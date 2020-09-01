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US Open – 2020, прямая трансляция, результаты матчей, сенсации, фото, видео. День 2-й

Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Карен Хачанов
Даниил Сальников
2-й день US Open – 2020. Медведев, Рублёв, Хачанов, Серена на кортах Нью-Йорка. LIVE
Во вторник продолжаются матчи первого круга Открытого чемпионата США. Интересные события, сенсации, забавные моменты – в нашем онлайне.
Теннис / US Open 2020 0

В первый день US Open – 2020 поклонников российского тенниса порадовала 20-летняя Варвара Грачёва, которая победно дебютировала на турнире «Большого шлема». Первая ракетка мира Новак Джокович продолжил беспроигрышную серию матчей этого сезона, доведя их количество до 24. Снявшаяся в субботу из-за травмы с финала турнира Premier Наоми Осака успешно выступила в первом круге US Open. Во второй день соревнований продолжатся матчи первого круга. На корты выходят 12 россиян, в том числе прошлогодний финалист Даниил Медведев, а также Серена Уильямс, Ким Клейстерс, Доминик Тим, Виктория Азаренко и другие.

US Open-2020. Мужская сетка
US Open-2020. Женская сетка

Матчи начнутся во вторник, 1 сентября, в 18:00 по московскому времени. Следите за нашими обновлениями!

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