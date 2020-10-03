Яркие наряды Курниковой, Шараповой и других теннисисток, которых нет на «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции в разные годы блистало множество талантливых и очаровательных теннисисток. Многих из них болельщики запомнили и полюбили не только за мастерство и победы, но и за обаяние и красоту. Неудивительно, что ведущие дизайнеры мира стремились создать для Шараповой, Курниковой, Возняцки, Кириленко, Хингис лучшие наряды. Посмотрите на самые яркие и стильные платья и костюмы топ-теннисисток мира, которых сегодня нам так не хватает на «Ролан Гаррос», и выберите лучшие на ваш взгляд.

Ярмарка тщеславия в Нью-Йорке. Стильные наряды Шараповой, Бушар, Азаренко на US Open Ведущие теннисистки мира и их элегантные наряды на кортах Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Выбираем лучших.

Даниэла Гантухова – 2014

Словачка Даниэла Гантухова блистала на кортах с начала 2000-х. Лучшего места в карьере она достигла в январе 2003 года, когда стала 5-й ракеткой мира. Это случилось благодаря трём подряд четвертьфиналам на турнирах «Большого шлема» – Уимблдон, US Open-2002 и Australian Open-2003. Даниэла выиграла за карьеру 7 одиночных титулов. Лучший её результат на «Ролан Гаррос» — 4-й круг, в который она выходила 4 раза. А вот зато в миксте Гантухова смогла собрать «Карьерный шлем» — победить на всех четырёх мэйджорах.

Фото: Getty Images

Каролина Возняцки – 2017

Каролина Возняцки завершила карьеру в начале 2020 года. Она была первой ракеткой мира, выиграла 30 титулов, в том числе и Australian Open-2018. «Ролан Гаррос» был не самым удачным турниром «Большого шлема» для датчанки. Тем не менее, за 12 выступлений в Париже она дважды добиралась до четвертьфиналов (2010, 2017).

Фото: Инстаграм Roland Garros

Мария Шарапова – 2015

Россиянка Мария Шарапова долгое время не могла покорить грунтовый турнир «Большого шлема» и даже признавалась, что чувствует себя на этом покрытии как корова на льду. В 2007 и 2011 годах Мария добиралась в Париже до полуфинала, а в 2012-м наконец-то завоевала долгожданный титул и собрала, тем самым, «Карьерный шлем». Ещё одной победы на «Ролан Гаррос» Шарапова добилась в 2014 году.

Фото: Инстаграма Roland Garros

Ана Иванович – 2015

Именно на «Ролан Гаррос» сербская теннисистка Ана Иванович выиграла свой единственный турнир «Большого шлема». В 2008 году она победила в финале россиянку Динару Сафину и сразу же после этого стала первой ракеткой мира. Ещё два раза Ана была в финалах мэйджоров – «Ролан Гаррос»-2007 и Australian Open-2008. Всего за карьеру Иванович завоевала 15 титулов.

Фото: Инстаграма Roland Garros

Елена Дементьева – 2008

Россиянка Елена Дементьева была одной из самых стабильных теннисисток мира начала 2000-х. На всех четырёх турнирах «Большого шлема» она добиралась как минимум до полуфинала, а на «Ролан Гаррос» и US Open в 2004 году была финалисткой. Дементьева является единственной олимпийской чемпионкой в одиночном разряде из России (2008). Всего за карьеру Елена выиграла 16 титулов в одиночном разряде и была 3-й ракеткой мира.

Фото: Getty Images

Анна Курникова – 1999

Россиянка Анна Курникова дебютировала на «Ролан Гаррос» в 1997 году, когда ей ещё не исполнилось 16 лет. За свою короткую карьеру Анна успела сыграть в Париже 5 раз и дважды доходила до 4-го круга. В парном разряде Курникова вместе с Мартиной Хингис дошла во Франции до финала-1999, где россиянка и швейцарка уступили сёстрам Уильямс.

Фото: Getty Images

Наоми Осака – 2018

Чемпионка US Open – 2020 Наоми Осака решила пропустить «Ролан Гаррос», который стартовал через две недели после окончания Открытого чемпионата США. Лучше всего японка выступает на хардовом покрытии. На нём она выиграла все три своих «Шлема» — US Open – 2018 и 2020, а также Australian Open-2019. А вот на «Ролан Гаррос» она трижды доходила только до 3-го круга. Так что этот турнир ей ещё предстоит покорить.

Фото: Инстаграм Roland Garros

Елена Веснина – 2014

Елена Веснина дебютировала на «Ролан Гаррос» в 2006 году. Лучшим её достижением в одиночном разряде на этом турнире был выход в третий круг. А вот в парном разряде она была здесь чемпионкой вместе с Екатериной Макаровой в 2013 году. Ещё трижды Веснина добиралась до финала, причём с разными напарницами. В одиночном разряде Елена выиграла три титула и становилась 13-й ракеткой мира. А вот в парном разряде Веснина была первой ракеткой мира и олимпийской чемпионкой вместе с Макаровой.

Фото: Getty Images

Мартина Хингис – 2006

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис блистала в мировом теннисе в конце 90-х – начале 2000-х, была первой ракеткой мира. В 1997 году Хингис едва не собрала сезонный «Большой шлем». Камнем преткновения стал как раз «Ролан Гаррос». Мартина дошла до финала, но уступила хорватской теннисистке Иве Майоли. Ещё раз швейцарка оказалась в решающем матче в Париже в 1999 году, но снова проиграла – на этот раз немке Штеффи Граф. Зато на других турнирах такой категории Хингис завоевала 5 титулов.

Фото: Getty Images

Мария Кириленко – 2014

Россиянка Мария Кириленко лучшие результаты показала в конце карьеры. На «Больших шлемах» она трижды доходила до четвертьфинала, в том числе и на «Ролан Гаррос» — 2013, и после этого стала 10-й ракеткой мира. В парном разряде Мария дважды пробивалась в финалы мэйджоров, в том числе и на Открытом чемпионате Франции в 2012 году вместе с Надежой Петровой.

Фото: Getty Images

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Открытый чемпионат Франции – 2020 проходит в Париже на кортах стадиона «Ролан Гаррос» с 27 сентября по 11 октября.