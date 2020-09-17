Аргентинская красавица из 90-х. Как сейчас выглядит Габриэла Сабатини

В семье Габриэлы Сабатини все любили играть в теннис. Отец и старший брат будущей чемпионки US Open-1990 регулярно посещали теннисный клуб. И однажды, когда девочке было 6 лет, она упросила их взять её тоже на корт. Так началась прекрасная карьера аргентинской звезды. Уже в 14 лет Габриэла выиграла сразу два престижных юниорских турнира – Orange Bowl и «Ролан Гаррос». И как результат – Сабатини стала первой ракеткой среди юниоров.

В том же 1984 году Сабатини дебютировала на взрослом US Open и дошла до 3-го круга. На «Ролан Гаррос»-1985 в возрасте 15 лет аргентинка добралась аж до полуфинала, где уступила лишь будущей чемпионке Крис Эверт. А в конце этого же сезона Габриэла выиграла свой первый профессиональный титул – в Токио. Всего на её счету 27 побед на турнирах WTA в одиночном разряде, в том числе и на Итоговом чемпионате WTA (1988, 1994).

С середины 1980-х началось грандиозное противостояние двух великолепных теннисисток – Габриэлы Сабатини и Штеффи Граф. Они встречались 40 раз, и в 29 случаях победу праздновала Граф. Именно после успехов в финальных матчах с Сабатини на US Open-1988 и Олимпийских играх в Сеуле Штеффи оформила так называемый «Золотой шлем» — победу на четырёх турнирах «Большого шлема» и на Олимпиаде. Острое и непримиримое соперничество теннисисток в одиночном разряде не помешало им объединиться в пару и успешно выступать на разных турнирах. В частности, Габриэла и Граф победили на Уимблдоне-1988, а ещё три раза дошли до финала «Ролан Гаррос» (1986, 1987, 1989).

Сабатини выигрывала турниры WTA, регулярно выходила в полуфиналы и даже финал турнира «Большого шлема», но главный успех отпраздновать долгое время она никак не могла. Всё изменилось на US Open-1990. Габриэла на одном дыхании прошла первую неделю турнира, затем в 4-м круге справилась с чехословацкой теннисисткой Хеленой Суковой, в 1/4 финала – с советской спортсменкой Лейлой Месхи, а в полуфинале в трёх сетах переупрямила американку Мэри-Джо Фернандес. В решающем матче аргентинке противостояла Штеффи Граф, и на этот раз Сабатини победила первую ракетку мира в двух сетах.

Видео можно посмотреть в «Инстаграме» US Open. Права принадлежат USTA.

В 18 лет Габриэла Сабатини дебютировала на Олимпийских играх, причём несмотря на юный возраст теннисистки, команда Аргентины доверила ей право нести знамя страны на параде открытия Игр-1988 в Сеуле. И Габриэла оправдала эту высокую честь, завоевав серебряную медаль.

Сабатини завершила карьеру в 1996 году, а через 10 лет первой из аргентинских теннисисток была избрана в Международный зал теннисной славы. Среди мужчин единственный представитель Аргентины в Зале славы – Гильермо Вилас, который был кумиром детства Габриэлы.

Брат Сабатини, Освальдо, который старше Габриэлы на 5 лет, тоже неплохо играл в теннис, но в итоге выбрал актёрскую карьеру. Он снимался во многих аргентинских сериалах, в том числе и «Богатые и знаменитые» с участие Натальи Орейро. А на съёмках многосерийного фильма «История любви» он познакомился со своей будущей женой Катрин Фулоп. В 1998 году Освальдо и Катрин поженились, у них родились две дочери – Ориана и Тициана.

Габриэла Сабатини обожает своих племянниц и гордится их успехами. Ориана стала известной актрисой и певицей, причём не только в Аргентине. А ещё она подруга нападающего итальянского «Ювентуса» Пауло Дибалы.

Знаменитая теннисистка по приглашению клуба посетила тренировочную базу «Ювентуса» и получила на память именную футболку под номером 10.

Кстати, футбол, как и все аргентинцы, Габриэла полюбила ещё в детстве. Она дружит со многими известными футболистами, и в 2018 году приезжала в Россию, чтобы поболеть за свою сборную на чемпионате мира.

Сабатини прославилась не только своими успехами на корте, но и выдающимися внешними данными. Не раз она входила в различные списки и рейтинги самых обаятельных и привлекательных теннисисток всех времён и народов. Популярность аргентинской красавицы была столь высока, что в 1992 году в честь Габриэлы назвали новый сорт яркой красно-оранжевой розы. А производители детских игрушек даже выпустили куклу в теннисной одежде и с ракеткой – точную копию Сабатини.

В 2020 году US Open провёл для болельщиков виртуальный чемпионат среди всех победительниц турнира прошлых лет. Участницы были распределены по сетке, и обладательница путёвки в следующий круг в каждом виртуальном матче определялась с помощью голосования в соцсетях. Габриэла Сабатини последовательно «обыграла» Серену Уильямс, Ким Клейстерс, Крис Эверт (дважды). А в финале аргентинка оказалась «сильнее», а точнее популярнее россиянки Марии Шараповой.

У Габриэлы с раннего возраста проявилась деловая хватка. Она стала первой спортсменкой, заключившей многомиллионный контракт с фирмой «Пепси». Ещё в разгар карьеры теннисистка запустила парфюмерную линию, назвав духи и туалетную воду своим именем. Этот парфюм прекрасно продаётся и сегодня.