Хачанов дождался Джоковича на «Ролан Гаррос». А ведь россиянин уже побеждал его в Париже

Впервые за последние 10 лет сразу два россиянина смогли пробиться в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде и шагнули во вторую неделю турнира. Если в 2010 году Россию на этой стадии соревнований представляли Михаил Южный и Теймураз Габашвили, то теперь это Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Причём Хачанову в следующем раунде предстоит встреча не с кем-нибудь, а с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Для Карена Хачанова «Ролан Гаррос» — самый удачный турнир «Большого шлема». В 2017 и 2018 годах он здесь доходил до 4-го круга, а в прошлом сезоне стал четвертьфиналистом. Вот и теперь россиянин одержал три трудовые победы и опять добрался до 1/8 финала. Причём в третьем круге россиянину встретился непростой соперник. 20-й номер посева Кристьян Гарин в этом сезоне уже завоевал два титула на грунте – Кордова и Рио-де-Жанейро. А неделю назад в Гамбурге чилиец дошёл до полуфинала, где в трёх сетах уступил Стефаносу Циципасу. И сейчас в матче с Кареном Хачановым Гарин дал бой россиянину, отобрав у него один сет – 2:6, 6:3, 4:6, 2:6 за 2 часа 30 минут.

Все понимали, что соперником Хачанова по 4-му кругу станет первая ракетка мира Новак Джокович. Однако после своей победы Карен ещё вынужден был ждать официального подтверждения этого прогноза, поскольку серб начал поединок с лаки-лузером из Колумбии Даниэлем-Элаи Галаном сразу после того, как россиянин завершил встречу с Гарином. Впрочем, Новак решил все формальности за 1 час 58 минут – 6:0, 6:3, 6:2. Хотя мог бы и раньше, если бы не заминка из-за выдвижной крыши, которая очень медленно закрывалась во время ливня. Джокович даже принял участие в подготовке грунтового покрытия к продолжению матча после дождя.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

Хачанов с Джоковичем встречались до этого 4 раза. Причём однажды, здесь же, в Париже, но не на «Ролан Гаррос», а на закрытом стадионе в Берси на харде. Это был финал «Мастерса»-2018, и тогда Карен Хачанов победил знаменитого серба в двух сетах – 7:5, 6:4, завоевав свой пока самый престижный трофей.

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Ещё один россиянин, Андрей Рублёв, начинал турнир в довольно сложной ситуации. Накануне старта «Ролан Гаррос» Андрей провёл насыщенную неделю в Гамбурге, где сумел добраться до финала, а затем в непростом трёхсетовом поединке с греком Циципасом завоевал титул. Попав в Париж, что называется, с корабля на бал, Рублёв был вынужден сразу же отыгрываться со счёт 0:2 по сетам в первом круге с американцем Сэмом Куэрри. Во втором раунде россиянину было чуть полегче – он уже сыграл 4 сета с испанцем Алехандро Давидович-Фокина. И наконец матч третьего круга с южноафриканцем Кевином Андерсоном оказался для Андрея самым скоротечным – 6:3, 6:2, 6:3.

Соперники сражались чуть более полутора часов. Рублёв уверенно вёл игру и временами даже позволял себе экспериментировать с комбинациями, будто это тренировка. В итоге россиянин не позволил сопернику ни разу добраться до брейк-пойнта и впервые на турнире не отдал ни сета.

Права на видео принадлежат Eurosport. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Eurosport.

Напомним, что Рублёв до этого года никогда не выигрывал в основной сетке «Ролан Гаррос», а сейчас уже одержал три победы и дошёл до 1/8 финала. Таким образом, впервые за 10 лет два российских теннисиста пробились во вторую неделю Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде. В предыдущий раз Россия была представлена в четвёртом круге этого соревнования двумя спортсменами в 2010 году. Тогда во вторую неделю «Ролан Гаррос» смогли пройти Михаил Южный и Теймураз Габашвили.

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Теперь в 4-м раунде Рублёв встретится с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем, тем самым, который в первом круге заставил зачехлить ракетку россиянина Даниила Медведева. Однако, стоит напомнить, что у Андрея с обидчиком Медведева есть собственные счёты. В сентябре 2017 года в рамках плей-офф Кубка Дэвиса в Будапеште Фучович смог обыграть всех теннисистов сборной России – и Хачанова, и Рублёва, и Медведева с Кравчуком в паре. Причём у Рублёва и Фучовича тогда был самый упорный поединок во всей матчевой встрече. Андрей смог сравнять счёт, проигрывая 0:2 по сетам, перевёл игру в пятую решающую партию и вот там потерпел очень горькое и неприятное поражение, которое он наверняка не забыл. С тех пор Рублёв и Фучович не встречались на корте, и вот только сейчас россиянину представился шанс поквитаться с венгром за всё.

История личных встреч:

Фучович – Рублёв – 1-0/2-0

Барселона-2016. Кв-1. Фучович – Рублёв – 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:3.

Кубок Дэвиса-2017. Плей-офф. Фучович – Рублёв – 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3.



Джокович – Хачанов – 3-1

Уимблдон-2018. 1/8 финала. Джокович – Хачанов – 6:4, 6:2, 6:2.

Париж-2018. Финал. Хачанов – Джокович – 7:5, 6:4.

Кубок Дэвиса-2019. 1/4 финала. Джокович – Хачанов – 6:3, 6:3.

Дубай-2020. 1/4 финала. Джокович – Хачанов – 6:2, 6:2.

Матчи 4-го круга «Ролан Гаррос» начнутся в воскресенье, а Рублёв и Хачанов свои поединки 1/8 финала проведут теперь в понедельник, 5 октября. Следите за нашими трансляциями.