Азаренко пришла на помощь Касаткиной. Это не первый случай трогательной заботы о сопернице

Непосвящённому наблюдателю может показаться, что женский тур – это клубок змей, где каждая теннисистка спит и видит, что её соперница упадёт, в прямом и переносном смысле, освободив ей место в сетке и рейтинге. Да, такое существует, но проявления человечности, сочувствия и сострадания в WTA-туре всё же встречаются части. В этом в очередной раз можно было убедиться на турнире в Риме, когда Виктория Азаренко прямо на корте оказала первую помощь россиянке Дарье Касаткиной. До этого заботу о соперницах проявляли и Мария Шарапова, и Элина Свитолина, и многие другие спортсменки.

Видео можно посмотреть в «Инстаграме» Internazionali BNL d'Italia. Права принадлежат WTA.

На престижном грунтовом турнире категории Premier 5 в Риме в матче третьего круга между белоруской Викторией Азаренко и россиянкой Дарьей Касаткиной в первом сете соперницы добрались до тай-брейка. Во время второго розыгрыша Касаткина скользила по грунту в сторону сетки за укороченным мячом, но её правая нога зацепилась за линию, подвернулась и теннисистка упала на площадку. Несколько секунд Дарья лежала неподвижно, а затем стала приподниматься и заплакала. Соперница Касаткиной – белоруска Виктория Азаренко побежала к ней, чтобы оказать первую помощь. Она принесла лёд в пакете, помогла Дарье снять кроссовок, а потом принесла полотенце и стала отряхивать с неё песок. Это была настоящая материнская забота. Напомним, что Виктория не так давно вернулась в тур после рождения сына. Потом Азаренко вместе с арбитром матча помогли россиянке подняться и отвели её под руки на скамейку – дожидаться прихода врача.

Медицинский работник быстро вынес свой вердикт – в таком состоянии Касаткиной нельзя было продолжать матч. Это поставило бы под вопрос её участие в «Ролан Гаррос», который стартует через неделю. Понимая это, Дарья не могла успокоиться и продолжала плакать. Тут к ней на помощь опять пришла Азаренко, она присела возле россиянки и сказала ей несколько тёплых слов. По всей видимости, это помогло. Вскоре Касаткина оставила в своём «Инстаграме» сообщение, которое должно вдохновить её болельщиков: «Ничего не происходит просто так и один человек вчера мне сказал, что это сделает меня только сильнее. Отдельный респект Вике. Первое – за крутой матч, второе – за поддержку и помощь после. Это реальный спорт. Сейчас делаю всё возможное, чтобы быть готовой к «Ролан Гаррос».

Видео можно посмотреть в «Инстаграме» WTA. Права принадлежат WTA.

Это не первый случай трогательной заботы о сопернице, которая получила тяжёлую травму во время матча. Подобных эпизодов в последние годы было очень много. Вспомним лишь некоторые из них. Так, например, на турнире в Монреале-2018 в матче Элина Свитолина – Михаэла Бузэрнеску в решающем сете при счёте 4:3 в пользу украинки во время очередного розыгрыша Бузэрнеску неудачно подвернула правый голеностоп, врезалась в рекламный щит, упала на корт возле линейного судьи и начала громко кричать от боли. Первой ей помощь оказывали Свитолина и арбитр. «Это худшая травма, которую я видела на протяжении своей карьеры. К сожалению, врачи слишком долго не шли. В таких случаях медицинские работники всегда должны быть рядом», — сказала после случившегося Элина.

Мария Шарапову всегда считали в туре высокомерной, отстранённой, необщительной. Её критиковали за то, что она ни с кем не здоровается, даже с теннисисткой, с которой накануне проводила тренировку. Однако на турнире в Шэньчжэне-2019 в матче с китаянкой Синьюй Ван россиянка проявила лучшие человеческие качества. Во втором сете при счёте 5:2 в пользу Шараповой китаянка повредила бедро, поняла, что не сможет играть, и расплакалась. Мария подошла к сопернице, села рядом с ней и стала говорить, как она хорошо играла: «Ты играла невероятно. Береги себя, хорошо? Будешь так играть – станешь номером 1. Обещаю».

Видео можно посмотреть в «твиттере» WTA. Права принадлежат WTA.

Настоящая голливудская мелодрама развернулась в матче первого круга US Open-2018 Моника Никулеску – Юлия Глушко. При счёте 4:0 в пользу Глушко израильская теннисистка бежала к сетке, споткнулась и упала на хардовое покрытие, повредив левое колено. Никулеску тут же пришла ей на помощь – принесла полотенце, лёд, несколько минут помогала девушке прийти в себя, заботясь о ней. Это помогло. Юлия смогла подняться и продолжить игру, а затем, к удивлению присутствующих, победила в этом матче в трёх сетах – 3:6, 7:5, 6:4.