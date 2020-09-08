На US Open – первый русский четвертьфинал! Даниил Медведев vs Андрей Рублёв

Такого ещё не было на Открытом чемпионате США! Два россиянина разыграют между собой путёвку в полуфинал.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв пробились в четвертьфинал US Open-2020. Россияне провели на турнире по четыре матча и вышли друг на друга. Так что теперь нас ждёт первый русский четвертьфинал мужского одиночного разряда в истории Открытого чемпионата США.

Медведев и Рублёв шагнули во 2-ю неделю US Open. Где потерялся Хачанов? Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв уверенно провели 3 матча на US Open, а вот Карен Хачанов не выдержал второго пятисетового матча.

Прошлогодний финалист US Open Даниил Медведев – единственный теннисист на турнире, который пока так и не отдал соперникам ни одного сета. В поединке четвёртого круга с американцем Фрэнсисом Тиафо россиянин провёл на корте всего 1 час 38 минут. Это самая быстрая победа Медведева в нынешнем розыгрыше. Если в первой партии между соперниками была ещё какая-то борьба, то дальше матч превратился в настоящий разгром американца. В концовке встречи Даниил ещё и навесил сопернику «баранку» (6:4, 6:1, 6:0). «Сначала я играл не очень хорошо, допускал глупые ошибки, но мне повезло сделать ранний брейк, и дальше я стал действовать свободнее. У меня не было задачи победить быстро – то есть, конечно, всегда лучше выиграть за час, чем за пять, но я не смотрел на время, пока игра не закончилась», — признался Медведев в послематчевом интервью на корте.

Андрей Рублёв повторил свой лучший результат на US Open, пробившись в четвертьфинал, как и в 2017 году. Разница лишь в том, что три года назад он был слишком юн и неопытен. Сейчас же 22-летний Рублёв уверенно обосновался в топ-20, и соперники его уважают и даже побаиваются. Например, итальянец Маттео Берреттини перед матчем четвёртого круга рассыпался россиянину в комплиментах: «Андрей Рублёв прогрессирует с каждым днём, с каждой неделей. У него отличный арсенал возможностей. Он хорошо подаёт, у него отличные форхенд и бэкхенд, он прекрасно двигается. Также он умеет играть на любом покрытии. Я должен найти новые способы, новое оружие, чтобы доставить ему неприятности». Но никакого нового оружия Берреттини против Рублёва так и не нашёл. Взял у россиянина первый сет, итальянец только раззадорил Андрея. Следующие три партии Рублёв провёл на одном дыхании (4:6, 6:3, 6:3, 6:3). Таким образом, россиянин взял реванш у Берреттини за прошлогоднее поражение на US Open на той же стадии соревнования.

Теперь в 1/4 финала россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев разыграют между собой путёвку в полуфинал. Соперники встречались друг с другом на профессиональном уровне дважды, и оба раза победил Даниил – в Цинциннати и Санкт-Петербурге-2019. Причём в обоих случаях это также были четвертьфиналы. Любопытно, что затем Медведев стал чемпионом этих турниров. После поединка с Тиафо Даниил признался, что с нетерпением ждёт встречи с Рублёвым: «Мы прекрасно знакомы и дружим, но на корте нет друзей. Я думаю, это будет шикарный матч, но лучше бы мы играли в финале».

Россияне-четвертьфиналисты US Open в мужском одиночном разряде:

Александр Метревели – 1974 (1/4)

Андрей Черкасов – 1990 (1/4)

Александр Волков – 1992 (1/4), 1993 (1/2)

Евгений Кафельников – 1999 (1/2), 2001 (1/2)

Марат Сафин – 2000 (титул), 2001 (1/2)

Михаил Южный – 2006 (1/2), 2010 (1/2), 2013 (1/4)

Николай Давыденко – 2006 (1/2), 2007 (1/2)

Андрей Рублёв – 2017 (1/4), 2020 (пока 1/4)

Даниил Медведев – 2019 (финал), 2020 (пока 1/4).

На нынешнем US Open сложилась уникальная ситуация – в четвертьфинале не оказалось ни одного теннисиста, который ранее выигрывал турнир «Большого шлема». Кроме Медведева и Рублёва в восьмёрку претендентов на свою первую победу на мэйджоре вошли также хорват Борна Чорич (27), немец Александр Зверев (5), испанец Пабло Карреньо-Буста (20), канадец Денис Шаповалов (12), австралиец Алекс де Минор (21) и австриец Доминик Тим (2). Самый возрастной из них – 29-летний Карреньо-Буста. Таким образом, впервые в истории чемпионом и US Open, и турнира «Большого шлема» станет теннисист, родившийся в 1990-х.