126 тысяч евро за два матча. Вот лучший ответ Хачанова на оскорбления Кирьоса!

На самом успешном для себя турнире «Большого шлема» Карен Хачанов выиграл уже два матча и пробился в третий круг. При этом подготовка к столь ответственным матчам на «Ролан Гаррос» — 2020 не помешала россиянину принять участие в перепалке в соцсетях с австралийцем Ником Кирьосом, который до конца сезона решил остаться в статусе «временно безработного».

Впервые осенью! 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2020 Ждать ли третьего финала Джокович – Надаль, и пройдёт ли наконец Даниил Медведев «заколдованный» первый круг на «Ролан Гаррос»?

Ник Кирьос давно получил репутацию не только теннисного хулигана, но и твиттер-тролля. Австралиец регулярно комментирует каждый теннисный скандал, каждый сомнительный эпизод на корте и каждое неудачно сказанное кем-то слово. При это Ник не стесняется в выражениях и постоянно переходит на личности, стараясь специально уколоть оппонента побольнее. Началось всё с того, что Кирьос решил заступиться за своего приятеля Энди Маррея, которого после поражения в первом круге «Ролан Гаррос» — 2020 раскритиковал 7-кратный чемпион турнира «Большого шлема» Матс Виландер. В своём твите австралиец поддержал Маррея, при этом посоветовал Виландеру «заткнуться» и добавил, что «ещё никогда не видел ни одного розыгрыша Матса Виландера».

От Макинроя до Джоковича. За что теннисистов выгоняют с корта во время матча Вспоминаем известные случаи дисквалификации игроков. «Отличились» и Кирьос, и Налбандян, и Шаповалов.

Карену Хачанову не понравилось то, как Кирьос отозвался о знаменитом шведе, и россиянин написал в своём твиттере короткое, но вполне корректное сообщение: «Да ладно тебе, Ник, это слишком. Прояви уважение». Казалось бы, на этом всё должно было закончиться. Но нет. Кирьосу возмутил совет российского теннисиста, его явно задело слово «уважение». «За что я должен уважать Матса?», — вопрошал Ник в своём новом сообщении. Хачанов в ответ напомнил Кирьосу, что тот, в отличие от большинства теннисистов, продолжает сидеть дома и не участвует в турнирах: «Я думаю, ты хороший парень, у меня с тобой нет проблем. Но ты сидишь дома и пишешь коменты об игроках, что заставляет меня думать, что у кого-то реально проблемы». И тут уже австралиец перешёл на оскорбления: «То есть ты считаешь, то, что теннисисты умно себя ведут во время пандемии? Я бы с радостью провёл с тобой интеллектуальную беседу, но думаю, что она продвинулась бы не дальше того, как сильно ты умеешь пробивать по мячу».

«Жерар, Жерар, дай автограф!» Хачанов – о том, как его перепутали с Пике А ещё Карен Хачанов рассказал в инстаграм-эфире о своём кумире Сафине, о том, как он и Надаль болеют за «Реал», и о менталитете Джоковича.

В ответ на это сообщение Хачанов ещё раз напомнил Кирьосу, что ничего против него не имеет и не хочет с ним воевать, но при этом назвал его «слишком умным», пожелал наслаждаться отдыхом дома и почитать пару книжек вместо того, чтобы играть в компьютерные игры сутки напролёт. Ника это явно задело: «Книжки с картинками, как я понимаю, не считаются. Учитывая, как ты составляешь предложения на английском». «На самом деле, я бы действительно тебе посоветовал начать с книжек с картинками», — парировал Карен.

10 выходок Сафина и Кирьоса на корте и вне его Сафин учит Кирьоса, как вести себя на корте. Марат знает, о чём говорит, ведь сам он был тем ещё хулиганом. Так чьи проделки круче?

Любопытно, что Ник Кирьос проводит «интеллектуальные беседы» в «твиттере» в статусе «временно безработного», в то время как Карен Хачанов активно выступает на турнирах с самого рестарта сезона. Австралиец пишет, что он не только играл всё это время в видеоигры, но и занимался благотворительными проектами. Однако, чтобы помогать людям, нужны не только время, но и деньги. Например, россиянин за два выигранных матча на «Ролан Гаррос» заработал 126 тысяч евро. Вот отличный ответ Кирьосу на все его нападки! В первом круге Хачанов победил поляка Камиля Майхшака, а во втором – в тяжёлом четырёхсетовом противостоянии одолел чеха Иржи Веселы, причём три партии завершились тай-брейками.

Отметим, что нынешний «Ролан Гаррос» проходит в тяжелейших условиях для игроков, и если Карен хочет показать достойный результат на этом самом успешном для себя турнире «Большого шлема», то ему придётся полностью сосредоточиться на теннисе, не обращая внимания на «твиттерных троллей». Напомним, что в прошлом году на Открытом чемпионате Франции Хачанов дошёл до четвертьфинала, в то время как на других мэйджорах он дальше 4-го круга не добирался.