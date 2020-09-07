От Макинроя до Джоковича. За что теннисистов выгоняют с корта во время матча

Дисквалификация – страшное слово для теннисиста. И как же надо себя вести в матче, чтобы судья принял решение выгнать игрока с корта? За последние 30 лет таких эпизодов набралось не так много. Вспоминаем 12 известных случаев, когда теннисисты «отличились» поведением, повлёкшим это суровое наказание.

Джокович не первый раз попадает мячом в человека. Но раньше это были игровые эпизоды А вот британца Тима Хенмэна на Уимблдоне-1995 дисквалифицировали точно за такой же случай, что и Джоковича на US Open-2020.

Джон Макинрой (США). Australian Open-1990

Американец Джон Макинрой всегда слыл игроком буйного нрава. А в матче четвёртого круга Australian Open-1990 с шведом Микаэлем Пернфорсом впервые за своё поведение был дисквалифицирован. Сначала судья сделал Джону предупреждение за запугивание женщины-лайнсмена. Затем оштрафовал на одно очко за сломанную ракетку. По всей видимости в тот момент Макинрой не знал о введённом перед турниром новом Кодексе поведения, в котором было сказано, что третье нарушение приведёт к дисквалификации. В итоге американец в какой-то момент матча грубо выругался, и судья объявил о том, что Джон обязан покинуть корт за три нарушения.

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Карстен Арриенс (Германия). «Ролан Гаррос»-1995

Немец Карстен Арриенс стал первым игроком в Открытой эре, получившим дисквалификацию во время матча на «Ролан Гаррос». В поединке первого круга с новозеландцем Бреттом Стивеном после поражения во втором сете немец в отчаянии швырнул ракетку в сторону сетки. За это он получил предупреждение от судьи, а затем поднял с корта ракетку и ударил ей о свой стул. Осколок отлетел в ногу линейному судье.

В итоге Арриенс был изгнан с матча и турнира.

Тим Хенман / Джереми Бейтс (Великобритания). Уимблдон-1995

Британские парные игроки Джереми Бейтс и Тим Хенман стали первыми в Открытой эре теннисистами, получившими дисквалификацию на Уимблдоне. В одном из розыгрышей Тим допустил ошибку и вспылил. С досады он отбросил мяч в сторону и попал в болгёл, сидевшую у сетки. Главный арбитр турнира Алан Миллз принял решение дисквалифицировать Хенмана, а с ним и всю пару. Причём немаловажную роль в этом вердикте сыграла позиция соперника Хенмана и Бейтса – американца Джеффа Таранго, который настоятельно требовал выгнать британца с матча.

Джефф Таранго (США). Уимблдон-1995

Британские зрители припомнили Таранго его поведение в матче с любимцами местной публики – Хенманом и Бейтсом – и отомстили американцу, когда тот играл матча 3-го раунда одиночного разряда с немцем Александром Мронцем. Публика вела себя весьма агрессивно по отношению к Джеффу, и в какой-то момент Таранго крикнул в сторону трибун: «Заткнитесь!» Судья матча вынес ему предупреждение, и Джефф вступил с ним в спор, назвав «самым коррумпированным в теннисе». В ответ он получил штрафное очко, а потом и вовсе был дисквалифицирован.

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Ирина Спирля (Румыния). Палермо – 1996

Первой женщиной-теннисисткой, получившей дисквалификацию во время матча, стала румынка Ирина Спирля. Она приехала на турнир Палермо в 1996 году в рамке двукратной чемпионки. Как объясняла сама теннисистка, она не хотела принимать участие в этом розыгрыше, поэтому ей пришлось выступать «против воли и в плохом настроении». В какой-то момент поединка второго раунда Ирина грязно обругала на итальянском и судью, и несколько других официальных лиц.

Анастасия Родионова (Россия), Цинциннати-2007

В 2007 году на турнире в Цинциннати отличилась россиянка Анастасия Родионова, которая позднее перешла под австралийский флаг. В третьем сете матча с Анжеликой Кербер Родионова выразила своё недовольство поведением публики, активно симпатизировавшей сопернице, тем, что целенаправленно направила свой мяч в сторону трибун. Арбитр на вышке немедленно отреагировал на этот поступок и «указал на дверь» Родионовой. Теннисистка стала объяснять, что мяч до зрителей не долетел, но судья был непреклонен.

Штефан Кубек (Австрия). Метц-2007

Бурным нравом всегда славился австриец Штефан Кубек. Однажды он даже схватил за горло своего соперника Даниэля Коллерера на турнире Австрийской лиги. А в 2007 году на турнире в Метце в матче с французом Себастьяном Грожаном в третьем сете Кубек устроил перепалку с арбитром. Судья принял решение переиграть очко, так как не мог определить, куда попал мяч, а Штефан эмоционально отреагировал на это и стал грубо оскорблять судью. Как итог – дисквалификация.

Серена Уильямс (США). US Open-2009

Американка Серена Уильямс устроила истерику в полуфинальном матче US Open-2009 c бельгийкой Ким Клейстерс. Линейная судья засчитала заступ на второй подаче американки, после чего Уильямс стала ей угрожать. Арбитр на вышке вызвал главного судью и после небольшого совещания Серена была дисквалифицирована.

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На турнире в Лондоне-2012 аргентинец Давид Налбандян во втором сете финального матча с хорватом Марином Чиличем после потери гейма на своей подаче не справился с эмоциями ударил ногой по рекламному щитку, который огораживал стул линейного арбитра. Причём удар был такой силы, что Налбандян сломал эту конструкцию и её обломками повредил ногу судьи. За этот эпизод аргентинец был немедленно наказан дисквалификацией.

Денис Шаповалов (Канада). Кубок Дэвиса-2017

Канадец Денис Шаповалов во время матча 1/8 финала Кубка Дэвиса с британцем Кайлом Эдмундом после неудачного розыгрыша от досады пробил по мячу со всей за пределы площадки. Однако мяч далеко не улетел, а угодил точно в глаз арбитру на вышке. Шаповалов был дисквалифицирован, а сборная Канады получила штрафное очко и проиграла своим соперникам 2-3.

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В поединке второго раунда «Мастерса» в Риме-2019 с норвежцем Каспером Руудом австралиец Ник Кирьос в третьем сете при счёте 1:1 проиграл гейм на своей подаче и от досады позволил себе нелицеприятные высказывания, получив за это предупреждение. Это решение арбитра Нику не понравилось, он кинул ракетку, пнул бутылку, схватил стул и швырнул его на середину корта. Затем стал огрызаться со зрителями, после чего собрал вещи и покинул корт. Арбитр и супервайзер недолго совещались и дисквалифицировали Кирьоса.

Новак Джокович (Сербия). US Open-2020

Первый номер посева и главный фаворит US Open-2020 серб Новак Джокович в матче 4-го круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой после проигранного гейма на своей подаче от досады отшвырнул ракеткой лишний мяч, не посмотрев, куда он направляется. К сожалению, мяч попал в женщину-лайнсмена. Несмотря на то, что Новак помог ей прийти в себя и принёс извинения, главный арбитр всё равно дисквалифицировал серба, поскольку нескольким геймами ранее Джокович уже отметился тем, что запустил мяч в сторону ограждения.