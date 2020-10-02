«Рублёв вернул спортивную злость». Какие ещё сюрпризы ждать от «Ролан Гаррос» – 2020?

Первые дни «Ролан Гаррос» — 2020 преподнесли немало сюрпризов. В интервью «Чемпионату» эксперты прокомментировали поражение Даниила Медведева, снятие с турнира Серены Уильямс, выступление Андрея Рублёва и Карена Хачанова. Однако самое большое удивление пока вызывает игра топ-теннисистов, которые показали, что находятся просто в другой лиге.

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Перед стартом турнира ходили разговоры, что экстремальные погодные условия, новые тяжёлые мячи, укороченный грунтовый сезон и близость к хардовому US Open могут помешать лидерам показать всё, на что они способны. В такой ситуации сенсационные результаты, казалось, неизбежны. Однако, заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что ни Джокович, ни Надаль пока не позволяют усомниться в своей силе. «Все жалуются на одно и то же. Грунт в погоду с дождями помягче, мячи потяжелее. Те игроки, которые рассчитывают на харде на скорость, этой скорости не получают. Надо играть по 20 ударов безошибочно, работает физическая подготовка и умственные возможности. Но Джокович и Надаль всё равно здесь себя чувствуют лучше всех».

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С ним согласен бывший 7-й номер рейтинга ATP, полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков: «Если говорить о топовых игроках: Джоковиче, Надале, Тиме, Халеп, то они просто взяли веник и смели соперников, как мусор. Не дали им дышать на корте». Кстати, швед Микаэль Имер, которого Джокович разгромил в первом круге, действительно сравнил себя в этом матче с жертвой удава: «Я чувствовал, что меня душат. Матч был похож на то, как змея убивает свою жертву». Любопытно, что пока никакие уловки и приёмы никому не помогают справиться с Надалем и Джоковичем. Американец Маккензи Макдональд попытался выполнить в поединке с Надалем подачу с руки, однако Рафаэль был начеку и успел к мячу.

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Неприятный сюрприз российских болельщиков поджидал уже в первом круге, когда 5-я ракетка мира Даниил Медведев в четвёртый раз подряд в карьере не смог преодолеть стартовый барьер на «Ролан Гаррос». Россиянин проиграл в четырёх сетах венгру Мартону Фучовичу, занимающему 63-ю строчку рейтинга ATP. По мнению президента Федерации тенниса Шамиля Тарпищева, на результат Медведева повлияло сразу несколько факторов: «Класс игры на грунте у Медведева на уровне конца мировой десятки. А ещё ему реально не повезло со жребием. Фучович объективно хорош именно на грунте. А Даня слишком уж расслабленно отнёсся к этому грунтовому сезону. Нужно было всё-таки сыграть хотя бы три-четыре показательных матча. Если бы он прошёл Фучовича, то дальше сетка у него была хорошая». Что касается эмоционального срыва, который случился у Медведева в матче с венгром, то тут удивляться, по мнению Тарпищева, особо не приходится: «Это такой тип игрока. Медведев и в детстве так себя вёл. Когда всё складывается хорошо, он выглядит спокойным. А вот если что-то не получается, то нервы начинают давать о себе знать».

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Если у мужчин самым высоко сеяным игроком, покинувшим турнир в первых двух раундах, оказался россиянин Даниил Медведев, то у женщин уже не хватает второго номера посева Каролины Плишковой. Однако гораздо больший резонанс вызвало снятие с соревнований американки Серены Уильямс (6) из-за травмы. 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» заявила, что ещё не восстановилась из-за травмы ахиллова сухожилия. Но если ты не в оптимальной форме, то зачем тогда вообще приезжать на столь ответственное соревнование?

Тарпищев считает, что у Серены есть очень серьёзный стимул, который её заставляет играть, несмотря ни на что: «Серена хочет побить рекорд всех рекордов, выиграть ещё два турнира «Большого шлема» и быть первой. У неё есть стимул играть, чтобы обогнать Маргарет Корт, у которой 24 турнира «Большого шлема». Я бы тоже играл! А вы бы разве не играли? Если бы у неё не было этой цели, то, я думаю, она давно бы закончила».

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В женской сетке турнира уже в пятницу не осталось ни одной россиянки. Но этот факт уже не удивляет. На последних турнирах «Большого шлема» наши девушки практически не доходят до второй недели. У Тарпищева есть на это объяснение: «Что касается девушек, то у нас смена поколений, ярких звёзд нет. Молодые не подросли, ветеранов лихорадит. Звонарёва вот претендует на Олимпиаду в паре. Появились варианты в женской паре. С одиночницами на Играх — сложнее. У женщин нет яркого лидера. А сейчас ещё и не приходится говорить о подготовке. Мы еле смогли выпустить 20 человек из страны на эти турниры. Очень много проблем с тренировочным процессом».

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А вот у мужчин от России ещё остаётся два игрока – Андрей Рублёв и Карен Хачанов. По мнению Чеснокова, Карену есть над чем подумать после матча второго круга с чехом Иржи Веселы: «Хачанов вёл 6:1, 5:2, и проиграл сет. Такое может пройти с таким соперником, как Веселы. Однако с теннисистами другого уровня вернуться в матч будет сложно. Если Хачанов хочет пройти дальше, то он должен играть ровнее».

По мнению, Тарпищева, на состояние Карена повлияла не лучшая подготовка во время паузы в календаре: «У Хачанова была худшая подготовка. Пандемия его застала дома, поэтому он почти не тренировался. И всё же сейчас Карен вработался в турнир. В последних играх он был близок к оптимальному состоянию».

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Андрею Рублёву пришлось гораздо сложнее, поскольку на прошлой неделе он дошёл до финала турнира в Гамбурге, где провёл ещё и тяжелейший поединок за титул. Тем не менее, на «Ролан Гаррос» он сыграл уже 9 сетов за два круга. В первом раунде он смог впервые в карьере победить, проигрывая 0:2 по сетам, а во втором круге провёл ещё один непростой четырёхсетовый поединок. Хватит ли у Рублёва сил на дальнейшую борьбу?

Тарпищев им доволен, но переживает за его физическое состояние: «Рублева могу только похвалить, он вернул свою спортивную злость и дикую уверенность в себе. Надо поблагодарить тренера, Рублёв стал играть длиннее, улучшил первую подачу. Не хватает только творческой изощрённости в игре, смены ритма. Сейчас я больше всего волнуюсь за его восстановление. Надеюсь, сутки перерыва ему пойдут на пользу ему». А вот Камельзон считает, что Рублёв сейчас подошёл к такому уровню, что уже может ставить себе максимальные цели: «Андрей сейчас здорово смотрится: скорость есть, есть эйсы, играет эмоционально. Он может ставить себе задачу максимальную — выиграть турнир. У меня были с ним такие беседы. Не боги горшки обжигают. А игра Надаля и Джоковича понятна, это выученный букварь. Мы про них всё знаем. Все будет зависеть от исполнения».