Медведев и Рублёв шагнули во 2-ю неделю US Open. Где потерялся Хачанов?

В мужскую основную сетку US Open-2020 попали пятеро россиян. Из них в третий круг пробились все три наших теннисиста, входящих в топ-20 – Даниил Медведев (3-й номер посева), Андрей Рублёв (10) и Карен Хачанов (11). Медведев и Рублёв дружно шагнули дальше – во вторую неделю турнира, не потеряв по дороге ни сета.
Мужская часть Открытого чемпионата США, в отличие от женской, потеряла не так много игроков, отказавшихся лететь в Америку. По сути в мужской сетке US Open не хватает только Федерера, Надаля, Вавринки и Кирьоса. В остальном же состав участников получился довольно сильным, и матчи первой недели порадовали зрителями упорной борьбой, высоким качеством тенниса, невероятными камбэками и неожиданными результатами. Россию на US Open представляли Медведев, Рублёв, Хачанов, а также Евгений Донской и Андрей Кузнецов. Причём Кузнецов, который не играл из-за травмы почти три года, попал и в основную сетку турнира, и в сам Нью-Йорк буквально в последний момент после отказа от участия японца Кея Нисикори, сдавшего во Флориде два положительных теста на коронавирус.
Евгений Донской сошёл с дистанции уже в первом круге, уступив аргентинцу Хуану-Игнасио Лондеро. А вот Кузнецов успешно преодолел стартовый барьер, обыграв в трёх сетах хозяина кортов – Сэма Куэрри, который славится своим высоким ростом (198 см) и зубодробительной подачей. Дальше Андрей сошёлся по сетке с Хачановым, и Карен, имеющий сейчас лучшую игровую практику, уверенно победил. Отрадно, что Кузнецов вернулся в тур – впереди европейский грунтовый сезон, где он может постепенно входить в соревновательный ритм. Кстати, у Хачанова первый матч сложился драматично – он уступал молодому дарованию из Италии Яннику Синнеру 0-2 по сетам, после чего сумел отыграться и вырвать победу на тай-брейке решающей 5-й партии. Ещё один пятисетовый матч Карен провёл в третьем круге с австралийцем Алексом де Минором, но итог его получился противоположным. Первый сет россиянин уступил, затем выбрался вперёд – 2-1 по партиям, и всё же в концовке потерял своё преимущество (4:6, 6:0, 6:4, 3:6, 1:6).
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Андрей Рублёв уверенно прошёл дистанцию первой недели турнира «Большого шлема». Он в трёх сетах обыграл французов Жереми Шарди, Грегуара Баррера и итальянца Сальваторе Карузо. А в 1/8 финала россиянин встретится с ещё одним представителем Италии – Маттео Берреттини. Любопытно, что в прошлом году на этих же кортах US Open Андрей и Маттео уже играли точно в такой же стадии, и успех был на стороне Берреттини. Вообще счёт личных встреч этих теннисистов в официальных матчах – 3-1 в пользу итальянца. Но Рублёв ещё победил в июле 2020 года в выставочном турнире в Австрии.
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Прошлогодний финалист US Open Даниил Медведев в этом розыгрыше получил рекордный для себя посев на турнирах «Большого шлема» (3). Пока по сетке россиянину попадались не самые сложные соперники. Он уверенно в трёх сетах прошёл аргентинца Федерико Дельбониса, австралийца Кристофера О'Коннелла и американца Джеффри-Джона Вулфа. Причём, первым двум соперникам Даниил не отдал ни одного гейма на своей подаче. В матче с Вулфом эта серия прервалась – соперник сумел сделать два брейка. В четвёртом круге Медведев встретится с американцем Фрэнсис Тиафо. Его россиянин обыгрывал дважды, причём последний раз – на Australian Open-2020. Примечательно, что матчи 4-го круга у Медведева и у Рублёва станут своеобразными битвами за очную встречу двух россиян в четвертьфинале US Open.
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Что касается представительниц российского женского тенниса, то в основной сетке US Open их было 11. Поразила всех дебютантка турниров «Большого шлема» 20-летняя Варвара Грачёва. В первом круге она справилась в двух сетах с более опытной теннисисткой из Испании Паулой Бадосой. А во втором раунде Варвара совершила сенсационный камбэк, отыгравшись со счёта 1:6, 1:5 в матче с француженкой Кристиной Младенович (30). На третий раунд сил у Грачёвой не хватило – она уступила хорватке Петре Мартич (8), но опыт получила солидный, и главное, что укрепила позиции в первой сотне рейтинга.
Варвара Грачёва стала единственной россиянкой, прошедшей в третий круг соревнований. Вероника Кудерметова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Ирина Хромачёва, Людмила Самсонова, Наталья Вихлянцева и Вера Звонарёва сошли с дистанции после первого раунда, а Екатерина Александрова, Маргарита Гаспарян и Анна Калинская зачехлили ракетки во втором круге. Теперь российским девушкам остаётся только готовиться к европейскому грунтовому сезону – ближайший старт в Турции. Чемпионка US Open-2004 Светлана Кузнецова, пропустившая нынешний турнир, уже прилетела в Стамбул и готовится к первому для себя за 6 месяцев официальному матчу.
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