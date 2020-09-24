Впервые осенью! 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2020

Открытый чемпионат Франции традиционно проходит в конце мая – начале июня. Однако в этом сезоне из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось перенести турнир на конец сентября. До этого «Ролан Гаррос» никогда не разыгрывался осенью! Впервые в истории Открытый чемпионат Франции будет завершающим в серии турниров «Большого шлема». Капризная парижская погода в это время года должна добавить турниру дополнительной интриги. Отметим, что с 2020 года на центральном корте имени Филипа Шатрье вводится в эксплуатацию раздвижная крыша, но она не сильно спасёт от осадков, особенно в первую неделю соревнований, когда матчей ещё очень много.
Чемпионат Франции по теннису разыгрывается с 1891 года, а с 1925 года турнир получил международный статус. В 1928 соревнования обрело своё постоянное место обитания – парижский стадион, названные в честь знаменитого авиатора Ролана Гарроса. Рекордсменом турнира всех времён в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль. Он 12 раз над своей головой поднимал заветный кубок Мушкетёров, который вручается чемпиону. У женщин больше всех побеждала американка Крис Эверт (7). По 6 раз побеждали немка Штеффи Граф и француженка Сюзан Ленглен, в которой назван кубок, который вручается победительнице в женском одиночном разряде.
«Ролан Гаррос» — самый успешный турнир «Большого шлема» для российских теннисистов. Первым чемпионом из России стал Евгений Кафельников (1996). Это была не только дебютная победа отечественных теннисистов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, но и последний пока в истории соревнований такой категории случай, когда теннисист смог победить в один год и в одиночке, и в паре. Всего на счету Евгения 3 победы в парном разряде на Открытом чемпионате Франции. На кортах «Ролан Гаррос» были разыграны сразу два российских финала у женщин. В 2004 году Анастасия Мыскина победила Елену Дементьеву, а в 2009-м Светлана Кузнецова оказалась сильнее Динары Сафиной. Ещё дважды на кортах «Ролан Гаррос» праздновала триумф Мария Шарапова (2012, 2014). А в 2013 году в парном разряде первенствовал российский дуэт Елена Веснина / Екатерина Макарова.
Если на US Open по соображениям безопасности не поехали сразу 24 теннисистки из первой сотни рейтинга, то к «Ролан Гаррос» готовились практически все сильнейшие мужчины и женщины. Отказалась защищать прошлогодний титул Эшли Барти, которая после карантина так и не выехала за пределы Австралии. Не сыграют в Париже и победительница недавнего Открытого чемпионата США Наоми Осака. У мужчин по сути не хватает в сетке только Роджера Федерера, который восстанавливается после операции, австралийца Ника Кирьоса и канадца Милоша Раонича.
Король грунта Рафаэль Надаль полностью пропустил сезон на харде, а единственный грунтовый турнир перед «Ролан Гаррос» по большому счёту провалил. На «Мастерсе» в Риме испанец не смог защитить чемпионский титул и уступил в четвертьфинале аргентинцу Диего Шварцману. Необходимую игровую практику Надалю теперь придётся добирать уже по ходу Открытого чемпионата Франции. Впрочем, сетка ему на этот раз досталась не самая сложная – в первом круге Рафаэль сыграет с белорусом Егором Герасимовым, а если дойдёт до четвертьфинала, то может встретиться с Александром Зверевым (6-й номер посева). В полуфинале возможный соперник Надаля – австриец Доминик Тим (3) и значит третьего подряд финала на «Ролан Гаррос» Надаль – Тим уже точно не будет. Отметим, что если Рафаэль сможет выиграть свой 13-й титул на Открытом чемпионате Франции, то он догонит лидера по количеству побед на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера (20 титулов).
Если финала Надаль – Тим в этом году уже точно не будет, то увидеть в решающем матче «Ролан Гаррос» битву между Рафаэлем и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем вполне возможно. Они уже играли дважды в финале (в 2012 и 2014 годах), и оба раза первенствовал испанец. На этот раз теннисисты возглавили посев на турнире и оказались в разных половинах сетки. Серб после карантина уже выиграл два «Мастерса» — в Цинциннати/Нью-Йорке (хард) и в Риме (грунт), и набрал неплохой ход перед последним в сезоне турниром «Большого шлема». Кстати, в случае победы Джоковича в Париже, он сможет второй раз собрать «Карьерный шлем» (минимум по 2 раза выиграть каждый из турниров «Большого шлема»). Первый «Карьерный шлем» Новак оформил здесь же в 2016 году.
