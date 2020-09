Тренер чемпионок. Наставнику Наоми Осаки не хватает «Ролан Гаррос» до «Карьерного шлема»

Подопечные тренера Вима Фиссетта выигрывали US Open, Уимблдон, Australian Open. Добудет ли ему Осака недостающий «Шлем»?

Бельгиец Вим Фиссетт – из поколения Марата Сафина, Ллейтона Хьюитта, Хуан-Карлоса Ферреро и Роджера Федерера. Однако он на теннисном корте не только не снискал славы и успеха, но даже не сумел дойти до уровня, который бы ему позволил встретиться в очном противостоянии со своими знаменитыми сверстниками. Лучший результат в одиночном рейтинге ATP у Вима – 1291-е место, а в парном – 780-е. Имя бельгийца прогремело уже после того, как он завершил карьеру игрока и стал тренером. Фиссетт помог выиграть турниры «Большого шлема» нескольким теннисисткам. Пока последнее его достижение – победа Наоми Осаки на US Open.

Когда бельгийка Ким Клейстерс решила вернуться в тур в 2009 году после рождения дочери, она в качестве своего тренера пригласила никому тогда неизвестного соотечественника Вима Фиссетта. Ранее он работал в качестве спарринг-партнёра теннисистки. Сразу же это сотрудничество дало результат. Клейстерс выиграла US Open-2009, потом повторила этот успех в 2010-м, в конце года выиграла Итоговый чемпионат WTA, в январе 2011-го победила на Australian Open, а в феврале на одну неделю стала первой ракеткой мира. К сожалению, Ким потом получила травму, которая не позволила доиграть ей сезон до конца.

В декабре 2011 года Вим Фиссетт стал работать с перспективной российской юниоркой Ириной Хромачёвой из бельгийской академии Жюстин Энен. А в 2013 году подопечной Фиссетта стала немка Сабина Лисицки. Они сотрудничали одно лето – начали перед «Ролан Гаррос» и закончили после US Open. Но на Уимблдоне Сабина сотворила сенсацию – она дошла до единственного в своей карьере финала турнира «Большого шлема», уступив лишь Марион Бартоли. Попутно немка в 4-м круге прервала фантастическую серию из 34 побед Серены Уильямс в официальных матчах сезона.

Следующей подопечной Фиссетта стала румынка Симона Халеп, которая смогла дойти до финала «Ролан Гаррос»-2014, где уступила россиянке Марии Шараповой. В сезонах-2015 и 2016 Вим работал с Викторией Азаренко до её ухода в декретный отпуск. Затем бельгиец недолгое время тренировал Петру Квитова, Сару Эррани и Йоханну Конту, пока перед сезоном-2018 не преступил к работе с немкой Анжеликой Кербер. 2017-й год у бывшей первой ракетки мира стал провальным, ей требовалась перезагрузка, она рассчитывала на помощь Фиссетта. И не ошиблась. Это сотрудничество тут же стало приносить результаты. В январе-2018 Кербер дошла до полуфинала на Australian Open, затем был четвертьфинал «Ролан Гаррос», а потом немка выиграла Уимблдон, победив в финале Серену Уильямс.

Когда Виктория Азаренко вернулась из декрета, ей был очень нужен опытный наставник, который мог бы помочь ей приобрести уверенность. Таким человеком стал Вим Фиссетт. Их новое сотрудничество началось с подготовки к сезону-2019. В Акапулько белорусская теннисистка добралась до четвертьфинала в одиночке и выиграла титул в паре, а в Монтеррее пробилась в решающий матч одиночного разряда, причём по ходу соревнований обыграла бывшую подопечную Фиссетта – немку Анжелику Кербер. В Риме Азаренко вместе австралийкой Эшли Барти победила парном разряде, а на US Open этот же дуэт дошёл до финала.

С декабря 2019 года Вим работает с японкой Наоми Осакой. Ещё не приступив к тренировкам с ней, бельгиец дал основательную характеристику своей будущей подопечной: «Осака – очень интересная теннисистка. Она молода, но уже достигла больших результатов и имеет прекрасное будущее. Меня привлекает её индивидуальность. Она очень замкнутая девушка, но очень умная. Она делает больше, чем просто сильно бьёт по мячу. Она также отлично передвигается по корту и хорошо анализирует игру. Я очень рад этой возможности поработать с Наоми, и я сделаю всё, чтобы это сотрудничество было продуктивным». Интуиция не подвела опытного тренера – на US Open Осака стала чемпионкой, обыграв в финале Викторию Азаренко.

Крупные победы и финалы подопечных Вима Фиссетта в одиночном разряде:

US Open-2009 (Клейстерс) титул

US Open-2010 (Клейстерс) титул

Итоговый чемпионат WTA-2010 (Клейстерс) титул

Australian Open-2011 (Клейстерс) титул

Уимблдон-2013 (Лисицки) финал

«Ролан Гаррос»-2014 (Халеп) финал

Уимблдон-2018 (Кербер) титул

US Open-2020 (Осака) титул

Если посмотреть послужной список тренер Вима Фиссетта, то можно заметить, что его подопечные выигрывали на трёх турнирах «Большого шлема» — на US Open, Уимблдоне и Australian Open. До «Карьерного шлема» бельгийцу не хватает только победы на «Ролан Гаррос». Интересно, добудет ли ему Осака недостающий трофей?