Как Медведев заработал за год почти 1 миллиард рублей. Он в пятёрке богатейших теннисистов

Казалось бы, основной заработок теннисиста складывается из призовых на турнирах, в которых он участвует. Но так происходит только у спортсменов из низшего и среднего звена. Игроки из элиты получают дополнительные средства от рекламных и спонсорских контрактов. И порой суммы этих контрактов зависят далеко не от места игрока в рейтинге. Так, например, первой ракеткой мира сегодня является серб Новак Джокович, но за год он заработал в два с лишним раза меньше, чем стоящий на 4-й строчке табеля о рангах ATP швейцарец Роджер Федерер. Россиянин Даниил Медведев год назад попал в топ-5 рейтинг-листа ATP, а сейчас, по данным «Форбс», он оказался на пятом месте среди богатейших теннисистов-мужчин.

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Даниил Медведев заработал за год (с июня 2019 года по июнь 2020 года) 11,8 миллионов долларов (по нынешнему курсу – 886,2 миллиона рублей). Причём призовые составили большую часть – 7,3 млн долларов. Рекламные доходы гораздо меньше – 4,5 млн долларов. Как же россиянину удалось получить почти миллиард рублей за год? В 2019 году Медведев сыграл подряд в шести финалах крупнейших турниров (Вашингтон, Монреаль, Цинциннати, US Open, Санкт-Петербург и Шанхай). С 2000 года такое удавалось совершить только представителям «Большой четвёрки» — Федереру, Надалю, Джоковичу и Маррею. Примечательно, что за победу в Питере Даниил получил чек на $ 203 410, а за титул на «Мастерсе» в Шанхае — $ 1 374 995. Самым же громким успехом россиянина в прошлом году был выход в финал турнира «Большого шлема» на кортах Нью-Йорка, где он в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. За участие в решающем матче US Open Даниил заработал 1,9 млн долларов, но главное не эта сумма, а то, что он смог своей страстной игрой, эмоциями, непосредственностью привлечь внимание нескольких крупных спонсоров. Сразу после этого успеха Медведев заключил контракты с автоконцерном BMW и российским финансовым брендом Tinkoff.

Весной 2019 года, ещё до своего летнего прорыва, Даниил подписал новое экипировочное соглашение, сменив спортивную одежду Lotto на Lacoste. Важно отметить, что в 2017 году французская компания со знаменитым крокодильчиком на эмблеме была вынуждена сократить своё маркетинговое представительство в теннисе из-за слишком дорогого контракта с Новаком Джоковичем ($9,4 млн в год). Но, видимо, через два года в компании поняли, что им нужен ещё и представитель нового поколения, и выбор пал на Даниила Медведева. Возможно, на это решение повлияло то, что давний партнёр россиянина – компания Tecnifibre в октябре 2017 года вошла в холдинг Lacoste. Ну а накануне Открытого чемпионата США-2019, где Медведев выиграл 6 из 7 поединков, о партнёрстве с россиянином объявил швейцарский часовой бренд Bovet.

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На нынешнем US Open россиянин Даниил Медведев получил 3-й номер посева – рекордный для себя на соревнованиях «Большого шлема». Жеребьёвка и турнирный расклад оказались удачными для Медведева, и в итоге как минимум до четвертьфинала ему не встретится сеяный соперник. Пока Даниил играл не с самыми сильными теннисистами, возможно поэтому он вошёл в число четырёх игроков, не проигравших ни одного гейма на своей подачи в первых двух раундах (выиграл все 27 геймов на своей подаче в двух матчах). В этот список также вошли канадец Феликс Оже-Альяссим (37 выигранных геймов), итальянец Маттео Берреттини (31) и грек Стефанос Циципас (27). За выход в третий круг Медведев уже заработал 163 тыс. долларов, а в случае победы на US Open получит чек на 3 млн долларов (по нынешнему курсу 225,12 млн долларов).