Неувядающая Цветана Пиронкова вернулась на корт после рождения сына и сотворила сенсацию

Болгарская теннисистка Цветана Пиронкова, которой в день финала US Open исполнится 33 года, вернулась на корт после рождения сына. Она не выступала в официальных соревнованиях с Уимблдона-2017. Нынешний Открытый чемпионат США стал для Цветаны первым турниром после декретного отпуска, и уже во втором круге она сотворила громкую сенсацию – в двух сетах переиграла бывшую первую ракетку мира, двукратную чемпионку «Большого шлема», финалистку последнего Australian Open Гарбинье Мугурусу, которая была посеяна в Нью-Йорке под 10-м номером – 7:5, 6:3.

Пиронкова в большей степени прославилась не своим результатами на корте, а внешними данными – тонкая, хрупкая, высокая (рост – 180 см), чернобровая и кареглазая красавица в полной мере оправдала своё имя. Ведь Цветана – это означает цветок, цветущая, и едва оказавшись в туре, она тут же стала попадать во всевозможные топ-листы самых обаятельных и привлекательных теннисисток мира. Не раз она участвовала в фотосессиях для различных глянцевых журналов.

В Болгарии Цветана Пиронкова стала настолько популярна, что даже рискнула запустить свою линию спортивной одежды Pironetic, которая имеет большой успех. Она же сама является лицом этого бренда.

Вряд ли теннисистка смогла осуществить эту серьёзную бизнес-идею, если бы не призовые за выступление на турнирах. Всего за 16 лет профессиональной карьеры Пиронкова заработала на корте почти 4,5 млн. долларов. Наивысшего рейтинга (31-е место) Цветана достигла 13 сентября 2010 года – в день, когда ей исполнилось 23 года. В январе 2014 года болгарка выиграла свой первый и пока единственный титул на турнире WTA – в Сиднее.

Гораздо успешнее выступала Пиронкова на турнирах «Большого шлема» — точнее на Уимблдоне. Там она дошла до полуфинала (2010), четвертьфинала (2011) и 1/8 финала (2014), ещё раз она была в четвертьфинале на «Ролан Гаррос» (2016). И всё же Цветану больше принято считать одной из лучших теннисисток на травяном покрытии. Она умудрялась выходить на пик формы именно к сезону турниров на траве, и там она обыгрывала самых грозных соперниц – в том числе Винус Уильямс, Марион Бартоли, Веру Звонарёву, Анастасию Павлюченкову.

После выхода в полуфинал Уимблдона-2010 Цветана была удостоена звания Почётный гражданин города Пловдив. На тот момент 22-летняя теннисистка стала самым молодым обладателем это звания в истории Пловдива. Любопытно, что Пиронковой никогда не приписывали в прессе роман с самым известным в последние годы болгарским теннисистом Григором Димитровым. Хотя их имена часто мелькали в новостях рядом. Регулярно Пиронкова и Димитров получали звания лучших теннисистов страны по итогам года. Они даже вместе сыграли на Кубке Хопмана-2012 – из группы Цветане и Григору выйти не удалось, зато они побили во всех трёх микстах – и чехов Квитову/Бердыха, и датчан Возняцки/Нильсена, и американцев Маттек-Сэндс/Фиша.

Цветана с 15 лет регулярно выступала за сборную Болгарии в Кубке Федерации. За это время она сыграла около полусотни матчей и стала рекордсменкой страны по числу участий в матчевых встречах (55) и количеству сезонов (13).

Как уже отмечалось, Пиронкова имеет довольно хрупкое телосложение, однако это не мешает ей выполнять подачу, скорость которой порой достигает 190-200 км в час. Главное оружие болгарки – удар слева. Она нередко забегает под бэкхенд и время от времени использует разящий обратный кросс слева.

Сразу после Уимблдона-2016 Цветана вышла замуж за своего давнего бойфренда, бывшего футболиста Михаила Мирчева. А через год, после Уимблдона-2017, объявила, что ждёт ребёнка. 27 марта 2018 года в семье Цветана и Михаила родился сын, которого назвали Александр.

Мальчику не исполнилось ещё двух лет, когда 32-летняя Пиронкова в начале марта 2020 года заявила, что хочет вернуться на корт: «Последние три месяца я усердно тренируюсь, чтобы снова соревноваться на профессиональном уровне. Самое главное, что у меня есть любовь и полная поддержка моей семьи».

Однако пандемия коронавируса отложила возвращение Цветаны почти на шесть месяцев, и первым турниром после декретного отпуска для болгарской теннисистки стал US Open. На старте она обыграла россиянку Людмилу Самсонову (6:2, 6:3), а во втором круге выбила из сетки испанку Гарбинье Мугурусы. «Эта победа для меня много значит, особенно сейчас, — призналась после выхода в третий круг Открытого чемпионата США неувядающая Цветана Пиронкова. – Однако я всегда знала, что на это способна. Я уже не первый раз обыгрываю фавориток турниров. За 16 лет карьеры я очень много играла с лучшими спортсменками мира. Психологически я была готова. Я хорошо себя чувствовала, хорошо двигалась и хорошо била по мячу».