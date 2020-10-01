Теннисная мама, с которой побоялась играть Серена Уильямс. Как выглядит Цветана Пиронкова

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2020 Цветана Пиронкова из Болгарии должна была встречаться с американкой Сереной Уильямс, однако за час до начала встречи 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» снялась с соревнования из-за травмы. 33-летняя Пиронкова, для которой это всего лишь второй турнир после возвращения из декретного отпуска, без борьбы вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Вполне возможно, что перед тем, как отказаться от дальнейшей борьбы, Серена вспомнила о тяжелейшем трёхсетовом поединке, который она провела с Цветаной всего три недели назад на US Open.

Едва Цветана Пиронкова появилась на теннисном небосклоне, как она сразу обратила на себя внимание и своей яркой внешностью, и манерой игры. Рост Цветаны – 180 см, при этом она выглядит не просто стройной, а даже хрупкой. И трудно представить, что девушка с таким модельным телосложением способна выполнять подачу, скорость которой может достигать 190 – 200 км в час.

Пиронкова выступает в профессионалах с 2002 года. За это время она выиграла только один турнир WTA в одиночном разряде. В январе 2014 года в Сиднее, начав соревнование с квалификации, болгарка одержала 8 побед подряд и завоевала титул. При этом Цветана одолела сразу трёх теннисисток из топ-10 – Сару Эррани, Петру Квитову и в финале Анжелику Кербер.

На турнирах «Большого шлема» Пиронкова лучше всего выступала на Уимблдоне. В 2010 году она добралась там до полуфинала, обыграв по ходу соревнования сразу трёх россиянок, а затем Марион Бартоли и Винус Уильямс. После этого успеха 22-летняя теннисистка была удостоена звания Почётный гражданин города Пловдив.

За карьеру болгарская теннисистка заработала почти 5 миллионов долларов призовых ($4 922 095). Наивысшего рейтинга в карьере Цветана достигла 13 сентября 2010 года. В тот день ей исполнилось 23 года, и она стала 31-й ракеткой мира.

Пиронкова регулярно с 15 лет играет за сборную своей страны в Кубке Федерации, который теперь переименован в Кубок Билли-Джин Кинг. Цветана провела около 50 поединков. Именно она является рекордсменкой Болгарии по числу участий в матчевых встречах (55). А также ей равных в своей стране по количеству проведённых сезонов в этом соревновании (13). Пиронкова трижды принимала участие в Олимпийских играх – в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-2016.

В июле 2016 года Пиронкова вышла замуж. Её избранником стал давний бойфренд – футболист Михаил Мирчев. А 27 марта 2018 года у пары родился сын, которого назвали Александр.

Заработанные призовые, а также популярность, которую она завоевала у себя на родине, позволили Цветане запустить свою собственную линию одежды Pironetic. Пока теннисистка находилась в декретном отпуске, у неё появилась возможность всерьёз заняться бизнесом. Пиронкова стала лицом своего бренда и с удовольствием размещает фото с новыми моделями одежды в своих соцсетях. Кстати, у неё в «Инстаграме» 98,9 тыс. подписчиков.

Однако долго сидеть в декретном отпуске Цветана Пиронкова не захотела. В начале марта 2020 года теннисистка заявила, что возвращается на корт. «Я не тренировалась, но не испытывала дискомфорт. Всё моё внимание занимали материнские обязанности. Возможно, мне было даже слишком комфортно, и тогда я сказала себе: «Мне нужен новый вызов. Пора выйти из этой зоны комфорта». И тогда я начала очень много тренироваться», — призналась Пиронкова.

Сразу начать выступления ей не удалось из-за пандемии коронавируса. Первым турниром для болгарки стал US Open, на который она попала благодаря замороженному рейтингу. В первом круге Пиронкова победила россиянку Людмилу Самсонову, а во втором сотворила настоящую сенсацию. Болгарка заставила зачехлить ракетку двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугурусу. «Эта победа для меня много значит, но за свою карьеру я не первый раз обыгрываю топ-теннисисток. Я отлично знаю, на что способная», — сказала после этого матча Цветана.

После Мугурусы были повержены Донна Векич и Ализе Корне. А в четвертьфинале Пиронкова встретилась с самой Сереной Уильямс и провела с ней три напряжённых сета. Американка была измождена после этого поединка, и неудивительно, что в следующем круге она выбыла из борьбы. «Когда ты становишься мамой, то можешь сделать что угодно — Цветана лишь подтвердила этот тезис и играла невероятно. Когда я вернулась на корт после родов, то не могла выиграть и матча, а тут она творит чудеса», — призналась после матча с Пиронковой Серена Уильямс.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Цветаны Пиронковой

US Open – 2020 оказался для Пиронковой самым удачным в карьере. Никогда до этого времени Цветана не проходила на кортах Нью-Йорка так далеко. На «Ролан Гаррос», который стартовал через две недели после Открытого чемпионата США, болгарка продолжила удивлять соперниц и болельщиков. Она пробилась во второй круг, где должна была встретиться опять с Сереной Уильямс. По словам американки, она готовилась к длинному, затяжному матчу с Пиронковой, но в итоге на корт Серена так и не вышла. А Цветана продолжила пробиваться в элиту мирового тенниса.