сборной России в апреле 2016-го в Москве. Азаренко выиграла обе свои одиночки – у Маргариты Гаспарян и Дарьи Касаткиной.

В 2013 году в Беларуси была выпущена почтовая марка с изображением Виктории Азаренко. «Меня спросили, не против ли я, чтобы была выпущена марка с моим изображением. Я сказала, что, конечно, не против. Я доверила сотрудникам почты самим выбрать фотографию, только попросила, чтобы я на ней была не с перекошенным лицом, ведь в игре ты всё время в движении. Они выбрали фотографию, на которой я собираюсь подавать, так что всё получилось хорошо», — сказала теннисистка.

Марка с изображением Азаренко Фото: wikipedia.org

Виктория Азаренко – одна из самых эмоциональных теннисисток тура. Часто её критикуют бурную реакцию на ошибки – не раз от неё доставалось ракеткам, иногда можно услышать из её уст нецензурные выражения. Также, наряду с Марией Шараповой, белорусская теннисистка входит в число лидеров по громкости крика. В частности, аппаратура на Уимблдоне зафиксировала производимый ею шум в размере 95 децибел и продолжительностью более 1,5 секунд.

Виктория не раз входила различные списки и рейтинги самых привлекательных и сексуальных спортсменок мира, попадала на обложки глянцевых журналов. Поэтому неудивительно, что в 2009 году приняла участие в съёмках для французского мужского журнала FHM, где она предстала перед читателями в купальнике. «Я себя чувствовала не в своей тарелке – была не игроком, а манекеном», — призналась Азаренко.

В декабре 2016 года Виктория родила сына Лео. Отцом ребёнка стал Билли Маккиг. Уже в июле-2017 пара распалась и начался многолетний затяжной процесс по опеке над ребёнком. Были периоды, когда из-за решений суда Азаренко не могла покидать Калифорнию и поэтому пропускала соревнования. Однако через какое-то время удалось найти компромисс в судебных вопросах, и Виктория вернулась в тур.

После возвращения в тур особых результатов Азаренко долгое время добиться не могла. Лишь в Майами-2018 был всплеск (полуфинал), а затем Виктория добралась до финала в Монтеррее-2019, где смогла завершить решающий поединок с Гарбинье Мугурусой из-за травмы. «Вижу, что игрокам, которые по каким-то причинам не показывают свои лучшие результаты, советуют завершить карьеру. В такие моменты думаю: «Кому какое дело, почему я продолжаю играть? Почему это чья-то проблема? Дайте мне пожить своей жизнью». Люблю теннис и турниры. Почему я должна кому-то что-то доказывать? Я добилась большего, чем некоторые за всю жизнь», — поделилась своими переживаниями Азаренко.

Как только начали играть после карантина выставочные соревнования, Виктория выступила на командном турнире в Чарльстоне. Её команда победила, хотя сама Азаренко уступила во всех своих поединках – двух одиночных и двух парных. С возобновлением WTA-тура белоруска поехала в Лексингтон, но и там проиграла на старте американке Винус Уильямс. Дальше она отправилась на Premier в Цинциннати, который в этом году переехал в Нью-Йорк и проходил на тех же кортах, что и стартующий следом US Open. На этом престижном турнире Цинциннати/Нью-Йорк Виктория успешно провела пять поединков с такими непростыми соперницами как Донна Векич, Каролин Гарсия, Ализе Корне, Онс Жабер и Йоханна Конта. В финале Азаренко должна была играть с японкой Наоми Осакой, но та из-за травмы на корт не вышла. В итоге первый титул за четыре года, главный приз, 900 рейтинговых очков и чек на 285 тыс. долларов достался Виктории. «У меня был непростой этап. Я упорно тренировалась, а результатов не было. В подобной ситуации, конечно же, в голову лезут разные мысли. Я думала завершить карьеру ещё после провала на Australian Open. Но теперь я снова почувствовала вкус больших побед. Поэтому еще задержусь в теннисе», — сказала белоруска.

Победа в Цинциннати/Нью-Йорке позволит Виктории переместиться в рейтинге на 30 с лишним мест и попасть в топ-30, что практически гарантирует ей попадание в число 32 сеяных на осеннем «Ролан Гаррос». Белоруска вошла в элитный клуб теннисных мам, которые сумели после рождения детей выиграть хотя бы один турнир в одиночном разряде. Среди этих спортсменок Линдсей Дэвенпорт, Ким Клейстерс, Серена Уильямс и вот теперь Виктория Азаренко. Эксперты явно не ожидали такого рывка белоруски, однако после нескольких победных матчей стали нахваливать теннисистку, а Даниэла Гантухова, которая сейчас является телекомментатором, сказала, что у Виктории с такой игрой отличные шансы снова стать первой ракеткой мира. Так что возвращение королевы Виктории, как называют Азаренко фанаты, уже можно сказать состоялось. Поклонники ждут, когда она снова займёт теннисный трон.