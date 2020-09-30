Федерер, Шарапова, Агасси и другие игроки, оформившие «Карьерный шлем» на «Ролан Гаррос»

Есть множество великих чемпионов, которые по несколько раз выигрывали турниры «Большого шлема». Но только единицам удалось победить хотя бы по одному разу на всех четырёх мэйджорах – Australian Open, Открытый чемпионат Франции, Уимблдон и US Open, собрав, таким образом, «Карьерный шлем». Причём чаще всего великие игроки оформляли это достижение на «Ролан Гаррос».

Сампрас, Хингис и другие теннисисты, кому не хватило «Ролан Гаррос» до «Карьерного шлема» Победа на всех четырёх турнирах «Большого шлема» – мечта любого теннисиста. Кому это не удалось сделать из-за Открытого чемпионата Франции?

В истории тенниса было только 18 игроков, которые сумели выиграть все четыре мэйджора и оформить тем самым «Карьерный шлем». Причём у мужчин Рой Эмерсон и Род Лэйвер это сделали по два раза. Среди женщин рекордсменкой является Штеффи Граф, у которой на счету четыре «Карьерных шлема». Любопытно, что сразу восемь из этих 18 игроков оформили свой первый «Карьерный шлем» на кортах «Ролан Гаррос». Расскажем, как им это удалось.

Теннисисты, собравшие «Карьерный шлем»

Мужчины:

1.

2. Рафаэль Надаль – 19 (1+12+2+4)

3.

4. Рой Эмерсон – 12 (6+2+2+2)

5. Род Лэйвер – 11 (3+2+4+2)

6.

7. Фред Перри – 8 (1+1+3+3)

8. Дональд Бадж – 6 (1+1+2+2)



Женщины:

1. Маргарет Корт – 24 (11+5+3+5)

2. Серена Уильямс – 23 (7+3+7+6)

3. Штеффи Граф – 22 (4+6+7+5)

4. Крис Эверт – 18 (2+7+3+6)

5. Мартина Навратилова – 18 (3+2+9+4)

6. Билли-Джин Кинг – 12 (1+1+6+4)

7. Морин Коннолли – 9 (1+2+3+3)

8. Дорис Харт – 6 (1+2+1+2)

9.

10. Ширли Фрай – 4 (1+1+1+1) 1. Роджер Федерер – 20 (6+1+8+5)2. Рафаэль Надаль – 19 (1+12+2+4)3. Новак Джокович – 17 (8+1+5+3)4. Рой Эмерсон – 12 (6+2+2+2)5. Род Лэйвер – 11 (3+2+4+2)6. Андре Агасси – 8 (4+1+1+2)7. Фред Перри – 8 (1+1+3+3)8. Дональд Бадж – 6 (1+1+2+2)1. Маргарет Корт – 24 (11+5+3+5)2. Серена Уильямс – 23 (7+3+7+6)3. Штеффи Граф – 22 (4+6+7+5)4. Крис Эверт – 18 (2+7+3+6)5. Мартина Навратилова – 18 (3+2+9+4)6. Билли-Джин Кинг – 12 (1+1+6+4)7. Морин Коннолли – 9 (1+2+3+3)8. Дорис Харт – 6 (1+2+1+2)9. Мария Шарапова – 5 (1+2+1+1)10. Ширли Фрай – 4 (1+1+1+1)

Андре Агасси. «Ролан Гаррос» — 1999

Американец Андре Агасси впервые победил на турнире «Большого шлема» в 22 года – это был Уимблдон-1992. Дальше последовали титулы на US Open-1994 и Australian Open-1995. До «Карьерного шлема» не хватало успеха на «Ролан Гаррос». Подступался Андре к Кубку мушкетёров очень долго. Причём в 1990 и 1991 годах он дважды был в Париже в финале, и это мог быть его первый выигранный мэйджор. Но не получилось. Годы шли, а результаты становились всё хуже. Казалось, что «Ролан Гаррос» Агасси так и не покорится. Но наступил 1999 год. Американец был посеян под 13-м номером. Пусть до финала был у Андре непростым, приходилось отыгрываться по ходу матчей со счёта 0:1 и 1:2 по сетам, но он всё же смог добраться финала. А там случилась настоящая драма. Украинец Андрей Медведев уверенно взял первые два сета, однако затем Агасси каким-то невероятным образом сумел перевернуть ситуацию на корте в свою пользу. Американец выиграл три оставшихся сета, а с ними «Ролан Гаррос» и «Карьерный шлем».