Одной из претенденток на победу в женской сетке не без основания считают Симону Халеп. Первый номер посева в этом сезоне не проиграла ни одного матча после январского поражения в полуфинале Australian Open. С тех пор румынка завоевала титулы в Дубае, Праге и Риме, и её победная серия составляет уже 14 матчей. Напомним, что именно в Париже в 2018 году Симона выиграла свой первый титул на турнире «Большого шлема» и в случае победы на кортах «Ролан Гаррос» в этом году вернёт себе звание первой ракетки мира. Также в женской сетке всё внимание будет приковано к Серене Уильямс, которая отчаянно пытается выиграть свой 24-й титул на турнирах «Большого шлема» и сравняться по этому показателю с Маргарет Корт. Немка Анжелика Кербер тоже имеет особые виды на кубок Сюзанн Ленглен. Ей не достаёт до «Карьерного шлема» только победы в Париже.
В мужском одиночном разряде в основную сетку попали трое россиян – Даниил Медведев (4), Андрей Рублёв (13) и Карен Хачанов (15). Лучше всех пока на кортах Парижа выступает Карен. Он в прошлом году сумел добраться до четвертьфинала, где уступил будущему финалисту Доминику Тиму. Остальные пока ни разу не перешагнули барьер первого круга. Рублёв играл в основной сетке только в 2017 году, а затем пропустил два розыгрыша из-за травмы. А вот для Даниила Медведева первый круг на «Ролан Гаррос» стал просто «заколдованным». Три года подряд россиянин неизменно встречался в стартовом раунде с французскими теннисистами и каждый раз уступал (Бенжамен Бонзи, Люка Пуй и Пьер-Юг Эрбер). На этот раз Даниилу в качестве первого соперника достался по крайней мере венгр (Мартон Фучович). В женской сетке – 11 россиянок и две из них попали в посев – Светлана Кузнецова (28) и Екатерина Александрова (27). Причём Светлана стартовый матч должна провести с соотечественницей Анастасией Павлюченковой. Также сыграют Блинкова, Гаспарян, Грачёва, Дьяченко, Калинская, Самсонова, Касаткина и Кудерметова. До третьего круга квалификации дошли Андрей Кузнецов, Аслан Карацев, Камилла Рахимова и Вера Звонарёва.
Состоявшаяся в Париже жеребьёвка распределила участников по мужской и женской сеткам. У мужчин 4-й номер посева Медведев оказался в одной половине с Новаком Джоковичем (1). В одной четверти с Даниилом – Рублёв, канадец Денис Шаповалов (9) и грек Стефанос Циципас (5), а с первой ракеткой мира – итальянец Маттео Берреттини (7) и Хачанов. В нижней половине в четверть к Надалю (2) попали итальянец Фабио Фоньини (14), бельгиец Давид Гоффен (11) и немец Александр Зверев (6). Компанию чемпиону US Open австрийцу Доминику Тиму (3) в его четверти сетки составили швейцарец Стэн Вавринка (16), француз Гаэль Монфис (8) и аргентинец Диего Шварцман (12). Из поединков первого круга отдельно стоит отметить противостояние трёхкратных чемпионов турниров «Большого шлема» Стэна Вавринки и Энди Маррея.
В женской сетке отметим несколько интересных матчей первого круга помимо встречи Павлюченкова – Кузнецова: Анна Калинская (Россия) – Эжени Бушар (Канада), Йоханна Конта (Великобритания) – Кори Гауфф (США), Айла Томлянович (Австралия) – Мария Саккари (Греция), Элина Свитолина (Украина) – Варвара Грачёва (Россия), Людмила Самсонова (Россия) – Софья Кенин (США) и Слоан Стивенс (США) – Виталия Дьяченко (Россия).
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 27 сентября по 11 октября в Париже на кортах «Ролан Гаррос».
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