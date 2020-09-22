«Мы выиграем это дело! Они дорого заплатят». Теннисисты готовы судиться с «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионат Франции начались отборочные соревнования, однако не все теннисисты, которые планировали принять участие в квалификации, смогли выйти на корты «Ролан Гаррос». Сразу несколько спортсменов были дисквалифицированы после положительных тестов у них или у их тренеров. Среди таких неудачников оказался босниец Дамир Джумхур. Однако он считает, что «Ролан Гаррос» допустил ошибку и вместе со своим наставником готов судиться с организаторами турнира.
В отличие от US Open на «Ролан Гаррос» было решено всё-таки провести квалификационные соревнования. А это дополнительные 128 участников у мужчин и 96 у женщин с членами их команд, которые прибыли столицу Франции ещё до начала основных соревнований. Всем им, прежде чем они смогли выступить на турнире, было сделано по два теста на коронавирус. Один тест – по приезду в Париж, а повторный – через 48 часов. И практически сразу появились сообщения, что 5 участников мужского квалификационного турнира отстранены от выступления – у некоторых оказались положительные тесты, а другие имели тесный контакт с тренером, который заражён. Организаторы имена не назвали, но журналисты быстро выяснили, что в числе пострадавших оказались теннисист из Узбекистана Денис Истомин, испанец Бернабе Сапата-Миральес, американец Эрнесто Эскобедо, серб Педя Крстин. Кроме того босниец Дамир Джумхур признался, что результат теста его тренера Петара Поповича оказался положительным.
С самого начала Джумхур и Попович говорили о том, что этот тест может быть ложноположительным, поскольку тренер уже переболел летом коронавирусом, и в его организме должны присутствовать антитела. При этом пройти повторный тест наставнику боснийца не разрешили. Дамир был отстранён от участия в квалификации. Как стало только что известно, Попович уже самостоятельно прошёл повторный тест в Белграде, и его результат оказался отрицательным. Возмущению Джумхура не было предела. Теннисист сомневается, что такие жёсткие правила будут работать для всех одинаково: «Что было бы, если бы подобное произошло с Рафаэлем Надалем или Роджером Федерером? Был бы у них шанс на второй или даже третий тест? Мы знаем, что правила не для всех одинаковы, и я сомневаюсь, что кого-то из топовых теннисистов за такое сняли бы с турнира».
Дамир Джумхур не намерен мириться с тем, что его лишили возможности выступить на последнем в сезоне турнире «Большого шлема» и получить полагающиеся ему призовые. Босниец начал консультироваться с юристами, и если организаторы не пойдут ему навстречу, то он готов подать на них в суд: «Теперь мы должны добиться справедливости. Но всё равно мы не будем полностью удовлетворены, потому что из-за этого ошибочного решения организаторов я не смог выступить на своём любимом турнире». Тренер Дамира с ним полностью согласен: «Это скандал и огромное разочарование. Я уверен, что мы выиграем это дело в суде! Они дорого заплатят». Кстати, Джумхуру и Поповичу есть смысл проконсультироваться по данному вопросу с канадской теннисисткой Эжени Бушар, которая в своё время выиграла суд у организаторов US Open. Правда, она предъявляла им претензии по другому поводу.
Пострадали от положительного теста на коронавирус не только мужчины, но и одна (пока) представительница женской квалификации. Польская теннисистка Катажина Кава рассказала в «Инстаграме» о том, что её сняли с «Ролан Гаррос»: «Мой первый тест был отрицательным, а уже спустя 48 часов я прошла повторный, и он оказался положительным… Никаких симптопов у меня нет, я чувствую себя очень хорошо. Проведу ближайшие дни на карантине, после чего проверюсь ещё раз. Я в полном шоке, ведь за последние несколько недель сдала много отрицательных тестов. В целом я была очень осторожна. К сожалению, в моём случае это не сработало». Стоит добавить, что во Франции сейчас разворачивается вторая волна коронавируса – за последнее время в этой стране ежедневно фиксируется более 10 тыс. новых положительных результатов тестов на коронавирус.
Разгорающийся коронавирусный скандал на «Ролан Гаррос» грозит стать более масштабным, чем тот, который случился на US Open. Напомним, что в Нью-Йорке положительный тест был зафиксирован у французского теннисиста Бенуа Пэра. Его сняли с турнира, а ряд игроков, с которыми он контактировал, взяли на особый контроль. Кому-то разрешили выступить до конца соревнования, а француженку Кристину Младенович сняли прямо по ходу парного турнира.
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