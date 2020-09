Русский финал на US Open-2004: Кузнецова – Дементьева. Как это было

2004 год стал звёздным часом российского женского тенниса. В том сезоне сборная России успешно прошла всю турнирную дистанцию Кубка Федерации и впервые стала победительницей этого престижного соревнования. Три из четырёх турниров «Большого шлема» выиграли представительницы России, причём на двух из этих мэйджоров – во Франции и в США – состоялись русские финалы. И по итогам сезона международная федерация тенниса признала россиянку Анастасию Мыскину чемпионкой мира ITF.

Началось всё на «Ролан Гаррос», где в финал пробились сразу две россиянки – Анастасия Мыскина и Елена Дементьева. Таким образом, ещё до решающего матча Россия гарантировала себе первый в истории титул на турнирах «Большого шлема» в женском одиночном разряде. На пути к русскому финалу Дементьева выбила из сетки Линдсей Дэвенпорт, Амели Моресмо и Паолу Суарес. У Мыскиной соперницы были не проще – Светлана Кузнецова, Винус Уильямс и Дженнифер Каприати. Удача в тот день улыбнулась Анастасии.

Следующий успех российский женский теннис праздновал уже на Уимблдоне. 17-летняя Мария Шарапова неожиданно для многих пробилась в финал соревнования, обыграв по пути словачку Даниэлу Гантухову, японку Аи Сугияму и американку Линдсей Дэвенпорт. Ну а в решающем матче юной россиянке противостояла сама Серена Уильямс, которая пыталась стать первой теннисисткой после Штеффи Граф, выигравшей Уимблдон три раза подряд. Но все надежды американки разрушила Шарапова, которая за 1 час 14 минут стала первой чемпионкой Уимблдона, представляющей Россию.

После таких побед на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне можно было ожидать отличного выступления российских теннисисток и на US Open. Так всё и случилось. Из 32 сеяных теннисисток сразу 8 представляли Россию. А всего в основной сетке их стартовало 15, причём целых пять раз они выбивали друг друга на разных стадиях соревнования. Так в первом круге финалистка «Ролан Гаррос» того года Елена Дементьева (6-й номер посева) обыграла Динару Сафину, а Мария Кириленко – Елену Лиховцеву (25). Во втором круге «квалифаер» Анна Чакветадзе остановила чемпионку «Ролан Гаррос» Анастасию Мыскину (4), в четвёртом круге Дементьева убрала с дороги ещё одну соотечественницу – Веру Звонарёву (10), а в четвертьфинале Светлана Кузнецова (9) оказалась сильнее Надежды Петровой (14).

Ещё 8 россиянок проиграли в первых трёх кругах: в первом – Алина Жидкова (Лисе Рэймонд) и Татьяна Панова (Катарине Среботник), во втором – Мария Кириленко (всё той же Рэймонд) и квалифаер Евгения Линецкая (Елене Костанич), в третьем – Вера Душевина (Дженнифер Каприати), чемпионка Уимблдона Мария Шарапова (Мари Пирс), «квалифаер» Анна Чакветадзе (Элени Данилиду) и Елена Бовина (Линдсей Дэвенпорт). В итоге до полуфиналов дошли две россиянки – Дементьева и Кузнецова.

Елена Дементьева (6) и Светлана Кузнецова (9) оказались в разных половинах сетки, и каждой из них в полуфинале противостояли американские теннисистки. Кузнецовой досталась в соперницы Линдсей Дэвенпорт (5), которая фантастически провела организованную в том сезоне так называемую US Open Series. После поражения в полуфинале Уимблдона от Шараповой Линдсей за три недели выиграла 3 титула – в Стэнфорде, Лос-Анджелесе и Сан-Диего. Затем пропустила Монреаль, а перед самым US Open выиграла ещё и Цинциннати. На US Open Дэвенпорт громила всех соперниц в двух сетах, включая Винус Уильямс (11) в 1/8 финала. Уверенно взяла Линдсей и первый сет у Кузнецовой, но россиянка смогла одержать волевую победу (1:6, 6:2, 6:4).

Дементьевой тоже понадобилось три сета, чтобы справиться с хозяйкой кортов Дженнифер Каприати (8) – 6:0, 2:6, 7:6. Отметим, что в полуфиналах россиянкам противостояли теннисистки из США, но и поднявшийся ветер, а также активное поведение местной публики. Зрители поддерживали своих спортсменок выкриками, свистом, аплодисментами, создавая давление на россиянок и пытаясь не допустить первого русского финала на US Open. «Играть с Дженнифер в Нью-Йорке, когда её так поддерживали болельщики, было нелегко. Поверьте мне, — призналась Дементьева на послематчевой пресс-конференции. – Было очень ветрено, и я была вынуждена выходить к сетке. Это была единственная возможность выиграть матч».

Финал продолжался около полутора часов, и верх взяла 19-летняя Светлана Кузнецова – 6:3, 7:5. Ну а Елена Дементьева стала первой россиянкой, побывавшей в двух финалах турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Отметим, что в 2001 году Кузнецова уже играла в финале юниорского US Open и уступила тогда француженке Марион Бартоли. И вот спустя три года Светлана пробилась в свой первый взрослый финал на «шлеме» и сразу же победила.

После матча журналисты расспрашивали Кузнецову, что она чувствовала в момент триумфа, каково это быть чемпионкой турнира «Большого шлема» в 19 лет. На это россиянка ответила: «После победы я поняла, что выиграла просто ещё один матч. Чемпионкой US Open я себя в тот момент не ощущала, поэтому отпраздновала только тем, что подняла руки вверх. Может быть, я была слишком потрясена, чтобы как-то выражать свои чувства. До матча я старалась не думать о финале – посмотрела полуфинал мужского турнира, пообедала, пообщалась с друзьями через компьютер. А после игры я сразу позвонила маме и сказала только: «Я выиграла».

Елена Дементьева и Светлана Кузнецова после финала US Open — 2004 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В том 2004 году Светлана Кузнецова в паре с Еленой Лиховцевой вышла аж в три финала турниров «Большого шлема» — на Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, но россиянки все три раза проиграла интернациональному дуэту Вирхиния Руано-Паскуаль / Паола Суарес (Испания/Аргентина). Причём в женском парном финале US Open могла бы быть и Елена Дементьева, но они вместе со своей напарницей Аи Сугиямой из Японии решили досрочно отказаться от борьбы из-за микротравм. В финал микста тоже пробилась россиянка – 20-летняя Вера Звонарёва, которая вместе с американцем Бобом Брайаном стала в итоге чемпионкой.

Женский финал US Open традиционно проводился в субботу, которая в тот год выпала на 11 сентября. Это трагическая дата в истории США. Но российская теннисистка Елена Дементьева после матча напомнила зрителям, что от терроризма страдает и российский народ. Поэтому весь стадион почтил минутой молчания и память тех, кто погиб в 2001 году в Нью-Йорке, и жертв сентябрьской трагедии Беслана 2004 года.