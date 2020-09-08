«Лучше бы это был финал». Ожидается, что матч между Медведевым и Рублёвым украсит US Open

Впервые в истории Открытого чемпионата США на кортах Нью-Йорка состоится русский четвертьфинал. За путёвку в полуфинал мужского одиночного разряда поборются Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Теннисисты и эксперты поделились своими ожиданиями от предстоящего поединка.

На US Open – первый русский четвертьфинал! Даниил Медведев vs Андрей Рублёв Такого ещё не было на Открытом чемпионате США! Два россиянина разыграют между собой путёвку в полуфинал.

Даниил и Андрей знакомы с самого детства. Разница в возрасте у них составляет всего полтора года, поэтому они очень часто играли друг с другом в юниорских матчах на различных соревнованиях. Естественно, каждый из них может рассказать об особенностях игры и характере соперника лучше всякого эксперта. Медведев признаётся, что в детстве нередко проигрывал Рублёву и долгое время не мог найти оружие против него: «Когда нам было 9-10 лет, у меня было не так много сильных сторон, чтобы побеждать Андрея. Иногда у меня вообще не было никакого оружия. Он многому научился за эти годы. Он всегда выполнял сумасшедшие удары, пробивал навылет. Но раньше он не был стабилен, что сказывалось на рейтинге и результатах. Он добился большого прогресса. Думаю, что Андрей что-то изменил в своём подходе. Сейчас он один из лучших теннисистов в мире. Скоро будет в топ-10. Я очень рад за него. Мы давно дружим, но на корте, на самом деле, нет друзей. Я думаю, что будет шикарный матч, но лучше бы это был финал».

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Андрею тоже есть что рассказать о детских поединках с Медведевым: «Мы оба были сумасшедшими на корте. Крушили ракетки, жаловались. Даниил всегда был одним из самых больших бойцов, которых я видел в своей жизни с тех пор, как ему исполнилось семь лет. Он мог бы играть часами, только чтобы выиграть. Я помню, что у нас было несколько сражений, когда мы были совсем детьми». Рублёв и Медведев иногда вместе ездили на юниорские турниры и потом гуляли по городу и знакомились с местными достопримечательностями. Елена Остапенко в 2013 году разместила в своём «Инстаграме» фото, ставшее спустя годы знаменитым. На этом кадре теннисистка запечатлена вместе с Андреем и Даниилом во время прогулки по Нью-Йорку. Рублёв помнит этот эпизод: «Это приятные воспоминания. Мы гуляли по Таймс Сквер. Кажется, это было уже позже 10 часов вечера. Мы решили отправиться в Центральный парк. Это была не лучшая идея, потому что какие-то ребята стали следить за нами из-за деревьев. Как только мы это увидели, то вернулись в гостиницу. Но вообще всё было весело».

Соперник Рублёва по матчу четвёртого круга – итальянец Маттео Берреттини, второй раз потерпевший поражение от россиянина в официальных встречах, оценил прогресс Андрея и рассказал о своих ожиданиях перед русским четвертьфиналом на US Open: «По сравнению с прошлым годом Рублёв во многих компонентах прибавил. Но когда ты доходишь до такого уровня, то уже не можешь добиться колоссального прогресса. Думаю, он стал лучше принимать мяч, лучше подавать. В каждой нашей встрече я понимал, что он становится сильнее. Что касается оставшейся части турнира, то я думаю, что в итоге победить может любой из этой восьмёрки. Четвертьфинал Медведев — Рублёв будет очень упорным. Этот матч украсит US Open. Не знаю, кто выиграет в итоге титул, но Андрей – один из главных претендентов».

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков считает, что больше шансов в русском четвертьфинале Open имеет Даниил Медведев, но Рублёва тоже нельзя сбрасывать со счетов: «Если Рублёв навяжет свою быструю игру, то он может победить. В последнее время он здорово выступает – навязывает темп, как Агасси раньше. Но Медведев знает, как нужно играть с Андреем – за счёт своей скорости он ставит непробиваемую стенку и хорошо держит корт ногами. Для меня Медведев является фаворитом, у него больше шансов. А вообще, буду доволен тем, что в полуфинале точно будет один русский игрок. Также хочется увидеть русского игрока и в финале».

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что русский четвертьфинал на Открытом чемпионате США – это подтверждение того, что мужской теннис в России сейчас на правильном пути: «Теннис в России движется в правильном направлении. Мужской теннис работает на пользу России, что нельзя сказать о женском: ведь из 11 игроков никто не показал никакого результата. Что касается предстоящего матча Рублёв – Медведев, то шансы у них равны. Как и предсказывалось, турнир получился особенным и нестандартным. В данный момент фаворитом US Open становится Доминик Тим».

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ожидает, что матч Медведев – Рублёв получится зрелищным и упорным: «И Медведев, и Рублёв заслужили четвертьфинал. Медведев поопытней, но Рублёв идёт по возрастающей: восстановился после травмы, стремится в десятку. Матч ожидаем упорный, но некоторые преимущества, наверное, у Медведева есть. Он больше играл с великими и зарекомендовал себя стабильностью результата. Медведев один из тех, кто претендует на титул».

На профессиональном уровне теннисисты встречались дважды, причём на такой же стадии четвертьфинала, и в обоих случаях первенствовал Медведев – в Цинциннати и в Санкт-Петербурге-2019. Их третий матч, уже на US Open-2020, начнётся в среду, 9 сентября сразу после завершения женского поединка. Примерное время выхода на центральный корт Медведева и Рублёва – 20:30 по московскому времени.