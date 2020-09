«Это матч не за выход в финал, а за титул». У Медведева и Тима нет конкурентов на US Open?

Первый русский четвертьфинал на US Open завершился победой прошлогоднего финалиста Даниила Медведева над Андреем Рублёвым. Теннисисты и эксперты поделились впечатлениями о прошедшей встрече и рассказали о своих ожиданиях от концовки турнира.

Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США-2020, как и во всех предыдущих поединках на этом турнире, не отдал сопернику ни сета, но в двух партиях дело дошло до тай-брейка. И вообще за весь матч теннисисты сделали один брейк на двоих – 7:6, 6:3, 7:6. За счёт чего удалось переиграть Рублёва, рассказал Даниил Медведев: «Поначалу я старался смотреть, что он будет делать на корте, поэтому играл в более оборонительной манере. По ходу встречи я понял, что нужно изменить тактику, потому что Рублёв оборонялся лучше меня. Он контролировал темп розыгрышей, когда мы играли медленно. Мне нужно было действовать активнее. Я выполнил немало ударов навылет. Это здорово, когда играешь с Рублёвым. В концовке третьей партии я ощущал усталость, и у меня заболело плечо, поэтому я вызвал врача на корт. Он мне здорово помог, и в итоге я был готов на сто процентов».

Зрители, внимательно следившие за этим матчем, заметили, что после первого сета, где Рублёв упустил тройной сетбол на тай-брейке, он сильно разозлился и позволил себе выплеск эмоций. По словам самого Андрея, топ-игроки так себя не ведут: «Я злился после тай-брейка первого сета. На моём месте так вели бы себя все, кроме топ-игроков. Это и есть разница между мной и топ-игроками. Они не показывают эмоций. У меня были отличные шансы в первом сете, но Даниил играл здорово. Я немного не попал при счёте 6:5, но это часть игры. Но топ-игроки определённо не делали бы то, что делал я после окончания сета». Однако несмотря на этот срыв, который позволил себе Рублёв, все эксперты отмечают, что борьба продолжалась до самого конца. Оба игрока показали великолепный теннис. «Качество матча было потрясающим, темп бешеный. Смотрел с большим наслаждением, — признался полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков. – Медведев сейчас находится в таком состоянии, что выигрывает очки, когда хочет. А Рублёв – в те моменты, когда может».

Соперник Даниила Медведева по полуфиналу определился в поединке Алекс де Минор – Доминик Тим. Как и Медведев, австриец Тим победил в трёх сетах, но в этом матче всё решилось гораздо быстрее и проще для Доминика (6:1, 6:2, 6:4). Де Минор так объяснил своё поражение в четвертьфинале: «Разница в возрасте у нас составляет шесть лет. Мне кажется, что это было хорошо видно на корте. Тим – очень опытный игрок, но дело не только в этом. Он находится в великолепной физической форме и сейчас близок к своему пику. С самого начала я был в роли догоняющего». Даниил Медведев тоже прекрасно знает о всех сильных сторонах будущего соперника по полуфиналу: «Тим — очень агрессивный игрок, он старается постоянно играть с форхенда, атакует и не задаёт вопросов. Играть с Домиником нелегко, особенно на грунте. На харде противостоять ему немного легче. Я говорю «легче», но он играл в финале Australian Open. Просто для меня играть с ним на харде легче, чем на грунте».

За профессиональную карьеру Медведев и Тим встречались три раза. Первые две встречи выиграл Доминик – в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурга-2018 (хард) и в финале Барселоны-2019 (грунт). А вот последний поединок остался за Даниилом – в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале-2019 (хард). Австриец отмечает сумасшедший прогресс, которого добился Медведев за последний год и понимает, что его ждёт непросто полуфинал: «По уровню игры Медведев очень близок к «Большой тройке» — то есть к Федереру, Надалю и Джоковичу. Даниил может играть на топ-уровне. Это будет очень, очень сложный матч, но я с нетерпением жду его, даже несмотря на отсутствие зрителей. Нас ждёт прекрасный полуфинал».

Действительно, большинство экспертов, рассуждающих о полуфиналах, ждут именно встречу россиянина и австрийца, забывая немного о второй паре: Зверев – Карреньо-Буста. Заслуженный тренер России Владимир Камельзон вообще считает, что победитель матча Медведев – Тим и выиграет US Open: «Тим и Медведев больше всех претендуют на то, чтобы выиграть «Большой шлем». Можно сказать, что финал у нас состоится в полуфинале. То есть это будет матч не за выход в финал, а за титул». Финалист Уимблдона-1973 Александр Метревели тоже считает, что именно в матче Даниила с Домиником решится судьба титула: «Назову это скрытым финалом US Open. Зверев играет сейчас неважно, не на том уровне как раньше. Тим и Медведев тоже не слишком хорошо сыграли перед US Open, но потом набрали форму и сейчас их игра похожа на ту, которую они показывали в своих лучших матчах».

А вот двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский не считает, что у Медведева и Тима не осталось конкурентов на этом US Open: «Зверев может оказать сопротивление в финале. Он выигрывал восьмёрку в Лондоне. Зато Тим с Медведевым уже были в финале турниров «Большого шлема», поэтому психологически к финалу все готовы. Но если говорить о Медведеве, то я не вижу в его игре особых минусов. Он может проиграть только из-за того, что начнёт пороть что-то от себя, именно в эмоциональном плане». Поддержал Ольховского и двукратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный: «Я бы не назвал матч Медведева с Тимом скрытым финалом, потому что и Зверев, и Карреньо-Буста показывают солидный теннис. Опыта у Тима с Медведевым в финалах, конечно, больше, но не знаю, сыграет ли это положительную роль в финале US Open».

Оба мужских полуфинала US Open пройдут в пятницу – Карреньо-Буста – Зверев и Медведев – Тим.