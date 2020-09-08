Блин, я тебя знаю! Как теннисисты на US Open вдохновляют кулинаров

US Open – важнейшее теннисное событие, особенно после пятимесячного карантина. Жаркие баталии на кортах Нью-Йорка вдохновляют даже искусных кулинаров на создание шедевров. Один из поваров Открытого чемпионата США выпек на сковородке целую серию блинных портретов с изображением ведущих теннисистов мира. Глядя на них, так и хочется воскликнуть, перефразировав известное выражение: «Блин, я тебя знаю!» Предлагаем посмотреть на эти произведения кулинарного искусства и выбрать лучшие блины с портретами игроков.

Для японки Наоми Осаки US Open – один из самых успешных турниров в карьере. Здесь она завоевала главный трофей в 2018 году, а следом победила и на Australian Open-2019, после чего впервые стала первой ракеткой мира.

Видео можно посмотреть в «твиттере» US Open. Права принадлежат USTA.

Немка Анжелика Кербер тоже была чемпионкой US Open – в 2016-м. После той победы она впервые стала первой ракеткой мира. Дебютировала Кербер на US Open в 2007 году, ну а в 2011-м добралась до полуфинала. На нынешнем Открытом чемпионате США Кербер дошла до 1/8 финала.

Видео можно посмотреть в «твиттере» US Open. Права принадлежат USTA.

Грек Стефанос Циципас дебютировал в основной сетке US Open в 20-летнем возрасте в 2018-м и дошёл до второго круга. А лучшего результата он добился на кортах Нью-Йорка в розыгрыше-2020 – в третьем круге. Причём в матче с хорватом Борной Чоричем у него было 6 матчболов в четвёртом сете, но Циципас их не смог реализовать, а в пятой партии уступил на тай-брейке.

Видео можно посмотреть в «твиттере» US Open. Права принадлежат USTA.

Американка Кори Гауфф впервые выступила на US Open совсем в юном возрасте – в 15 лет: в розыгрыше-2019 она добралась до третьего круга, где уступила лишь первой ракетке турнира Наоми Осаке. Нынешний турнир для повзрослевшей на год Гауфф сложился не так удачно – она проиграла уже на старте латвийской теннисистке Анастасии Севастовой.

Видео можно посмотреть в «твиттере» US Open. Права принадлежат USTA.

Американка Серена Уильямс вместе с соотечественницей Крис Эверт является лидером по количеству титулов на US Open в Открытой эре – шесть. Причём первый трофей Серена завоевала ещё в прошлом тысячелетии – в 1999-м, когда ей не исполнилось ещё и 18. Ещё четыре раза Уильямс была финалисткой. Розыгрыш-2020 для американки уже 20-й по счёту, и во время него она достигла рекордной отметки в 105 победных матчей.

Видео можно посмотреть в «твиттере» US Open. Права принадлежат USTA.

Старшая сестра Серены Винус Уильямс добилась в 2020 году уникального достижения: она выступила на 22-м по счёту US Open. Дебютировала американка в Нью-Йорке в 1997-м и сразу же стала финалисткой. В 2002 году она повторила это достижение, а также дважды была чемпионкой (2000, 2001). Ещё пять раз Винус доходила до полуфинала.

Видео можно посмотреть в «твиттере» US Open. Права принадлежат USTA.

Сербу Новаку Джоковичу принадлежит впечатляющая серия на US Open – 10 сезонов подряд он добирался как минимум до полуфинала (2007-2016). Трижды он становился чемпионом (2011, 2015, 2018) и ещё 5 раз был финалистом.

Видео можно посмотреть в «твиттере» US Open. Права принадлежат USTA.

US Open – самый успешный турнир «Большого шлема» для американки Мэдисон Кис. В 2017 году она была здесь финалисткой и уступила только соотечественнице Слоан Стивенс. В 2018-м Кис добралась в Нью-Йорке до полуфинала. Ну а в розыгрыше-2020 Мэдисон дошла только до третьего круга.

Видео можно посмотреть в «твиттере» US Open. Права принадлежат USTA.

Выступление Даниила Медведева на US Open — 2019 стало настоящим прорывом. В четвертьфинале россиянин обыграл швейцарца Стэна Вавринку, в полуфинале – болгарина Григора Димитрова и уступил только в финале в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю. Даниил стал всего лишь третьим представителем России в истории после Кафельникова и Сафина, кто играл в финале турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде.

Видео можно посмотреть в «твиттере» US Open. Права принадлежат USTA.

Австриец Доминик Тим – один из самых стабильных теннисистов последних лет. Он два года подряд выходил в полуфинал «Ролан Гаррос» (2016, 2017), ещё два раза – в финал (2018, 2019). Добирался Тим и до решающего матча Australian Open (2020). На US Open у австрийца тоже были успешные выступления, лучшего из которых (четвертьфинал) он добился в 2018-м.

Видео можно посмотреть в «твиттере» US Open. Права принадлежат USTA.

Чешской теннисистке Петре Квитовой на кортах US Open не везёт. Она дважды была победительницей Уимблдона (2011, 2014), становилась финалисткой Australian Open (2019) и полуфиналисткой «Ролан Гаррос» (2012), а вот на Открытом чемпионате США дальше четвертьфинала не проходила (2015, 2017).

Видео можно посмотреть в «твиттере» US Open. Права принадлежат USTA.

Немец с русскими корнями Александр Зверев дебютировал на US Open в 2015-м, когда ему было всего 18 лет. На Открытом чемпионате США — 2019 Саша добрался до четвёртого круга, а в розыгрыше-2020 смог побить свой рекорд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» US Open. Права принадлежат USTA.

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US Open (Открытый чемпионат США) – один из четырёх турниров «Большого шлема», который разыгрывается в нью-йоркском Flushing Meadows–Corona Park на кортах национального теннисного центра имени Билли-Джин Кинг.