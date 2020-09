Белоруска Виктория Азаренко победила Серену Уильямс в полуфинале US Open. Будет ли у американки ещё шанс выиграть турнир «Большого шлема»?

Невероятно! Азаренко не пустила Серену в финал US Open, разрушив её мечту о 24-м «Шлеме»

После рождения дочери Олимпии американка Серена Уильямс дважды подряд выходил в финал US Open, но оба раза терпела поражения. Теперь она даже не дошла до решающего матча и уступила на стадии полуфинала белорусской теннисистке Виктории Азаренко.

Начало полуфинального матча с Викторией Азаренко не предвещало для Серены никаких проблем. Она очень уверенно выиграла первый сет за 35 минут, чувствуя себя полноценной хозяйкой на корте – 6:1. Всё изменилось во втором сете. Уже на первой своей подаче Виктория отыгралась с брейк-пойнта, а затем в 5-м гейме впервые в матче смогла взять подачу Уильямс – 3:2, а в концовке партии сделала ещё один брейк – 6:3.

Было видно, что Серена расстроилась после поражения во втором сете, но гораздо важнее, что американка физически «подсела». Азаренко её выматывала, заставляла много двигаться. Американка выполняла фантастические удары – острые, мощные. Но Виктория терпела и отбивала, вынуждая соперницу всё чаще ошибаться. Уильямс уже не успевала толком восстанавливать дыхание к очередному розыгрышу. Возможно, на состоянии Серены сказалось турнирное расписание. После трёхсетового четвертьфинала с болгаркой Цветаной Пиронковой у Уильямс не было дня отдыха. Об этом и предупреждали эксперты, что теннисистке, которой через несколько недель исполнится 39 лет, будет тяжело в ежедневном режиме играть затяжные матчи.

В начале третьего сета на подаче Серены развернулась борьба, и в какой-то момент американка, не доведя гейм до конца, вызвала врача на корт. Медработник затейповал ей левый голеностоп, игра продолжилась, но спасти этот гейм Уильямс не удалось. Виктория повела – 2:0. После этого теннисистки чётко брали свои подачи, не позволяя сопернице получить брейк-пойнт. При счёте 5:3 Азаренко подавала на матч и с первого же матчбола косым эйсом поставила точку в этой встрече – 1:6, 6:3, 6:3.

Это невероятный итог полуфинала! Серена не проигрывала в полуфинале US Open с 2016 года. Американка специального готовилась именно к Открытому чемпионату США – 2020 весь карантин. Ради 24-й победы на турнире «Большого шлема» она постелила у себя дома корт с точно таким же покрытием, как в Нью-Йорке. Ведь Уильямс так мечтала сравняться по количеству побед на «шлемах» с рекордсменкой всех времён — австралийкой Маргарет Корт, у которой эти побед как раз 24. На US Open-2020 не приехало большое число представительниц топ-100, включая первую ракетку мира Эшли Барти. Казалось бы, что лучшего шанса для Уильямс быть не может. Но опять не получилось. Напомним, что после возвращения Серены Уильямс из декретного отпуска она уже 4 раза играла в финалах турниров «Большого шлема» (Уимблдон и US Open – 2018, 2019), а теперь оступилась в шаге от решающего матча. Вот так мечта о 24-м «Шлеме» в очередной раз была разрушена. Будет ли у американки ещё шанс выиграть турнир «Большого шлема»?

И, конечно же, не было бы этого поражения Серены Уильямс, если бы не фантастическая игра Виктории Азаренко. Белоруска тоже несколько лет назад стала мамой, но возвращалась она в тур с большим трудом, никак не могла выйти на свой прежний уровень игры. Теннисистка признавалась, что её посещали мысли об окончании карьеры. И вот после карантина Виктория блестяще выступила на этих же кортах в рамках турнира категории Premier Цинциннати, который переехал в Нью-Йорк. Она выиграла 5 матчей, вышла в финал, но её соперница Наоми Осака отказалась от борьбы, и Азаренко впервые за 4 года выиграла титул. И вот сейчас на US Open Виктория довела свою победную серию до 11 матчей. Её соперницей по финалу снова стала японка Наоми Осака. Отметим, что каждая из финалисток US Open-2020 была в своё время первой ракеткой мира и выиграла по два турнира «Большого шлема».