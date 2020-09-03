Варвара-краса! 20-летняя Грачёва заработала за 2 матча US Open больше, чем за всю карьеру

Россиянка Варвара Грачёва на дебютном для себя турнире «Большого шлема» уже пополнила свой счёт на 163 тыс. долларов. Как ей это удалось?

Дебютантка турниров «Большого шлема» — 20-летняя россиянка Варвара Грачёва произвела настоящий фурор на US Open. Во втором круге она сенсационно победила опытную француженку Кристину Младенович, отыгравшись со счёта 1:6, 1:5. Расскажем, как Грачёва пришла к этому успеху и как ей удалось совершить этот феерический камбэк.

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Путь Варвары в теннис был предопределён ещё с рождения, ведь её мама – известный тренер Наталья Казакова. Именно она тренировала дочку до 14 лет в Жуковском на стадионе «Метеор». Затем Грачёва отправилась в Германию, где тренировалась у известной в прошлом теннисистки Нины Братчиковой. А следом Варвара перебралась в теперь уже знаменитую теннисную академию в Каннах ETC, где последние годы оттачивает своё мастерство Даниил Медведев.

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В профессиональный тур Грачёва перешла в 16 лет и уже через год она сыграла три финала на турнирах ITF 15 000 в Тунисе, один из которых выиграла. В 2018 году Варвара победила в Анталии (Турция), а в 2019-м завоевала сразу пять титулов на турнирах ITF (Кьяссо-25, Казерта-25, Монпелье-25, Сен-Мало-60 и Валенсия-60). В том же году россиянка дебютировала на турнирах WTA. Трижды она преодолела барьер квалификации, причём в Вашингтоне и на Кубке Кремля ей удалось даже пробиться во второй круг основной сетки. Любители тенниса наверняка помнят захватывающий трёхсетовый поединок Грачёвой с будущей финалисткой турнира в Москве Анастасией Павлюченковой. Больше двух часов сражались две россиянки во втором круга на центральном корте «Крылатского», где в итоге сказался опыт Павлюченковой.

В 2019 году Варвара Грачёва впервые сыграла в квалификации турнира «Большого шлема». На US Open она успешно прошла два раунда, но проиграли в финале. В январе на Australian Open-2020 россиянка показала такой же результат, а в начале марта впервые в карьере Грачёва пробилась в топ-100 мирового рейтинга. Это ей давало возможность попадать в основную сетку на некоторых турнирах WTA. Однако все дальнейшие планы нарушила пандемия коронавируса. «Весь карантин я провела в Каннах в Élite Tennis Center, где главный тренер – Жан-Рене Лиснар. Для меня тренировочный процесс не сильно изменился. Все работали, как могли. Я, например, в какой-то момент прыгала через бутылочки. Процесс шёл, и вот сейчас он даёт свой результат», – рассказала Грачёва в интервью «Евроспорту».

Как только сезон возобновился, россиянка выступила на турнирах в Палермо, Праге и Цинциннати/Нью-Йорке, причём в столице Чехии впервые в карьере попала в основную сетку WTA напрямую по рейтингу. На US Open-2020 в первом круге дебютного для себя турнира «Большого шлема» Грачёва в двух сетах справилась с испанкой Паулой Бадосой (6:4, 7:5). Во втором раунде соперницей россиянка стала опытная француженка Кристина Младенович, посеянная на Открытом чемпионате США под 30-м номером. Матч для Варвары начался крайне неудачно. Она быстро уступила первый сет (1:6) и во втором проигрывала со счётом 1:5. В этот момент Младенович наверняка себя уже видела в третьем круге, однако во время подачи на матч француженка занервничала, а Грачёва смогла переломить ход поединка. Причём в 8-м гейме при счёте 2:5 ей удалось отыграться с четырёх матчболов (в том числе и тройного). Общий итог матча – 1:6, 7:6 (7:2), 6:0.

Французская теннисистка, которая в своё время входила в топ-10, призналась, что поражение от Грачёвой было чуть ли не самым болезненным в её карьере: «Моя соперница играла смело и атаковала. Со счёта 6:1, 5:2 я почувствовала, что начинаю разваливаться. У меня не осталось никаких сил. Я была опустошена физически и морально. Мне становилось всё хуже». Что касается Грачёвой, то она не смогла объяснить, за счёт чего ей удалось совершить этот камбэк: «Хотела бы я сама ответить себе, как это произошло. Видимо я просто стала увереннее играть, я вошла в корт и забирала у неё время по чуть-чуть. И вышло так, что на большинстве мячей мне удалось заработать небольшое преимущество». Благодаря выходу в третий круг US Open Варвара уже поднимется в рейтинге в район рекордного для себя 93-го места. Кроме того, за два матча на этом турнире россиянка пополнила свой счёт на 163 тысячи долларов – это больше, чем она заработала за всю её предыдущую карьеру ($ 162 797 – по данным WTA). Вот такая Варвара-краса появилась в российском теннисе!

Теперь в третьем круге Открытого чемпионата США Варвара Грачёва встретится с 8-м номером посева Петрой Мартич из Хорватии. Любопытно, что эти теннисистки уже встречались месяц назад на кортах Праги. Тогда сильнее была Мартич. Сейчас у Грачёвой появился шанс на реванш