А вот британца Тима Хенмэна на Уимблдоне-1995 дисквалифицировали точно за такой же случай, что и Джоковича на US Open-2020.

Джокович не первый раз попадает мячом в человека. Но раньше это были игровые эпизоды

Скандалом обернулся матч 4-го круга US Open-2020 с участием первой ракетки мира Новака Джоковича. После проигранного гейма на своей подаче раздосадованный серб, не глядя, откинул ракеткой мяч в сторону и неожиданно попал линейному судье точно в горло. Подобные опасные и необдуманные действия теннисиста по правилам наказываются дисквалификацией. В итоге Джокович был снят и с матча, и с турнира. Это не первый случай, когда Джокович попадает мячом в человека, но раньше это были игровые эпизоды по ходу розыгрыша. Расскажем о разных случаях, когда мяч после удара теннисистов попадал в судей, в болбоев, в операторов.

Буквально перед US Open на «Мастерсе» в Цинциннати, который в этом году переехал в Нью-Йорк, произошёл похожий на случай с Джоковичем эпизод в матче россиянина Даниила Медведева и словенца Аляжа Бедене. Во втором сете при счёте 2:1 в пользу Медведева раздосадованный очередной своей неудачей Бедене допустил небрежность, когда, не глядя, отбросил мяч в сторону пустых трибун и умудрился попасть в одного единственного находящегося там человека – видео-оператора. Работник телевидения успел отвернуться от мяча, поэтому сильно не пострадал, а скорее отделался лёгким испугом. Судья и супервайзер какое-то время разбирали этот эпизод, общались с оператором, а Бедене усиленно приносил свои извинения. В итоге судья лишь вынес теннисисту предупреждение и не стал его дисквалифицировать.

Ещё один случай, когда игрок неудачно откидывал мяч, попадав в человека, произошёл на Уимблдоне-1995. Британец Тим Хенмэн проводил парный матч. Причём одним из его соперников был Джефф Таранго, который чуть позже на том же турнире стал участником одного из самых знаменитых скандалов. Хенмэн и его партнёр проиграли очередное очко на тай-брейке. Тим в негодовании ударил по мячу и попал в голову девочке гёлбол, которая находилась у сетки. Матч остановили, на корт вышел главный судья Алан Миллз и попытался выяснить все обстоятельства. Таранго требовал, чтобы британца сняли с матча, а девочка, мнением которой никто не интересовался, сидела со льдом на голове и всё время повторяла: «Нет-нет, не надо его дисквалифицировать». В итоге Тим Хэнмен и его партнёр стали первыми в Открытой эре теннисистами, дисквалифицированными на Уимблдоне.

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Чуть было не закончился трагедией неудачный выплеск эмоций канадского теннисиста Денис Шаповалова в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса-2017 с британцем Кайлом Эдмундом. Будучи неопытным тинэйджером, 17-летний Шаповалов после неудачно проведённого гейма от злости со всей силы отправил мяч, как ему казалось, за пределы площадки. Однако мяч каким-то невероятным образом попал прямо в глаз арбитру на вышке Арно Габасу. В результате судью отправили в больницу, Шаповалов был дисквалифицирован, а сборная Канады получила штрафное очко и проиграла Великобритании – 2-3.

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Гораздо чаще мяч попадает в обслуживающий матч персонал во время розыгрыша. Понятно, что в таких случаях нет вины игрока, тем не менее, они всегда стараются принести свои извинения пострадавшим. Во время матча Кубка Хопмана-2009 после подачи соперника россиянин Марат Сафин случайно отбил мяч в сторону судьи, сидящей у сетки. Причём вместо стандартного извинения жестами и словами, Марат стремительно подбежал к этой пожилой женщине и поцеловал её в щёку. Зрители зааплодировали, а судья засмущалась.

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На Australian Open-2020 в матче Рафаэля Надаля с аргентинцем Федерико Дельбонисом испанец неудачно принял подачу соперника и попал мячом прямо в голову девочке гёлбол, которая стояла возле вышки арбитра. Надаль подошёл к ней, поцеловал в щёку и попросил прощения. Но этих извинений ему показалось недостаточно, и позже Рафаэль встретился с девочкой, которую зовут Анита, и её семьёй. Знаменитый теннисист подарил ей кепку со своим автографом и подписью: «Моей подруге Аните. Всего наилучшего!»

Что касается Новака Джоковича, то случай с попаданием мяча в человека на US Open-2020 – не первый в его карьере. Правда, раньше это были игровые эпизоды. Так на «Мастерсе» в Мадриде-2007, принимая подачу испанца Фернандо Вердаско, серб попал в девушку, подающую мячи, которая находилась у судейской вышки. Новак извинился, подбежал и обнял её. А на «Мастерсе» в Риме-2019 в полуфинале с Диего Шварцманом Джокович неудачно принял уходящую подачу аргентинца и отбил мяч в сторону болбоя, который сидел возле сетки. Мальчик успел отвернуться и удар пришёлся ему не по лицу, а в затылок. Джокович подошёл к болбою, узнал о его самочувствии и извинился.

Видео можно посмотреть в «Инстаграме» ATP. Права принадлежат ATP.

На «Мастерсе» в Шанхае-2019 в матче Александра Зверева с французом Жереми Шарди немец вколачивал смэш и мяч от корта отскочил в челюсть оператору. Тот всячески старался показать, что с ним всё в порядке.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Tennis TV. Права принадлежат ATP.

На травяном турнире в Лондоне-2019 в матче между Стефаносом Циципасом и Кайлом Эдмундом при счёте 4:2 в первом сете греческий теннисист, принимая подачу британца, попал в лицо судье, сидящему на линии. Циципас подошёл к арбитру, извинился, выяснил его самочувствие и только после этого матч был продолжен.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Tennis TV. Права принадлежат ATP.

К сожалению, не всегда подобные эпизоды заканчиваются благополучно. В финале юниорского US Open-1983 швед Стефан Эдберг во время подачи попал мячом в судью на линии. 60-летний Дик Вертхейм упал и ударился головой о корт. Через несколько дней мужчина скончался, не приходя в сознание. Эдберга признали невиновным, но он так переживал случившееся, что несколько недель не мог тренироваться и ходил к психологу.