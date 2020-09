Ярмарка тщеславия в Нью-Йорке. Стильные наряды Шараповой, Бушар, Азаренко на US Open

Открытый чемпионат США – престижный турнир «Большого шлема». Это не только важное для каждой теннисистки спортивное соревнование, когда на кортах Нью-Йорка разворачиваются жаркие и страстные баталии. Это ещё и своеобразная ярмарка тщеславия, где лучшие из лучших имеют возможность и других посмотреть, и себя показать во всей красе. И наряд, выбранный участницей на матч, играет здесь не последнюю роль. Посмотрите на самые стильные и элегантные платья и костюмы ведущих теннисисток мира на US Open в разные годы и выберите лучшие на ваш взгляд.

Эжени Бушар – 2015

На US Open-2015 с Эжени Бушар случился неприятный инцидент, который повлиял на её дальнейшую карьеру. Теннисистка хотела принять ванну со льдом в комнате для физиотерапии, но поскользнулась и получила сотрясение мозга. Именно из-за этого она снялась турнира и не вышла на матч 4-го круга с итальянкой Робертой Винчи. До конца того сезона Эжени так и не оправилась, а затем она подала в суд на USTA (ассоциацию тенниса США) и выиграла это дело. А вообще Эжени Бушар впервые сыграла на US Open в 2013 году в 19-летнем возрасте. Наивысшего результата на этих кортах канадская теннисистка добилась в 2014 и 2015 годах (1/8 финала).

Мария Шарапова – 2017

Россиянка Мария Шарапова стала победительницей US Open-2006 в 19 лет. Впервые она сыграла на US Open в 2003 году, когда ей было 16 лет. В 2005-м она стала полуфиналисткой турнира и уступила лишь будущей чемпионке Ким Клейстерс. В 2012 году Шарапова снова дошла до полуфинала и уступила белоруске Виктории Азаренко. В 2017-м именно US Open стал первым турниром «Большого шлема», на котором Мария сыграла после дисквалификации. Она убрала с турнирной дистанции 2-го номера посева Симону Халеп, затем венгерскую теннисистку Тимю Бабош и американку с российскими корнями Софью Кенин. Лишь в 1/8 финала Шарапова была вынуждена уступить латвийке Анастасии Севастовой.

Каролина Возняцки – 2013

Каролина Возняцки дебютировала на US Open в 2007 году, а уже через два года в 19-летнем возрасте стала финалисткой турнира. В решающем матче датчанка не смогла совладать с вернувшейся в теннис после рождения ребёнка Ким Клейстерс. В 2010 и 2011 годах Каролина добралась до полуфиналов. Вообще это был один из самых успешных турниров для датчанки. Она ещё по разу была затем финалисткой (2014) и полуфиналисткой (2016).

Слоан Стивенс – 2017

Американка Слоан Стивенс полсезона-2017 не играла из-за травмы и операции на ноге, но затем вернулась в тур и сходу выиграла US Open, выбив в полуфинале из сетки Винус Уильямс, а в решающем матче разгромив ещё одну соотечественницу – Мэдисон Кис. Дебютировала Стивенс на Открытом чемпионате США в 2011 году в 18-летнем возрасте. Кроме титула на этом турнире она может ещё похватать выходом в четвертьфинал (2018).

Анна Калинская – 2019

Россиянка Анна Калинская на US Open-2019 успешно прошла квалификацию и в первом круге основного турнира сенсационно выбила из сетки чемпионку розыгрыша-2017 американку Слоан Стивенс. На US Open-2020 Анна повторила своё наивысшее пока достижение на турнирах «Большого шлема» — снова вышла во второй круг.

Наоми Осака – 2019

В 2018 году чемпионкой US Open стала японка Наоми Осака. Но её победу омрачил скандал, который в финале устроила Серена Уильямс. Истерика американки помешала Осаке насладиться мигом триумфа. Дебютировала Наоми на Открытом чемпионате США в 2016-м, когда ей было 18 лет. А в розыгрыше-2019 через год после своего триумфа в Нью-Йорке Осака, будучи первой сеяной, дошла до 1/8 финала, где уступила будущей полуфиналистке Белинде Бенчич.

Анжелика Кербер – 2016

Немка Анжелика Кербер выиграла US Open в 2016-м, когда ей исполнилось уже 28 лет. Это был самый успешный сезон в её карьере. Анжелика выиграла ещё Australian Open, дошла до финала на Уимблдоне и как раз после победы в Нью-Йорке впервые стала первой ракеткой мира. А дебютировала она на US Open ещё в 2007 году, ну а в 2011-м стала полуфиналисткой.

Серена Уильямс – 2020

Американка Серена Уильямс делит вместе с соотечественницей Крис Эверт рекорд по количеству побед на US Open (6). Впервые Серена выиграла в Нью-Йорке титул ещё в 1999 году, когда ей даже не исполнилось 18 лет. Также она побеждала в 2002, 2008, 2012, 2013 и 2014 годах. В 2017-м у Уильямс родилась дочь Олимпия. Через год американка вернулась в тур, но выиграть US Open ещё раз пока не смогла. Была лишь дважды в финале – в 2018 и 2019 годах.

Элина Свитолина – 2018

Элина Свитолина дебютировала в основной сетке турнира «Большого шлема» в именно на US Open. Было это в 2012-м, и тогда украинке ещё не исполнилось и 18 лет. Лучшего результата для себя результата на кортах Нью-Йорка Свитолина добилась в 2019 году, когда дошла до полуфинала, уступив Серене Уильямс.

Виктория Азаренко – 2020

Виктория Азаренко показала свой лучший результат на US Open, в 2012 и 2013 годах, когда дважды добралась до финала, и оба раза уступила Серене Уильямс. На пути к решающим матчам в этих двух розыгрышах, белорусская теннисистка выбила из сетки таких именитых соперниц как Саманта Стосур, Мария Шарапова, Ана Иванович, Даниэла Гантухова и Флавия Пеннетта. В декабре 2016 года у Виктории родился сын Лео, и в 2018-м она вернулась на корты US Open.

Кстати, женский теннисный костюм включает в себя гораздо больше вариаций, чем аналогичный для мужчин. Помимо шорт в комплекте с футболкой или топом теннисистка может носить короткую юбку или теннисное платье. Бывают экзотические варианты в виде лёгкого комбинезона.