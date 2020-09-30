Победительницу матча на «Ролан Гаррос» увезли с корта в инвалидной коляске. Что произошло?

Условия, в которых проходит «Ролан Гаррос» — 2020, заставляет теннисистов играть на грани своих возможностей. На турнире уже было несколько падений на скользкий корт, снятий из-за травм, разбитых ракеток. Но вот то, что произошло в матче второго круга между посеянной под 5-м номером голландкой Кики Бертенс и финалисткой турнира-2012 итальянкой Сарой Эррани, стоит особняком. В этом поединке было всё – боль, судороги, оскорбление соперницы, передразнивание, обвинение в лицемерии и симуляции.

«Мы мокнем тут, как утки». Азаренко, как когда-то Сафин, обвинила судей в некомпетентности Виктория Азаренко попросила отложить матч на «Ролан Гаррос» из-за непогоды, а её за это раскритиковали. Даже бывший тренер Марата Сафина.

Матч между Бертенс и Эррани получился затяжным. На вязком грунте девушки отыграли более трёх часов. У каждой в какой-то момент начались проблемы со здоровьем. Итальянка не раз показывала, что из-за болей в руке она не может нормально подавать. Но арбитр штрафовал её за затяжку времени. Несколько раз Сара использовала подачу с руки. Это порой ставило в тупик её соперницу. Вообще матч изобиловал брейками. Каждая из теннисисток аж по 12 раз забирала чужую подачу, причём суммарно они за три напряжённых сета выиграли лишь 13 своих геймов. Первый сет на тай-брейке выиграла Бертенс, второй – Эррани, и исход матча решался в третьей партии.

Напомним, что, в отличие от US Open, на «Ролан Гаррос» в решающем сете при счёте 6:6 нет тай-брейка и теннисисты играют гейм за геймом, пока разница не будет составлять два очка. По ходу третьей партии Бертенс стала жаловаться на боли в бедре, она несколько раз вызывала физиотерапевта, причём во время массажа рыдала. Эррани всячески выражала недовольство тем, что происходит с соперницей и даже передразнивала её. Как бы то ни было, но итальянка трижды получила возможность подать на матч и заработала матчбол при счёте 6:5 в третьем сете. Однако Бертенс всякий раз делала обратный брейк. В конце концов, она взяла свою и чужую подачу и выиграла этот изнурительный матч – 7:6, 3:6, 9:7. Осознав, что победила и вышла в следующий круг, голландка буквально рухнула на корт.

Сара, собрав свои вещи, не захотела приветствовать соперницу касанием ракетки о ракетку и громко оскорбила её на итальянском языке. А вот Кики, оказавшись на своей скамейке, стала рыдать взахлёб, у неё начались судороги в ноге и руке. К ней подбежали медработники, тренеры и несколько минут пытались привести теннисистку в порядок. Тем не менее, самостоятельно покинуть корт Бертенс не смогла. К голландке подвезли инвалидную коляску, и, только сидя в ней, Кики отправилась в раздевалку.

На этом история не закончилась. На послематчевой пресс-конференции Сара Эррани попыталась объяснить, что произошло в матче. По мнению итальянки, Бертенс играла на публику и симулировала травму: «Не люблю, когда надо мной смеются. Сначала она получается травму, а потом бегает как ни в чём ни бывало. Покидает корт в инвалидном кресле, а потом я её вижу абсолютно здоровой и в раздевалке, и в ресторане». Бертенс же, узнав от журналистов об обвинениях Эррани в симуляции, ответила: «Если я так хорошо умею притворяться, как считает Сара, может мне стоит подумать об актёрской профессии?»