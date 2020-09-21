Мастер №1. Как Новак Джокович на одной неделе обошёл и Надаля, и Сампраса

Турнир серии «Мастерс» в Рим оказался в календаре Новака Джоковича единственным грунтовым соревнованием перед стартующим 27 сентября «Ролан Гаррос». И первая ракетка мира блестяще провёл эту генеральную репетицию. Он не только завоевал свой пятый титул в столице Италии, но и установил сразу несколько рекордов.

Птицы улетают – Надаль возвращается. Что нужно знать об осеннем грунтовом сезоне «Ролан Гаррос» впервые пройдёт осенью. К нему готовятся и Король грунта Рафаэль Надаль, и первая ракетка мира Новак Джокович.

Считается, что грунтовые «Мастерсы» — это вотчина испанца Рафаэля Надаля. Именно он праздновал победу на турнире в Риме в 2019 году. И вообще у него 9 титулов в столице Италии, а на грунтовых «Мастерсах» — 25. Однако в этот раз Надаль уступил в четвертьфинале аргентинцу Диего Шварцману и улучшить свои показатели не смог. А это важно, поскольку в общей сложности перед турниром в Риме Джокович и Надаль выходили в финал «Мастерсов» 51 раз, и количество таких титулов у них было равное – по 35. Надаль выбыл из борьбы, а Новак своим шансом воспользовался. И победив Каспера Рууда в полуфинале Рима, серб 52-й раз в карьере получил право выступить в решающем матче турнира серии «Мастерс». Оставалось только добиться 36-го титула, но на пути у Джоковича в финале стоял неуступчивый аргентинец Диего Шварцман. Тот самый, который выбил из сетки самого Надаля.

Когда 170 см не приговор. Диего Шварцман победил Надаля и уже рвётся в теннисную элиту Предки одного из самых низкорослых теннисистов мира аргентинца Диего Шварцмана из России и Польши. А в 2018-м он посетил ЧМ по футболу.

Шварцман после победы над Надалем не расслабился и не успокоился, а устроил марафонскую битву в полуфинале с канадцем Денисом Шаповаловым. Диего добился победы, но затратил слишком много сил на неё. Тем не менее, аргентинец, который впервые в карьере пробился в финал столь престижного соревнования, начал свой поединок с Джоковичем с двух брейков и повёл в первом сете – 3:0. Возможно, на ошибки первой ракетки мира повлияла погода. Начал моросить дождь, сербу это не понравилось, он просил судью прервать матч, стал нервничать. Однако ему удалось собраться и начать забирать гейм за геймом. Серб довольно быстро сравнял счёт, а в концовке партии сделал третий брейк – 7:5. Во второй партии начались серийные ошибки у Шварцмана, который до этого играл довольно надёжно. И Джокович тут же воспользовался ситуацией, сделал брейк – 5:3, а затем подал на матч и завоевал титул.

Эта победа стала 81-й в карьере Новака, 5-й на турнире в Риме, 10-й на грунтовых «Мастерсах» и 36-й на всех турнирах этой серии. Таким образом, Джокович установил абсолютный рекорд по победам на турнирах серии «Мастерс». Он опережает и Надаля, у которого 35 побед, и Федерера (28). Отметим, что в этом году пока было проведено лишь два турнира серии «Мастерс» — в Цинциннати/Нью-Йорке и Риме – и победителем обоих стал Джокович. Всего же в сезоне-2020 серб выиграл 4 титула (учитывая Australian Open и Дубай), что тоже является лучшим достижением среди всех теннисистов.

Выходы в финалы на турнирах серии «Мастерс» (с 1990 года):

Джокович – 52 (36+16)

Надаль – 51 (35+16)

Федерер – 50 (28+22)

Агасси – 22 (17+5)



Титулы на турнирах серии «Мастерс»:

Джокович – 36

Надаль – 35

Федерер – 28

Агасси – 17



Титулы на грунтовых «Мастерсах»:

Надаль – 25

Джокович – 10

Федерер, Мустер – по 6



Титулы на «Мастерсе» в Риме:

Надаль – 9

Джокович – 5

Мустер – 3

Но это ещё не все достижения, установленные Джоковичем на этой неделе. В понедельник серб обогнал знаменитого американца Пита Сампраса по количеству недель во главе рейтинга ATP. У Сампраса осталось 286 таких недель, а у Джоковича теперь 287. Он вышел на чистое второе место по этому показателю. Лидером же остаётся пока Роджер Федерер (310). Если серб продолжит успешные выступления и удержит свою позицию, то 1 марта 2021 года он догонит швейцарца, а 8 марта – обойдёт его.

Лидеры по количеству недель на вершине рейтинга ATP:

1. Федерер – 310

2. Джокович – 287

3. Сампрас – 286

4. Лендл – 270

5. Коннорс – 268

6. Надаль – 209.

Завершившийся «Мастерс» в Риме показал, что Новак Джокович отлично готов к «Ролан Гаррос», который, как известно, тоже проходит на грунте. И в случае успеха на Открытом чемпионате Франции серб может добиться ещё одного уникального достижения – собрать свой второй «Карьерный шлем» (как минимум дважды за карьеру победить на каждом из турниров «Большого шлема»). В первый раз Джокович собрал «Карьерный шлем» в 2016 году после победы на Открытом чемпионате Франции. К тому моменту у него стало 12 побед на турнирах «Большого шлема» (6 на Australian Open, 1 на «Ролан Гаррос», 3 на Уимблдоне и 2 на US Open). На данный момент у Джоковича уже 17 подобных титулов (8+1+5+3). Как видно, сербу до очередного «Карьерного шлема» снова не хватает победы на «Ролан Гаррос». В истории тенниса было всего два случая, когда спортсменам удалось дважды собрать «Карьерный шлем». Это австралийцы Рой Эмерсон (в 1967 году) и Род Лэйвер (в 1969-м).