«Мы выиграем это дело! Они дорого заплатят». Теннисисты готовы судиться с «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос» не успел начаться, как там уже разгорелся скандал. Игроков снимают с турнира из-за ложноположительных тестов на коронавирус.

На Открытом чемпионат Франции начались отборочные соревнования, однако не все теннисисты, которые планировали принять участие в квалификации, смогли выйти на корты «Ролан Гаррос». Сразу несколько спортсменов были дисквалифицированы после положительных тестов у них или у их тренеров. Среди таких неудачников оказался босниец Дамир Джумхур. Однако он считает, что «Ролан Гаррос» допустил ошибку и вместе со своим наставником готов судиться с организаторами турнира.

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В отличие от US Open на «Ролан Гаррос» было решено всё-таки провести квалификационные соревнования. А это дополнительные 128 участников у мужчин и 96 у женщин с членами их команд, которые прибыли столицу Франции ещё до начала основных соревнований. Всем им, прежде чем они смогли выступить на турнире, было сделано по два теста на коронавирус. Один тест – по приезду в Париж, а повторный – через 48 часов. И практически сразу появились сообщения, что 5 участников мужского квалификационного турнира отстранены от выступления – у некоторых оказались положительные тесты, а другие имели тесный контакт с тренером, который заражён. Организаторы имена не назвали, но журналисты быстро выяснили, что в числе пострадавших оказались теннисист из Узбекистана Денис Истомин, испанец Бернабе Сапата-Миральес, американец Эрнесто Эскобедо, серб Педя Крстин. Кроме того босниец Дамир Джумхур признался, что результат теста его тренера Петара Поповича оказался положительным.

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С самого начала Джумхур и Попович говорили о том, что этот тест может быть ложноположительным, поскольку тренер уже переболел летом коронавирусом, и в его организме должны присутствовать антитела. При этом пройти повторный тест наставнику боснийца не разрешили. Дамир был отстранён от участия в квалификации. Как стало только что известно, Попович уже самостоятельно прошёл повторный тест в Белграде, и его результат оказался отрицательным. Возмущению Джумхура не было предела. Теннисист сомневается, что такие жёсткие правила будут работать для всех одинаково: «Что было бы, если бы подобное произошло с Рафаэлем Надалем или Роджером Федерером? Был бы у них шанс на второй или даже третий тест? Мы знаем, что правила не для всех одинаковы, и я сомневаюсь, что кого-то из топовых теннисистов за такое сняли бы с турнира».

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Дамир Джумхур не намерен мириться с тем, что его лишили возможности выступить на последнем в сезоне турнире «Большого шлема» и получить полагающиеся ему призовые. Босниец начал консультироваться с юристами, и если организаторы не пойдут ему навстречу, то он готов подать на них в суд: «Теперь мы должны добиться справедливости. Но всё равно мы не будем полностью удовлетворены, потому что из-за этого ошибочного решения организаторов я не смог выступить на своём любимом турнире». Тренер Дамира с ним полностью согласен: «Это скандал и огромное разочарование. Я уверен, что мы выиграем это дело в суде! Они дорого заплатят». Кстати, Джумхуру и Поповичу есть смысл проконсультироваться по данному вопросу с канадской теннисисткой Эжени Бушар, которая в своё время выиграла суд у организаторов US Open. Правда, она предъявляла им претензии по другому поводу.

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Пострадали от положительного теста на коронавирус не только мужчины, но и одна (пока) представительница женской квалификации. Польская теннисистка Катажина Кава рассказала в «Инстаграме» о том, что её сняли с «Ролан Гаррос»: «Мой первый тест был отрицательным, а уже спустя 48 часов я прошла повторный, и он оказался положительным… Никаких симптопов у меня нет, я чувствую себя очень хорошо. Проведу ближайшие дни на карантине, после чего проверюсь ещё раз. Я в полном шоке, ведь за последние несколько недель сдала много отрицательных тестов. В целом я была очень осторожна. К сожалению, в моём случае это не сработало». Стоит добавить, что во Франции сейчас разворачивается вторая волна коронавируса – за последнее время в этой стране ежедневно фиксируется более 10 тыс. новых положительных результатов тестов на коронавирус.

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Разгорающийся коронавирусный скандал на «Ролан Гаррос» грозит стать более масштабным, чем тот, который случился на US Open. Напомним, что в Нью-Йорке положительный тест был зафиксирован у французского теннисиста Бенуа Пэра. Его сняли с турнира, а ряд игроков, с которыми он контактировал, взяли на особый контроль. Кому-то разрешили выступить до конца соревнования, а француженку Кристину Младенович сняли прямо по ходу парного турнира.