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Роджер Федерер. «Ролан Гаррос» — 2009

Швейцарец Роджер Федерер преодолел самый долгий путь, чтобы собрать «Карьерный шлем». Он трижды выиграл Australian Open, ещё по 5 раз победил на Уимблдоне и US Open. И только «Ролан Гаррос» никак не давался. Федерер проигрывал испанцу Рафаэлю Надалю в Париже 4 сезона подряд, включая финалы с 2006 по 2008 год. И вот наступил «Ролан Гаррос» — 2009. В 4-м круге швед Робин Сёдерлинг сенсационно выбил из сетки уже тогда Короля грунта Рафаэля Надаля. Роджер получил уникальный шанс, и он им воспользовался. Швейцарец дошёл до финала и обыграл в нём всё того же Сёдерлинга. «Если вы спросите меня, победа на каком турнире стала важнейшей, то я вам отвечу – несомненно это «Ролан Гаррос» — 2009», — признался как-то Федерер.

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Новак Джокович. «Ролан Гаррос» — 2016

Если Федерер собрал «Карьерный шлем» после 14-й победы на мэйджоре, то Джоковичу это удалось на два титула раньше. Перед успехом на Открытом чемпионате Франции у серба в активе было 6 побед на Australian Open, три на Уимблдоне и две на US Open. Камнем преткновения оставался всё тот же «Ролан Гаррос» и всё тот же соперник — Рафаэль Надаль. Джокович трижды доходил до финала (2012, 2014, 2015). Причём на пусти к решающему матчу 2015 года он всё-таки одолел Рафаэля Надаля, а вот в поединке за главный трофей уступил швейцарцу Стэну Вавринке. В 2016 году Надаль снялся по ходу турнира из-за травмы, а Джокович воспользовался этим шансом, дошёл до финала и там в четырёх сетах обыграл Энди Маррея. Причём Новак не просто оформил «Карьерный шлем», а стал первым после Рода Лэйвера (1969) действующим победителем каждого из четырёх турниров «Большого шлема».

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Билли-Джин Кинг. «Ролан Гаррос» — 1972

Знаменитая американка Билли-Джин Кинг свой первый турнир «Большого шлема» выиграла на Уимблдоне-1966 и первенствовала там в итоге три сезона подряд. В 1968 году американка победила на Australian Open, а в 1967 и 1971 годах – на домашнем US Open. И лишь в 1972 году она оформила «Карьерный шлем» после победы в финале «Ролан Гаррос» над австралийкой Ивонн Гулагонг. Билли-Джин Кинг известна не только благодаря своим успехам на корте, но и многолетней борьбе за равенство полов. Заслуги Кинг в мировом теннисе оценены по достоинству. В честь неё назван Национальный теннисный центр в Нью-Йорке, на кортах которого проводится US Open. А недавно Кубок Федерации, проводящийся среди женских сборных, был переименован в Кубок Билли-Джин Кинг.

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Мария Шарапова. «Ролан Гаррос» — 2012

Мария Шарапова как-то призналась, что долгое время чувствовала себя на грунте «как корова на льду». Все другие турниры «Большого шлема» — и Уимблдон-2004, и US Open – 2006, и Australian Open – 2008 – россиянка выиграла довольно быстро. А к «Ролан Гаррос» она никак не могла подступиться. Трижды Мария в Париже была в четвертьфинале и дважды – в полуфинале. Для того чтобы почувствовать себя увереннее на этом покрытии, она занималась специальной подготовкой. Россиянка ездила в академию Хуан-Карлоса Ферреро в Испанию, нанимала тренеров, которые должны были помочь ей в этом. В итоге в 2012 году Шарапова смогла пробиться в финал и победила там итальянку Сару Эррани. Любопытно, что Открытый чемпионат Франции, не дававшийся ей так долго, стал затем единственным для Марии турниром «Большого шлема», который она выиграла дважды. В 2014 году она повторила свой успех на кортах Парижа.

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Ну а первыми теннисистами, кто оформил «Карьерный шлем» именно на кортах «Ролан Гаррос», стали британец Фред Перри, в 1935 году, и американец Дональд Бадж – в 1938 году. Для Перри победа в Париже была пятым титулом на «шлемах». Он выиграл затем ещё три подобных турнира и после 1936 года перешёл в профессионалы, которые в те времена не могли играть на мэйджорах. Бадж вообще покорил подряд 6 подобных турниров – Уимблдон и US Open-1937, а в 1938 году собрал полный классический календарный «Большой шлем», после чего тоже ушёл в профессионалы. Уже после Второй мировой войны «Карьерный шлем» на «Ролан Гаррос» — 1953 смогла собрать американка Морин Коннолли.