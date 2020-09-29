Истерика, разбитая ракетка, штрафное очко. Медведев опять потерпел крах на «Ролан Гаррос»

Бесконечные разговоры с самим собой, выплеск эмоций, разбитая ракетка и даже смена футболки не помогли россиянину Даниилу Медведеву преодолеть барьер первого круга на «Ролан Гаррос». Он опять, в четвёртый раз подряд, потерпел крах на Открытом чемпионате Франции. Медведев стал первым игроком топ-5 посева, покинувшим «Ролан Гаррос» — 2020.

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Медведев уже второй год является одним из лидеров мужского мирового тенниса. Сезон-2019 он закончил на 5-м месте, за карьеру выиграл 7 титулов и был ещё в 6 финалах. Но есть один турнир в теннисном календаре, который стал для Медведева просто «заколдованным». Речь идёт как раз о «Ролан Гаррос». До этого момента россиянин участвовал в нём трижды, и каждый раз жребий сводил его в первом круге с теннисистами из Франции. Удивительно, но все эти матчи закончились поражением Даниила. В 2017 году он проиграл Бенжамену Бонзи, в 2018-м – Люке Пую и в 2019-м – Пьер-Югу Эрберу. И вот на «Ролан Гаррос» – 2020 Медведев получил новую, четвёртую попытку выйти из этого заколдованного стартового круга. Тем более, что первым соперником россиянина на этот раз стал не француз, а теннисист из Венгрии Мартон Фучович.

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Однако Фучович в качестве соперника – тоже далеко не подарок. Вспомнить хотя бы как в 2017 году в матче Кубка Дэвиса в Будапеште на том же грунте Мартон практически один переиграл всю российскую сборную – Хачанова и Рублёва в одиночках, а также Медведева с Кравчуком в паре. Впрочем, счёт личных встреч с венгром в одиночном разряде давал Медведеву определённую надежду на хороший исход в первом матче на «Ролан Гаррос» — 2020. Ведь россиянин дважды обыгрывал Фучовича – на грунте Монте-Карло-2018 и на харде в финале турнира в Софии-2019.

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Первый сет матча Медведев – Фучович на «Ролан Гаррос» шёл практически в равной борьбе, теннисисты брали свои подачи, пока при счёте 4:4 Мартон не сделал брейк. Свою подачу затем он удержал и повёл в матче – 6:4. Видимо, Даниил сильно расстроился после потери первой партии и выглядел взвинченным. Каждую ошибку он стал вдруг сопровождать громкими восклицаниями: «Что мне делать?!». «Всё, что я ни делаю, всё бесполезно». «Ты мне говоришь после матча, как выиграть. А сейчас-то что мне делать?». В какой-то момент Даниил даже выкрикнул: «Я прошу помощи!» Это уже была истерика. К кому обращался Медведев – непонятно. То ли к себе, то ли к тренеру-французу, то ли к телезрителям. Трудно сказать, что помогло россиянину — эти разговоры или что-то другое, но счёт во второй партии после многочисленных брейков с обеих сторон наконец выровнялся, и теннисисты перевели сет на тай-брейк. Там надёжнее сыграл Фучович. Он повёл – 5:3. Даниил разыгрывал свою подачу, отлично разводил мяч по углам, но сорвал удар по правой боковой – 6:3. Это был тройной сетбол. И тут от досады Медведев со всей силы бросил ракетку о грунт, та развалилась. Судья засчитал россиянину штрафное очко, тем самым зафиксировав победу Мартона на тай-брейке второго сета – 7:6 (7:3). К тому времени матч продолжался уже 2 часа 3 минуты.

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В перерыве Даниил ушёл с корта и вернулся из раздевалки уже в другой футболке. Возможно, холодный душ в виде штрафного очка и двух потерянных сетов подействовал на него отрезвляюще. В третьей партии он сразу стал играть очень собранно, концентрировался на каждом розыгрыше. Тут ещё и Фучович помог россиянину – стал допускать ошибки, которые не позволял себе в двух первых сетах. И за 42 минуты Медведев взял эту партию – 6:2. Однако в четвёртом сете Мартон заиграл, как прежде, с минимальным количеством ошибок. А вот Даниил старался действовать активно, но очень торопился и порой на ровном месте допускал неточности. В итоге венгр сделал два брейка, а свою подачу брал довольно уверенно. Ему понадобилось всего 35 минут в четвёртой партии, чтобы довести матч до своей победы – 6:4, 7:6, 2:6, 6:1.

Для Медведева это поражение, конечно, было очень обидным. Временами россиянин показывал высококлассный теннис. На грунте у него в карьере были успехи – например, он выходил в финал турнира ATP500 в Барселоне-2019. Несомненно, Даниил умеет играть на этом покрытии. Однако последние матчи с того самого финала он проводит неуверенно. Поражение в матче с Фучовичем стало для Медведева 6-м подряд на грунте. И как считает 7-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Матс Виландер, проблемы россиянина лежат в области психологии: «Даниилу надо работать над собой. Он должен поменять своё отношение к таким эпизодам, которые случились в матче с Фучовичем. Если он хочет быть на уровне Джоковича, Федерера, Надаля и Тима, то ему следует обрести психологическое равновесие».